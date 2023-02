Comunicado de prensa de Business Wire: ABO Digital

Alpha Blue Ocean ("ABO"), con sede en las Bahamas y en Dubái, anunció el lanzamiento de una nueva firma de inversiones privadas, ABO Digital, que ofrecerá soluciones de financiamiento alternativas a empresas en etapas iniciales y de gran crecimiento en el espacio de los activos digitales.

Aprovechando la experiencia de ABO como firma de inversiones privadas en capital público (Private Investments in Public Equity, PIPE) con más de 2 mil millones de dólares en compromisos de financiamiento ejecutados a nivel global en los últimos cinco años, la nueva firma ABO Digital ofrecerá experiencia de nivel institucional al sector de activos digitales y blockchain.

ABO Digital ofrecerá soluciones de financiamiento innovadoras y flexibles para permitir que los proyectos de blockchain tengan acceso a más opciones de recaudación de capital. Esta nueva forma de financiamiento viene a resolver una necesidad en el mercado de las criptomonedas, especialmente en las condiciones de mercado actuales.

Amine Nedjai, director ejecutivo de ABO Digital, señaló: "Este es un momento importante para el espacio de los activos digitales. Estamos en medio de un mercado bajista, pero sigue habiendo un sólido desarrollo de protocolos innovadores. Muchos inversores importantes, como los capitalistas de riesgo, habrán sufrido pérdidas a causa del reciente contagio de crédito cripto. Esto reduce el pool de capital de crecimiento disponible para proyectos de criptomonedas, algo que ABO Digital ayudará a compensar. Observamos un desarrollo interesante en el sector de gaming, en un contexto donde los proyectos trabajan en una economía del token más sustentable, algo que ayudar a fomentar la adopción y el uso práctico de NFT. Esperamos que DeFi siga atrayendo la atención en este espacio, demostrando su solidez en el marco de la crisis actual, mientras paralelamente sigue innovando y encontrando soluciones pragmáticas, como el acceso a liquidez para quienes apuesten a ETH. Esta situación difícil del mercado, combinada con nuestro panorama positivo, hace que este sea el momento ideal para lanzar ABO Digital, con el objetivo de que las entidades en este estimulante espacio pueden conseguir los fondos que necesitan para crecer".

El oportuno lanzamiento de ABO Digital se produce en un contexto de expectativas de que el espacio de los activos digitales resurja de esta crisis con más fuerza en el próximo ciclo. Con unos pocos actores importantes que han dominado el espacio de inversión en los últimos años, ABO Digital aporta una experiencia novedosa y una forma alternativa en que los proyectos pueden financiar su desarrollo y expansión.

