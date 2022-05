Comunicado de prensa de Business Wire: Acorda Therapeutics, Inc.

Acorda Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ACOR) y Biopas Laboratories acaban de anunciar que han firmado acuerdos de distribución y suministro para comercializar INBRIJA® en Latinoamérica. Este medicamento está indicado en los Estados Unidos para el tratamiento intermitente de las fluctuaciones motoras episódicas (episodios "OFF") en pacientes adultos con enfermedad de Parkinson (EP) tratados con levodopa más inhibidor de la dopa descarboxilasa.

Según los términos de los acuerdos, Acorda recibirá un porcentaje significativo y escalonado de dos dígitos del precio de venta de INBRIJA en Latinoamérica a cambio del suministro del producto. Acorda también se beneficiará de hitos basados en las ventas. Biopas tendrá los derechos exclusivos de distribución de INBRIJA en nueve países de Latinoamérica, incluidos Brasil y México. Según las estimaciones actuales de la población, en Latinoamérica hay al menos 400 000 personas que viven con la enfermedad de Parkinson1. Biopas tiene previsto solicitar la autorización de comercialización en todos los países para que los pacientes puedan disponer de Inbrija lo antes posible.

"BIOPAS tiene el liderazgo en la comercialización de terapias para el SNC en Latinoamérica y estamos encantados de anunciar estos acuerdos para que INBRIJA esté disponible para las personas con la enfermedad de Parkinson que padecen períodos en "OFF"", declaró el Dr. Ron Cohen, presidente y director ejecutivo de Acorda Therapeutics. "También estamos manteniendo conversaciones con otras empresas para obtener los derechos de comercialización de INBRIJA en otros países".

"Nos entusiasma la posibilidad de colaborar con Acorda para que INBRIJA esté disponible para las personas con la enfermedad de Parkinson en Latinoamérica. Con esta importante asociación apoyamos la misión de Biopas de cubrir las necesidades médicas insatisfechas de los pacientes desde Argentina hasta México. Inbrija consolida aún más la completa e innovadora cartera de productos para el sistema nervioso central de Biopas, que ahora consta de nueve tratamientos originales: para la enfermedad de Parkinson, la epilepsia, los trastornos del movimiento, la sialorrea, la esclerosis múltiple, la ansiedad y los trastornos del sueño", comentó Pascal Forget, director ejecutivo de Biopas.

Acerca de Acorda Therapeutics

Acorda Therapeutics desarrolla terapias para recuperar la función y mejorar la vida de las personas con trastornos neurológicos. INBRIJA® está aprobado para el tratamiento intermitente de episodios de "OFF" en adultos con enfermedad de Parkinson tratados con carbidopa/levodopa. No deben utilizar INBRIJA los pacientes que toman o han tomado un inhibidor no selectivo de la monoaminooxidasa, como la fenelzina o la tranilcipromina, en las últimas dos semanas. Este medicamento utiliza el innovador sistema de administración pulmonar ARCUS® de Acorda, una plataforma tecnológica diseñada para administrar la medicación por inhalación. Acorda también comercializa la marca AMPYRA® (dalfampridina) comprimidos de liberación prolongada, 10 mg.

Acerca de Biopas Laboratories

Biopas es una empresa farmacéutica latinoamericana líder y con un perfil diferenciado, centrada en la concesión de licencias, el marketing y la venta de productos farmacéuticos especializados de última generación. Biopas ofrece lo más avanzado en ventas, marketing, medicina, funciones de apoyo y proporciona servicios integrales para apoyar el lanzamiento y desarrollo de productos. Todos sus servicios operan de conformidad con las normas y reglamentos internacionales. Biopas cubre más de 20 países en Latinoamérica a través de filiales propias y es un socio de confianza de empresas farmacéuticas multinacionales de renombre, con productos en posiciones de liderazgo en las áreas de sistema nervioso central, inmunología, enfermedades raras, oncología y dermatología.

