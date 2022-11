Comunicado de prensa de Business Wire: ACI Worldwide

Se espera que la temporada de compras navideñas sea intensa* y registre un aumento de 15% en las transacciones globales de comercio electrónico entre octubre y diciembre de 2022, según el análisis de datos de millones de transacciones de comercio electrónico realizado por ACI Worldwide (NASDAQ: ACIW), proveedor líder mundial de software de pagos digitales en tiempo real. El gasto previsto refleja que el optimismo de los consumidores se mantiene firme, pese a las presiones inflacionarias y a inventarios limitados, y supera las predicciones del año pasado para el mismo período (14%).

"Los consumidores muestran un optimismo discreto con respecto a sus gastos durante la temporada navideña, pero este año serán más conscientes de los precios, debido a la inflación e incertidumbre económica", indicó Basant Singh, director general de la división de comercios de ACI Worldwide. "Vemos que los compradores gastan más en experiencias que en artículos físicos, ya que la demanda acumulada de viajes, eventos y conciertos sigue siendo fuerte tras COVID".

El reporte sobre comercio electrónico de ACI indica que los principales sectores que impulsarán el crecimiento durante la temporada navideña 2022 serán el de juegos (34%), viajes y venta de entradas (29%), telecomunicaciones (18%), mejoras del hogar (13%) y venta minorista de artículos de moda (7%).

Pagos por móvil aumentan discretamente y crece preferencia por billeteras digitales

Se prevé que los pagos por móvil aumenten 5% durante la temporada navideña 2022, en comparación con el mismo período de 2021, mientras que el valor promedio de transacción (ATV por sus siglas en inglés**) crecería 45% (123 dólares), según el reporte de comercio electrónico de ACI. Asimismo, se espera que las billeteras digitales figuren entre los métodos de pago más populares, con un crecimiento en las transacciones de alrededor 11%.

También se prevé que el ATV de la modalidad "compre ahora, pague después" (BNPL por sus siglas en inglés) crezca 10%. Como la escasez de inventarios persiste, ACI proyecta una reactivación del sector de las tarjetas regalo con un incremento doble del ATV. Además, se calcula que el gasto en el sector de los juegos aumentará 34% en términos de volumen de transacciones.

"Los consumidores se muestran más prudentes en cuanto a los métodos de pago, como el BNPL, ya que buscan retrasar el gasto y fraccionar sus compras en cuotas más pequeñas", continuó Singh. "Además, se aprecia una fuerte preferencia por las billeteras digitales, ya que esta temporada compran más en línea y menos en las tiendas. Los comercios deberían considerar la posibilidad de mejorar la experiencia de compra con BNPL para las personas con tasas de aprobación de crédito más altas. Además, otros aspectos que pueden resultar beneficiosos son garantizar el buen funcionamiento de la aceptación de las billeteras digitales y contar con una sólida prevención del fraude".

A medida que los comercios establecen fechas límite de envío para compradores de última hora, se espera que el volumen de transacciones aumente 24% para los que tienen fecha límite "prioritaria", 15% para los que tienen fecha límite "terrestre" y 10% para los que tienen fecha límite "urgente". Sin embargo, se prevé que la modalidad "compra en línea, recoja en tienda" (BOPIS por sus siglas en inglés) aumente 9% durante la temporada navideña de 2022 en comparación con la de 2021, ya que los consumidores valoran esta alternativa más que pagar por el envío. "La inflación eleva los gastos de envío, por lo que podemos esperar que los compradores recurran a canales de entrega como BOPIS para disminuir sus gastos", concluyó Singh.

Defraudadores apuntan a artículos de alto valor

Según los datos de ACI, entre enero y septiembre de este año, el volumen de fraude relacionado con la devolución de cargos aumentó 22% y el valor promedio de las transacciones 39%, en comparación con el mismo período de 2021. Los datos también muestran que la apropiación fraudulenta de cuentas se duplicó con respecto al año pasado.

"Asistimos a un aumento significativo en el valor promedio de las transacciones del fraude relacionado con la devolución de cargos, lo que indica que los defraudadores están apuntando a artículos de alto valor como electrónicos y viajes", explicó Erika Dietrich, responsable de gestión de fraudes y análisis de pagos de ACI Worldwide. "Creemos que esta tendencia continuará en la temporada navideña de 2022 y animamos a comercios y compradores a estar atentos. La orquestación entre prevención del fraude y estrategias de pago por parte de los comercios será crucial para proteger todos los puntos de entrada y, al mismo tiempo, para adaptarse a los cambios en los comportamientos fraudulentos y canales de pago usados".

* Temporada navideña abarca el período entre octubre y diciembre.

** El valor promedio de la transacción se refiere al valor en dólares de las transacciones, al comparar en igualdad de condiciones a los clientes de comercios minoristas de todo el mundo este año con el pasado.

