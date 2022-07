Colombiano Borja brilla en triunfo de River, Atlético Tucumán es líder en Argentina

El colombiano Miguel Borja ingresó para disputar los últimos 30 minutos en River Plate y le bastaron para dar dos asistencias y anotar su primer gol en el Millonario, que goleó 3-0 a Aldosivi el domingo en la décima fecha de la Liga 2022 del fútbol argentino.

Borja, proveniente de Junior de Barranquilla y que firmó su contrato con River hace doce días, ya había jugado un rato la semana pasada ante Gimnasia y Esgrima, y este domingo el DT Marcelo Gallardo lo hizo entrar nuevamente a los 15 del segundo tiempo.

Diez minutos después, el delantero colombiano fue decisivo para romper la paridad al dar con un pase de pecho la asistencia para el primer gol, que anotó Agustín Palavecino (71), enseguida se fue solo por el medio y, en lugar de definir, prefirió dar el pase para que Lucas Beltrán (73) la empujara al arco vacío.

Borja completó su tarea con su primer gol en River, el tercero en la goleada, cuando Aldosivi perdió el balón en la salida y el colombiano volvió a irse por el centro, pero esta vez sentenció ante el arquero Devecchi con un remate rasante y certero.

"Estoy agradecido con Dios por la oportunidad que me da. Me voy muy contento porque es lo que se viene trabajando para tratar de ayudar al equipo cuando me necesite", expresó el delantero surgido en Tierralta, de 29 años.

Con este triunfo, River llega a 15 puntos y escala algunas posiciones, pero aún sin poder acortar distancias con el líder Atlético Tucumán (22), mientras que Aldosivi empieza a hundirse en la temida tabla del descenso.

Por la noche, Boca consiguió su quinto triunfo del torneo al derrotar en La Bombonera a Estudiantes por 3-1, con gritos de Guillermo 'Pol' Fernández (10), Marcos Rojo (58) y el colombiano Sebastián Villa (67), mientras que el paraguayo Jorge Morel (76) anotó el tanto de la visita.

Con muchos altibajos en su campaña, con cinco victorias y cinco derrotas, Boca está en la misma situación que su archirrival River, con 15 puntos, a una importante distancia del líder.

Precisamente, el modesto Atlético Tucumán quedó como único puntero al vencer en un cotejo matutino por 1-0 a Independiente con un tempranero gol de Augusto Lotti (1), y sólo puede ser alcanzado por Argentinos Juniors si le gana el lunes a Banfield.

Gimnasia y Esgrima continuó su excelente campaña y en silencio se subió al cuarto puesto con un triunfo por 1-0 sobre Lanús, con gol del uruguayo Brahian Alemán (28, de penal), y más temprano, Tigre aplastó por 3-0 a Platense con los goles de Víctor Cabrera (13), Lucas Menossi (22) y Facundo Colidio (47).

Estos son los resultados de la décima fecha:

Sábado:

Sarmiento-Colón 1-3

Central Córdoba-Racing 1-3

Domingo:

Independiente-Atlético Tucumán 0-1

Tigre-Platense 3-0

Aldosivi-River 0-3

Gimnasia y Esgrima-Lanús 1-0

Boca-Estudiantes 3-1

-Lunes:

San Lorenzo-Talleres

Banfield-Argentinos Juniors

Newell's-Defensa y Justicia

Unión-Godoy Cruz

Vélez Sarsfield-Huracán

-Martes:

Arsenal-Rosario Central

Barracas Central-Patronato

Así están las posiciones:

- Pts J G E P GF GC

1. Atlético Tucumán 22 10 6 4 0 10 3

2. Argentinos 19 9 6 1 2 14 8

3. Racing 18 10 5 3 2 16 8

4. Gimnasia LP 18 10 5 3 2 10 6

5. Godoy Cruz 17 9 5 2 2 11 6

6. Platense 17 10 4 5 1 11 8

7. Newell's 16 9 4 4 1 9 5

8. Huracán 16 9 4 4 1 10 7

9. River Plate 15 10 4 3 3 15 10

10. Unión 15 9 4 3 2 16 15

11. Boca 15 10 5 0 5 16 16

12. Patronato 14 9 4 2 3 12 11

13. Colón 13 10 3 4 3 10 9

14. San Lorenzo 12 9 2 6 1 13 11

15. Banfield 12 9 3 3 3 11 9

16. Arsenal 12 9 2 6 1 11 10

17. Tigre 12 10 3 3 4 14 14

18. Sarmiento 11 10 3 2 5 9 11

19. Estudiantes 11 10 3 2 5 13 16

20. Rosario Central 11 9 3 2 4 4 7

21. Defensa y Justicia 10 9 2 4 3 9 11

22. Barracas Central 9 9 2 3 4 11 15

23. Talleres 8 9 2 2 5 5 9

24. Independiente 8 10 2 2 6 8 14

25. Central Córdoba 8 10 2 2 6 10 17

26. Vélez Sarsfield 7 9 1 4 4 9 12

27. Lanús 6 10 1 3 6 9 16

28. Aldosivi 5 10 1 2 7 6 18