Declaraciones prospectivas

El presente comunicado de prensa incluye declaraciones prospectivas. Todas las declaraciones, que no sean hechos históricos, relativas a las expectativas, creencias, objetivos, planes o perspectivas de la dirección de Acorda deben considerarse prospectivas. Estas declaraciones están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales difirieran en forma significativa, por ejemplo: la posibilidad de que Acorda no sea capaz de comercializar con éxito AMPYRA, INBRIJA o cualquier otro producto en desarrollo; la pandemia de COVID-19, incluidas las cuarentenas y restricciones de viaje relacionadas, y la posibilidad de que la enfermedad afecte a los empleados o consultores de Acorda o a los que trabajan para otras empresas en las que Acorda confía, podría tener un efecto adverso importante en las operaciones comerciales de Acorda o en las ventas de productos; la capacidad de Acorda para obtener fondos adicionales para financiar sus operaciones, pagar la deuda pendiente o satisfacer otras obligaciones, y su capacidad para controlar sus costos o reducir los gastos previstos; los riesgos asociados a la cotización de sus acciones ordinarias; los riesgos relacionados con sus trabajadores, incluida su capacidad para obtener los beneficios previstos de anteriores reestructuraciones corporativas; los riesgos asociados a los complejos y regulados procesos de fabricación de productos farmacéuticos, que podrían afectar a la posibilidad de contar con un suministro comercial suficiente de INBRIJA para satisfacer la demanda del mercado; su dependencia de terceros fabricantes para la producción de suministros comerciales de AMPYRA e INBRIJA; la posibilidad de que terceros pagadores (incluidas las agencias gubernamentales) no reembolsen el uso de INBRIJA a un ritmo aceptable o que directamente no lo hagan y que impongan requisitos restrictivos de autorización previa que limiten o bloqueen las prescripciones; la dependencia de colaboradores y distribuidores para comercializar INBRIJA y AMPYRA fuera de los EE. UU.; la competencia por INBRIJA y AMPYRA, incluida la creciente competencia y la consiguiente pérdida de ingresos en EE. UU. de las versiones genéricas de AMPYRA (dalfampridina) tras la pérdida de la exclusividad de la patente; la capacidad de obtener los beneficios previstos de las adquisiciones, entre otras razones, porque los programas de desarrollo adquiridos suelen estar sujetos a todos los riesgos inherentes al proceso de desarrollo de fármacos y porque el conocimiento de los riesgos específicamente relevantes para los programas adquiridos mejora con el tiempo; el riesgo de que se produzcan resultados desfavorables en futuros estudios de INBRIJA (polvo para inhalación de levodopa) o de otros programas de investigación y desarrollo, o de cualquier otro programa adquirido o con licencia; la aparición de acontecimientos adversos de seguridad con los productos de Acorda; el resultado (por sentencia o acuerdo) y los costos de procedimientos legales, administrativos o reglamentarios, investigaciones o inspecciones, incluidos, entre otros, litigios colectivos, representativos o de acción colectiva; la incapacidad de proteger los derechos de propiedad intelectual, de defenderse de las reclamaciones de propiedad intelectual de terceros o de obtener licencias de propiedad intelectual de terceros necesarias para la comercialización de sus productos; y que el incumplimiento de los requisitos reglamentarios pueda dar lugar a actuaciones adversas por parte de los organismos reguladores.

Estos y otros riesgos se describen con más detalle en los documentos presentados por Acorda ante la Comisión del Mercado de Valores. Cabe la posibilidad de que Acorda no alcance realmente los objetivos o planes descritos en sus declaraciones prospectivas, por lo que los inversores no deben confiar de manera indebida en dichas declaraciones. Las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado de prensa son válidas únicamente a la fecha del mismo. Por otra parte, Acorda renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar las declaraciones prospectivas como resultado de los acontecimientos que se produzcan después de la fecha del presente comunicado de prensa.

-0- *T 1GBD 2016 Parkinson's Disease Collaborators: Global, regional, and national burden of Parkinson's disease, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016; Lancet Neurology 2018; 17: 939-53*T

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220511006010/es/

Contacto

Acorda Therapeutics Tierney Saccavino tsaccavino@acorda.com

Biopas Laboratories Tommy Laine tlaine@biopasgroup.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.