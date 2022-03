"CODA" suma otro premio grande antes de los Óscar: el de productores de la PGA

La Asociación de Productores de Hollywood (PGA) distinguió el sábado al largometraje independiente "CODA" como la Mejor Película del Año, reforzando sus posibilidades en la competencia de los premios Óscar.

Los premios que otorga el Producers Guild of America (PGA), sociedad integrada por unos 8.000 profesionales y con amplia influencia en el mundo de Hollywood, se consideran un barómetro relativamente confiable de cara a los Óscar, que se entregarán este año el 27 de marzo.

"Siempre me han atraído las historias llenas de humanidad", dijo el productor francés Philippe Rousselet, coproductor de "CODA", al recibir el premio. En su opinión, son "una señal de que todavía hay esperanza" en el mundo.

Esta nueva versión adaptando el guión de la película francesa "La Famille Bélier", del director Eric Lartigau (2014), cuenta la historia de una familia sorda en apuros. Los actores sordos interpretan los papeles principales. Su título "CODA" es un acrónimo de "Hijo de adulto sordo" que literalmente significa "hijo oyente de padres sordos".

El argumento sigue a Ruby, una estudiante de secundaria oyente, que hace malabarismos con sus ambiciones musicales y la dependencia que su familia tiene de ella para comunicarse con el mundo "oyente".

"En la música, una coda significa el final de un movimiento", observó tras la premiación la actriz sorda Marlee Matlin, que interpreta a la madre de Ruby en "CODA", y agregó satisfecha por la distinción: "Es maravilloso ver a un público tan acogedor con nuestra película y es maravilloso hacer historia".

Estrenada en Apple TV+, "CODA" había ganado el máximo galardón en los SAG Awards a fines de febrero -otro premio de gran peso, pues los actores son la sociedad más numerosa (unos 10.000) dentro de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Ahora la película está bien posicionada para competir con la gran favorita a los Óscar, la cinta "The Power of the Dog", de Jane Campion y producida por la cadena Netflix.

Entre otros ganadores también del evento de la PGA, "Encanto" ganó el premio al mejor productor de películas animadas, reforzando sus propias posibilidades para los Oscar antes de que cierre la votación el martes.

"Summer of Soul", la primera película del músico de hip hop y director Ahmir 'Questlove' Thompson sobre el festival "Black Woodstock", que tuvo lugar en el barrio neoyorquino de Harlem en 1969, ganó un nuevo premio al mejor documental.

Por el lado de la televisión, "Succession", de la cadena HBO, se llevó el premio a la Mejor Serie Dramática de Televisión.

Durante la velada, Steven Spielberg rindió homenaje a "mi hermano" George Lucas al entregarle al creador de la icónica serie de "Star Wars" un premio PGA por su trayectoria. Lucas compartió este premio Milestone con Kathleen Kennedy, presidenta de Lucasfilm, ahora propiedad de Disney.

Lucas por su parte, dijo ante la audiencia que estaba muy orgulloso de que su trabajo marcara el comienzo del "cine digital", que ha reemplazado en gran medida a los rollos de celuloide tradicionales y ha acelerado el desarrollo de los efectos 3D y de computadora que dominan muchos éxitos de taquilla de superhéroes en la actualidad.

Pero Lucas reconoció que algunos de sus pares, incluidos Spielberg, Martin Scorsese y Christopher Nolan, aún no se han sumado por completo a la revolución digital y creen que el cine tradicional aún ofrece una estética más rica. Según él, piensan : '¡Oh, no, digital, eso no son películas, eso es otra cosa!'"

