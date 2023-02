Comer y dormir bien, era "un consejo" y no "una puya", asegura Mbappé

Exhortando a sus compañeros a comer bien y a dormir bien de cara a los próximos partidos, Kylian Mbappé deseaba dar "un consejo a todo el mundo" y no se trataba de una "puya", explicó el delantero este domingo, tras la victoria del París SG contra Lille (4-3) en Ligue 1.

"He visto que la gente ha hablado. De +Ney+ (Neymar), de lo que ha pasado. No era una puya, necesitamos todo menos puyas en este momento. Es un consejo para todo el mundo, ya que cuando estamos todos, los equipos adversos tienen problemas", aseguró Mbappé al micrófono de Prime Vidéo, tras su doblete contra Lille.

Mbappé había suscitado muchas reacciones tras haber dicho en Canal+ la importancia de que "todos duerman bien, coman bien", tras la derrota en Liga de Campeones contra el Bayern Múnich (1-0), el martes en el partido de ida de octavos de final.

La polémica tomó amplitud con la aparición en las redes sociales de una imagen de Neymar en un restaurante de comida rápida .

El brasileño se lesionó en el tobillo derecho este domingo contra Lille. "Espero que 'Ney' vuelva rápido ya que es un jugador primordial para nosotros", reaccionó Mbappé en Prime Vidéo.

El francés, que regresó de una lesión el martes contra el Bayern, indicó que va "mejor". "No estoy todavía al 100%. Hay un momento en el que flaqueo al inicio del segundo tiempo, y después es el orgullo lo que aparece", explicó.

"No era cuestión" para el París SG encadenar una cuarta derrota consecutiva, añadió el número siete tras este partido loco de cambios en el marcador.

"El partido no fue de nuestro mejor nivel, cometimos muchos errores, muchas faltas de concentración. Hemos mostrado de todas maneras que cuando no tenemos nuestro mejor día, cuando el contexto no es favorable, somos un equipo diferente, tenemos jugadores diferentes, capaces de sacar situaciones difíciles todo el tiempo", completó Mbappé, contento de que el público del Parc des Princes diera a los jugadores "las ganas de no decepcionar".

