Coco Gauff, una raqueta para "cambiar el mundo"

Cuando se clasificó para la final de Roland Garros, Coco Gauff, de 18 años e hiperexpuesta desde su juventud, decidió enviar un mensaje político contra las armas de fuego. "Desde que soy joven, mi padre me dice que puedo cambiar el mundo con mi raqueta", explica la comprometida adolescente estadounidense.

"Acaben con la violencia de las armas" ("End gun violence"): fueron las palabras escritas por Gauff en la cámara el jueves, en referencia al reciente tiroteo en una escuela primera de texas, en Uvalde, que costó la vida a 19 niños y a dos de sus profesores.

"Es importante para mí como ciudadana. Tengo amigos que vivieron el tiroteo de Parkland (17 muertos, 14 de ellos alumnos en febrero de 2018). Por suerte sobrevivieron, pero recuerdo haber visto de cerca lo que experimentaron", explicó la joven de Florida después de clasificarse a su primera final de un Grand Slam, que perdió el sábado 6-3, 6-1 contra Iga Swiatek, la número 1 del mundo.

"Es una locura, tenía 13 o 14 años cuando ocurrió y nada ha cambiado desde entonces. Fue un mensaje para la gente de Estados Unidos y para el mundo entero que estaban viendo el partido. Espero que entre en la cabeza de los que están en el poder y que cambien las cosas. Se debe llevar a cabo una reforma" de la ley, proclamó.

"Desde que soy joven, mi padre me dice que puedo cambiar el mundo con mi raqueta", cuenta Gauff. "No se refiere solamente a jugar al tenis, sino también a expresarme en asuntos como este".

"Ahora que tengo 18 años, me esfuerzo en informarme sobre algunos asuntos, porque tengo derecho de voto y quiero utilizarlo de manera sabia", continuó.

A sus 18 años solamente, cumplidos el 13 de marzo, Gauff ya forma parte de la lista de deportistas que han tomado la palabra sobre asuntos sociales, especialmente en estos últimos años.

Preguntada sobre sus modelos a seguir, "diría LeBron James, Serena Williams, Billie Jean King, Colin Kaepernick, Naomi Osaka y la lista es todavía larga", responde.

"El deporte da una plataforma que permite que tu mensaje llegue a más gente", constata la joven estadounidense.

"Ahora los deportistas se sienten más a gusto para expresarse sobre esos asuntos. A menudo nos encasillan y la gente dice que no hay que mezclar deporte y política. Pero antes que una tenista, soy un ser humano. Por supuesto que me interesan esos asuntos y que me voy a expresar sobre ellos. No seré deportista toda mi vida. En algún momento me retiraré y seguiré siendo un ser humano", insiste.

Ya a los 16 años, en pleno movimiento 'Black Lives Matter' en Estados Unidos después de la muerte del afroamericano George Floyd durante un control de policía, Gauff había tomado el micrófono durante una manifestación en su ciudad de Delray Beach. Envió dos mensajes: "Tenemos que actuar" y "Debéis utilizar vuestra voz, independientemente de su alcance".

"No hay que quedarse en silencio. Si elegís el silencio, elegís el campo del opresor", instó.

En una pista de tenis, la atlética Cori, apodada 'Coco' y entrenada por su padre Corey, esquema que recuerda claramente al de las hermanas Williams, se hizo un nombre en el deporte a los 15 años cuando en Wimbledon de 2019 venció de entrada a Venus, la mayor de las hermanas Williams, para avanzar a octavos. Más tarde, en el Open de Australia de 2020, eliminó en tercera ronda a Osaka, en aquel momento vigente campeona del torneo.

"Como ganó partidos desde muy joven, todo el mundo dijo que ganaría Grand Slam enseguida. La gente ha hecho de ella alguien que no es", recapitula para la AFP Patrick Mouratoglou, quien descubrió a Gauff a los 10 años. "Ella estaba lista a ganar a grandes tenistas en un partido. Pero, a lo largo de la duración de un Grand Slam, no es la misma historia".

Su quincena parisina, demostró que no estaba tan lejos.

