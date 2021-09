Clientes británicos demandan a su banco por créditos indexados sobre el valor de sus casas

El Bank of Scotland, hoy filial de Lloyds Banking Group, fue demandado por clientes británicos cuyos intereses de crédito estaban indexados sobre el valor de sus viviendas, disparado con los años, informaron el lunes sus abogados.

Los préstamos se suscribieron a finales de la década de 1990 y "estaban dirigidos especialmente a pensionistas, aunque no había una edad mínima", explicó a la AFP David Bowman, abogado del gabinete Teacher Stern, que defiende a más de 150 demandantes, confirmando una información del Financial Times.

Por ejemplo, una pareja de demandantes había suscrito un préstamo de 55.000 libras en 1997 contra el valor de su propiedad -entonces de 220.000 libras- con una cláusula que reservaba para el banco el 75% de la eventual subida de esta estimación.

La propiedad está valorada ahora en 1,2 millones de euros (1,6 millones de dólares; 1,4 millones de euros) y la pareja tiene que devolver ahora "no sólo las 55.000 libras prestadas, sino también 792.000 libras" en concepto de intereses, denunció Bowman.

"Al cabo de unos pocos años, la mayoría de estas personas ya no podían permitirse salir de estos productos", a no ser que "vendieran su casa, pero entonces no podían comprar una nueva ya que los precios subían en todas partes", agregó.

Se trata de un interés "groseramente excesivo", con "clientes atrapados en sus casas hasta que mueran", especialmente en "ausencia de un tope", denuncian los demandantes en un escrito de defensa presentado a la justicia británica.

Contactado por AFP, Lloyds Banking Group no respondió de momento.

Pero en un documento judicial, el banco considera que "los clientes obtuvieron beneficios sustanciales", en particular porque estos préstamos, descritos como hipotecas de revalorización compartida, se concedieron "sin intereses o a un tipo de interés inferior a los tipos generalmente disponibles en el mercado hipotecario en ese momento".

En octubre se celebrará una primera vista en la Alta Corte de Londres para organizar el juicio, que no debería celebrarse hasta finales del próximo año, según los abogados de los demandantes.

Disputas similares con otra institución británica, Barclays, se han resuelto directamente entre el banco y los clientes de Teacher Stern, afirmó Bowman.

"Creemos que 12.000 personas contrataron este tipo de producto bancario en 1997-98", agregó.

ode-acc/jvb