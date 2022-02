Comité del Senado evalúa a candidatos de Biden para diversificar la Fed

Los tres economistas con los que el presidente Joe Biden quiere aportar diversidad a la poderosa Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) sortearon críticas este jueves ante el comité bancario del Senado, que decidirá su nombramiento.

Lisa Cook, exconsejera económica de Barack Obama, se convertiría en la primera mujer afroestadounidense gobernadora en la Fed, si el Senado confirma su nominación.

Durante la audiencia junto a los otros dos candidatos ante el comité bancario del Senado, se le reprochó su menor experiencia económica para integrar el prestigioso consejo de gobernadores de la Fed (banco central de Estados Unidos).

"Su recorrido si bien es muy impresionante (...) no parece relacionado con la misión de la Reserva Federal", le recalcó el senador republicano Bill Hagerty.

"Yo sé que he sido el blanco de ataques anónimos y mentirosos (...) tengo un doctorado en economía de la Universidad de Berkeley en California. Soy especialista en macroeconomía y en economía internacional", respondió Cook quien actualmente es profesora de la Universidad del estado de Michigan.

Pero fue Sarah Bloom Raskin, ex número dos del Tesoro durante la administración Obama y escogida por Biden para el puesto clave de vicepresidenta de la Fed a cargo de la supervisión bancaria, quien concentró la mayor parte de las críticas del lado republicano.

Los oposición desaprueba la posición de la nominada sobre la regulación bancaria y el cambio climático, diciendo temer por la sacrosanta independencia de la Fed

"Estoy muy preocupado por la utilización de la Fed como un arma contra las industrias como las de petróleo y de gas", subrayó el senador Hagerty haciendo eco de las inquietudes formuladas por la cámara estadounidense de comercio en una carta dirigida a los senadores.

Raskin, quien además es esposa de un representante demócrata, intentó tranquilizar al comité Enfatizó que "la Reserva Federal no existe para favorecer a sectores en particular" y "no debe escoger los ganadores o los perdedores".

El tercer economista elegido por Biden para unirse al consejo de gobernadores de la Fed es Philip Jefferson, profesor y administrador del Davidson College de Carolina del Norte. Él se convertiría en el cuarto gobernador afroestadounidense desde la creación de esa institución en 1913, y su nominación es más consensuada.

La Casa Blanca quiere aprovechar las tres vacantes por llenar entre los siete puestos del consejo de gobernadores de la Fed para cumplir la promesa de Biden de aportar a la institución "una muy esperada diversidad".

El comité del senado prevé votar las designaciones el 15 de febrero. De ser confirmadas, la mayoría de miembros del consejo de administración de la Fed serían mujeres por primera vez en la historia, y la mayor parte, nombrados por un presidente demócrata.

"Ha habido hiperventilación a propósito de estos nominados", ironizó el senador demócrata Sherrod Brown, presidente de la comisión bancaria al deplorar las opiniones "basadas en exageraciones y falsas declaraciones más que sobre el dossier y experiencia reales".

El parlamentario denunció especialmente las críticas lanzadas contra Lisa Cook por parte de "la blogósfera de extrema derecha para desacreditar a una economista muy respetada y con una sólida experiencia en política monetaria".

Pero el apoyo vino también del lado republicano. Según Kevin Hassett, un economista relevante de la administración de Donald Trump, el nominado Philip Jefferson es "exactamente el tipo de economista que debe estar en la Fed en este difícil periodo".

Lisa Cook y Philip Jefferson están "excepcionalmente calificados", afirmó la Asociación Económica Nacional, de la que ambos han sido presidentes.

Para estos dos economistas, la prioridad inmediata es frenar la inflación, que es la más alta en 40 años.

"Nuestra tarea más importante es luchar contra la inflación. Una inflación elevada es una grave amenaza para la expansión larga y sostenida que (...) eleva el nivel de vida de todos los estadounidenses", subrayó Lisa Cook durante la audición.

"Lo que hemos observado en nuestra historia es que (...) cuanto más larga sea la expansión, más amplia tiende a ser, y más personas acceden al empleo y a la prosperidad en todos los grupos socioeconómicos", detalló Philip Jefferson.

Joe Biden también volvió a nominar al presidente de la institución Jerome Powell para un segundo mandato de cuatro años, y escogió como vicepresidente a la gobernadora demócrata Lael Brainard.

