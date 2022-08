Colombiano Daniel Galán elimina a Tsitsipas, cuarto sembrado, en su debut en el US Open

En la mayor sorpresa de la primera jornada del Abierto de tenis de Estados Unidos, el colombiano Daniel Galán derrotó la noche del lunes en primera ronda al griego Stefanos Tsitsipas, cuarto sembrado del Grand Slam de Nueva York.

Galán, número 94 de la ATP y proveniente de la qualy, logró una de las mayores victorias del tenis colombiano en categoría individual venciendo a Tsitsipas (5) por 6-0, 6-1, 3-6 y 7-5.

El jugador de Bucaramanga, de 26 años, asombró al público de la pista Louis Amstrong, la segunda mayor de Flushing Meadows (Nueva York), acaparando los 11 primeros juegos y luego se mantuvo firme para finiquitar el triunfo cuando Tsitsipas le había salvado ocho pelotas de partido.

"Estoy muy orgulloso. Nos preparamos toda la vida para jugar en canchas y rivales como estos. Estoy contento tan solo de jugar aquí", dijo Galán agradeciendo el apoyo del público.

"Es mi mejor partido por todo en general. Nunca había ganado en un estadio tan grande, a un jugador Top-10, en un Grand Slam. Sí, es la victoria más importante", reconoció después en la conferencia de prensa.

El colombiano, sin títulos ni finales de ATP en su palmarés, asestó una nueva decepción a Tsitsipas en Nueva York tras su eliminación del año pasado en tercera ronda ante un entonces desconocido Carlos Alcaraz.

El griego, ganador de dos torneos Masters 1000, era incluso uno de los cuatro tenistas con opciones de desbancar al ruso Daniil Medvedev del liderato de la ATP al término de este US Open.

Galán "ha jugado como un jugador de clase mundial y yo he jugado como un aficionado, no es muy agradable decir eso, pero es lo que ha pasado", dijo Tsitipas en una dura autocrítica.

"Simplemente no salió como estaba previsto", reconoció. "A veces hay que dejarse llevar, no hay que pensar ni presionarse demasiado pero al mismo tiempo es difícil porque tienes una oportunidad abierta delante de ti y no quieres desperdiciarla".

El choque entre Galán y Tsitsipas se desarrolló en paralelo al de la legendaria Serena Williams ante la montenegrina Danka Kovinic en la central Arthur Ashe.

Mientras el público de Arthur Ashe celebraba el triunfo de Serena, el de Louis Armstrong veía atónito como Galán tomaba una contundente ventaja de 6-0 y 5-0 sobre Tsitsipas, que venía de batir a Medvedev en el Masters 1000 de Cincinnati.

El griego fue atendido en varias ocasiones durante el partido por problemas en su brazo derecho e hizo un amago de reacción haciéndose con el tercer set.

"Cuando empezó a jugar mejor, yo mismo me puse más nervioso", reconoció Galán.

"En los primeros dos sets todo fue a mi favor y de pronto todo cambió y él se puso 3-0 arriba", recordó. "Fue duro para mí porque sentía que lo estaba dominando y me cambió muy rápido las cosas pero también fue virtud de él".

Galán, sin embargo, logró mantener a raya los nervios cuando Tsitsipas comenzó a salvar sus pelotas de partido y finiquitó el juego en su novena oportunidad con una confianza que siente que a veces le ha faltado en su carrera.

El mejor resultado del colombiano en un Grand Slam es la tercera ronda alcanzada en Roland Garros de 2020 ante Novak Djokovic y la de Wimbledon de este año. El año pasado cayó en la misma instancia en los Juegos Olímpicos de Tokio ante el después campeón Alexander Zverev.

"Uno tiene que mantenerse positivo y creer en su juego. Porque es lo que me ha pasado muchas veces cuando les enfrentaba (a los favoritos)", afirmó. "Recuerdo que con Djokovic y Zverev me sentía como pequeño cuando debí creerme que yo también estoy ahí por algo. Por algo llegué a jugar en esas canchas".

Galán enfrentará en la segunda ronda al australiano Jordan Thompson, número 102 de la ATP, que también sorprendió en su turno al italiano Lorenzo Sonego (63) en cinco sets.

"Le gané una vez en Houston en 2019", recuerda el colombiano de su próximo rival. "Es un jugador que le gusta mucho ir hacia adelante, saca muy bien y sabe usar las variantes en cancha dura".

El triunfo de Galán coronó una gran jornada para el tenis colombiano en Nueva York donde la joven Camila Osorio, campeona del US Open júnior en 2019, también avanzó a la segunda fase tras remontar un set en contra ante la estadounidense Ann Li y vencer por 1-6, 6-3 y 6-1.

gbv/ma