Colombiana Córdoba puede dejar Honduras, pero los USD 68.000 quedan bajo investigación

La senadora electa colombiana Piedad Córdoba, que se encontraba retenida en Honduras por no declarar 68.000 dólares en efectivo cuando se disponía a salir del país, fue liberada pero el dinero fue confiscado para su investigación, dijo a la AFP una fuente oficial.

A Córdoba "ya se le dio auto de libertad, ya ella puede salir a Colombia pero no pudo justificar o demostrar el origen del dinero, entonces el dinero, los 68.000 dólares, se quedan en Honduras", informó el portavoz del Ministerio Público (MP), Yuri Mora.

Mora indicó que según las reformas a la ley de lavado de activos, y en consonancia con la normativa internacional, hay que declarar toda suma superior a los 10.000 dólares, y si no la declara se le "incauta el dinero hasta que pueda justificar".

De acuerdo a las normas internacionales, todos los pasajeros deben hacer una declaración de aduanas cuando lleven más de 10.000 dólares, una medida que busca prevenir el lavado de activos.

Poco después, el Instituto Nacional de Migraciones (INM) señaló en un comunicado que "después de las investigaciones y la documentación presentada al Ministerio Público, (Córdoba) ya no se encuentra en retención administrativa".

Subrayó que "Córdoba no posee ninguna restricción de movilidad, por lo que está en su total libertad de permanecer o abandonar el país conforme ella lo decida".

"Gracias Colombia y a nuestra América por tanta solidaridad. La persecución no cesa pero la verdad prevalece. Superado el malentendido en Honduras", tuiteó Córdoba.

"A las autoridades del hermano pueblo hondureño les agradezco el debido proceso para que se dieran los procedimientos legales del caso y su oportuna resolución", añadió.

La senadora electa, retenida por llevar el dinero sin declararlo en la aduana del aeropuerto de Palmerola, en Comayagua, unos 50 km al norte de Tegucigalpa, cuando se dispnía a regresar a Bogotá vía Panamá, "ya dio la declaración ante los fiscales", agregó Mora.

Córdoba fue sometida a un examen médico por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, que es doctora en medicina, y quien publicó en Twitter una fotografía tomándole la presión mientras aún estaba bajo custodia.

Las autoridades hondureñas indicaron que según "propia versión" de la senadora electa colombiana, el dinero era "propiedad de un empresario colombiano que ella misma identificó en Tegucigalpa".

La información fue enviada al Ministerio Público "para su correspondiente investigación (...) Nos solidarizamos con la senadora y respetamos su presunción de inocencia", agregó el gobierno en el comunicado.

También dijo que el martes 24 Córdoba pidió una audiencia con la presidenta Xiomara Castro "y fue recibida como amiga y política".

Córdoba estaba en Honduras desde el domingo para "participar en actividades de varias organizaciones de mujeres y derechos humanos", agregó.

"No estoy detenida por absolutamente nada, eso no es cierto (...) Es un contrato de asesoría que yo tengo con un grupo importante, estuvimos trabajando dos días (...) y ya me pagaron y eso es todo", declaró Córdoba a la colombiana Radio Caracol.

El caso puede tener un impacto en Colombia, que celebra elecciones presidenciales en cuatro días.

Córdoba fue electa senadora en marzo pasado como parte de la campaña de Gustavo Petro (izquierda), el favorito en los comicios del domingo, y debe asumir el cargo el 20 de julio.

Desde Bogotá, Petro dijo a Radio Caracol que "Piedad Córdoba está separada de la campaña. Sus problemas de tipo judicial debe resolverlos, es la justicia la que dirá que es lo que hay ahí (...) es a ella a la que hay que preguntarle, yo no tengo ni idea cuál puede ser el motivo de ese dinero es su cartera".

Desde abril, Petro separó a Córdoba de su coalición de fuerzas de izquierda hasta que resuelva los casos judiciales en los que están envuelta.

Y ha dicho que aprobaría su extradición de ser solicitada por la justicia de Estados Unidos.

