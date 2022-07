Colón y Talleres, duelo argentino por una histórica plaza en cuartos de Libertadores

Colón y Talleres animarán el miércoles un duelo argentino de pronóstico incierto por un lugar en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

La semana pasada, los santafesinos y los cordobeses empataron 1-1 en un cotejo intenso que expuso virtudes y falencias de ambos, que tendrán menos margen de error para la revancha.

En Colón, el clima dista de ser el ideal previo a un compromiso de esta naturaleza, debido a que crecen rumores sobre la salida del veterano entrenador Julio César Falcioni incluso si el 'Sabalero' consigue la clasificación a la próxima ronda.

El duelo con Talleres es el partido más importante que le queda a Colón hasta fin de año, ya que eliminado muy temprano de la Copa Argentina y en la Liga Profesional apenas sumó 5 puntos en las primeras cinco fechas y quedó cerca del fondo de la tabla.

Además de los magros resultados, Falcioni acusó a los dirigentes de no cumplir con los refuerzos que pidió.

En tanto, el plantel de Colón sufrió en el mercado de pases las pérdidas del arquero Leonardo Burián, de los volantes Rodrigo Aliendro y Cristian Ferreira y del delantero Lucas Beltrán.

Por el lado de Talleres, la campaña en la Liga es tan floja como la de Colón, a tal punto que comparten la misma posición, pero al menos al elenco cordobés le queda como segundo objetivo la Copa Argentina, torneo en el que se clasificó a los octavos de final.

De todos modos, una derrota podría marcar el futuro del entrenador portugués Pedro Caixinha.

"No depende de mí analizar si mi continuidad depende del resultado del miércoles. Sí las cosas no van bien, seré el máximo responsable. Yo estoy tranquilo, a mí me gusta este tipo de partidos", afirmó el DT.

Caixinha espera para saber si contará con la reaparición del delantero colombiano Diego Valoyes, una de las figuras del plantel y al que Talleres ha extrañado mucho durante su ausencia por lesión.

Además Talleres tiene una baja segura, debido a la lesión muscular que sufrió el delantero uruguayo Michael Santos en el partido de ida.

El encuentro se jugará el miércoles desde las 19H15 locales (22H15 GMT) en el estadio Brigadier Estanislao López, en Santa Fe, con arbitraje del brasileño Anderson Daronco, mientras que el VAR lo conducirá Wagner Reway.

El ganador de esta llave se medirá en los cuartos de final con el vencedor del choque entre Vélez Sarsfield y River Plate, lo que asegura un semifinalista argentino.

Estas son las posibles formaciones:

Colón: Ignacio Chicco - Eric Meza, Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado - Federico Lértora - Santiago Pierotti, Juan Álvarez y Cristian Bernardi - Facundo Farías o Luis Miguel Rodríguez y Ramón Ábila. DT: Julio César Falcioni.

Talleres: Guido Herrera - Julio Buffarini, Marcos Catalán, Rafael Pérez y Enzo Díaz - Rodrigo Villagra, Cristian Oliva o Ulises Ortegoza, Matías Esquivel o Favio Álvarez y Alan Franco - Francisco Pizzini y Federico Girotti. DT: Pedro Caixinha.

