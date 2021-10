Comediante "más que dispuesto" a reunirse con grupos LGBTQ por especial de Netflix

El comediante estadounidense Dave Chappelle ofreció reunirse con la comunidad transgénero y agradeció a Netflix por apoyarlo después de que fue acusado de transfobia por su especial "The Closer".

Chappelle dijo que está "más que dispuesto" a reunirse con grupos LGBTQ, luego de que su programa desatara críticas y protestas en las inmediaciones de la sede de Netflix en Los Ángeles la semana pasada, cuando los manifestantes dijeron que el comediante se negaba a hablar con ellos.

"No es verdad. Si me hubiesen invitado, habría aceptado, aunque no tengo claro de qué hablaríamos", dijo Chappelle en un video durante una reciente presentación en Nashville, Texas, que posteó en Instagram el lunes.

"Dije lo que dije y escuché lo que dijeron. Dios, ¿Cómo no podría?".

Chappelle provocó rabia con su rutina de stand-up lanzada en Netflix a comienzos de mes, en la cual dice que el "género es un hecho" y acusa a la comunidad LGBTQ de ser "muy sensible".

Grupos LGBTQ condenaron "The Closer" y advirtieron que los estereotipos sobre minorías pueden causar daño en la vida real.

El jefe de contenido de Netflix, Ted Sarandos, defendió el programa, diciéndole al equipo en un correo electrónico que fue divulgado por medios que "el contenido en pantalla no se traduce en daño directamente en la vida real", y que la compañía apoyaría "la libertad artística".

Aunque Sarandos se disculpó después por no reconocer el dolor sentido por los empleados LGBTQ, aún defendió que el programa no fuese tirado del aire o etiquetado con una advertencia.

"Gracias a Dios por Ted Sarandos y Netflix, él es el único que aún no me canceló", dijo Chappelle en el video.

Hablando en un estadio lleno de seguidores, Chappelle dijo que no tiene problemas con la comunidad LGBTQ sino con los "intereses corporativos", notando que los festivales de cine "comenzaron a retirar sus invitaciones" para divulgar su producción después de la controversia.

"No culpen a la comunidad LGBTQ (...), la gente que conozco de esa comunidad no ha hecho más que apoyar y amar, así que no sé qué es todo este sinsentido", dijo.

Añadió: "A la comunidad transgénero, estoy más que dispuesto a darle espacio. Pero no pueden decirme qué hacer. No me doblo ante las demandas de los demás".

