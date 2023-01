Comunicado de prensa de Business Wire: A PLUS JAPAN Inc.

El editor de juegos para móviles A PLUS Japan ha anunciado el lanzamiento de Street Fighter: Duel,el primer juego de rol (RPG, por sus siglas en inglés) de la franquicia, para móviles iOS y Android. Ya está abierta la preinscripción para la mayor parte de Europa, Oriente Medio y muchas otras regiones de habla no inglesa. Cada guerrero del mundo preinscrito se suma al total de monedas del juego gratuitas que se regalarán a los jugadores cuando salga el juego este febrero. En la página web oficial se pueden consultar todos los detalles. Los seguidores dispuestos a subir de nivel y lanzar bolas de fuego con Ryu y Chun-Li pueden preinscribirse en Google Play y Apple Store.

¿Todo listo para batirte a duelo en el mundo de Street Fighter? Viajarás por todo el mundo para reclutar y subir de nivel a personajes emblemáticos de la serie Street Fighter. Con un equipo de campeones, los jugadores se batirán en peleas 2D magníficamente animadas en escenarios nuevos e icónicos del pasado de Street Fighter para derrotar a Seth y al ejército de clones mecánicos de Shadaloo en un amplísimo modo historia.

Street Fighter: Dueles una nueva versión de la famosa franquicia con características y mecánicas de juego para todos los seguidores, los nuevos, los antiguos y los que vuelven a él:

-- Colecciona más de 40 personajes favoritos como, entre otros, Ryu, Ken, Chun-Li y Cammy.

-- Crea un equipo de tres luchadores de la franquicia Street Fighter y hazlos subir de nivel para desatar combos devastadores y habilidades exclusivas.

-- ¡Crea tu propia experiencia! Diseña estrategias con el combate RPG en tiempo real o activa el combate automático para abrirte paso a patadas relámpago en tus encuentros con los Shadaloo.

-- Un Street Fighter necesita acción cara a cara. Conéctate y utiliza tu equipo de campeones para batirte a duelo con otros jugadores.

-- Desbloquea aspectos de personajes exclusivos de Street Fighter: Duel que darán un nuevo giro a los queridos personajes de Street Fighter con nuevas apariencias que aparecerán todo el tiempo.

Detalles del juego:Título: Street Fighter: Duel Género: RPG de lucha Plataformas: Dispositivos móviles (iOS, Android) Lanzamiento: Febrero 2023 Precio: Gratis (compras dentro de la aplicación)

Acerca de A PLUS JAPAN INC.

A PLUS JAPAN INC. se dedica a desarrollar y publicar juegos para móviles basados en el anime japonés. Mantiene una sólida asociación a largo plazo con varias IP de anime y canales de difusión y distribución. Bajo la misión de "Compartir la alegría con el mundo", siguen ofreciendo emocionantes juegos derivados del anime a jugadores de todo el mundo.

