Comité Paralímpico Internacional sigue a la espera de explicaciones de China por presunta censura

El presidente del Comité Paralímpico Internacional (CPI) declaró este jueves que se mantiene a la espera de explicaciones de la televisión pública china luego de una aparente censura de su discurso contra la guerra durante la ceremonia inaugural de los Juegos de Invierno de Pekín el pasado viernes.

La cadena CCTV no respondió a las cuestiones del CPI ni prometió que un incidente similar no se repetirá el domingo en la ceremonia de clausura de los Paralímpicos, indicó Andrew Parsons a la AFP.

"Todavía esperamos a tener su posición o su explicación", declaró. "Esperamos a escuchar lo que tengan que decir".

En el marco de la invasión rusa de Ucrania, Andrew Parsons, en el estadio olímpico de Pekín, el célebre 'Nido del Pájaro', re refirió al conflicto en su discurso.

"El siglo XXI está hecho para el diálogo y la diplomacia, no para la guerra y el odio", declaró en inglés.

"La tregua olímpica para la paz durante los Juegos Olímpicos y Paralímpicos (...) debe ser respetada y cumplida, no violada", apuntó.

"¡Paz!", fue el grito con el terminó su discurso del viernes.

Pero durante la retransmisión de la CCTV, el discurso del presidente del CIP tuvo una traducción al chino muy edulcorada, lejana a las palabras pronunciadas.

China, país que mantiene lazos de amistas con Rusia, no condenó la invasión de Ucrania ni hizo un llamamiento a que Moscú retirase sus tropas.

Los Juegos Paralímpicos de Pekín comenzaron con polémica en torno a la presencia de deportistas procedentes de Rusia y de Bielorrusia, país que aporta su ayuda al ejército ruso para invadir Ucrania.

El CIP las autorizó en a participar el miércoles en un primer momento, antes de cambiar su decisión un día después para sorpresa genera, bajo la presión de numerosos comités paralímpicos nacionales.

"No creo que fuese un giro embarazoso" para nosotros, estimó este jueves Parsons.

"Nosotros tomamos una decisión (...) y después nuestros miembros dijeron: 'Escuchen, no es suficiente, queremos que lo vuelvan a analizar sobre la base de diferentes elementos", declaró.

"No me arrepiento de la primera decisión. Y no me arrepiento de la segunda decisión (...) Al final tomamos la decisión correcta".

