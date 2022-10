Comunicado de prensa de Business Wire: Adams Street Partners

Adams Street Partners, LLC, una empresa de inversión en mercados privados que gestiona más de 50.000 millones de dólares en activos, anunció hoy que Brijesh Jeevarathnam será ascendido a socio y director global de inversiones en fondos. Jeevarathnam, que se incorporó a Adams Street como socio de inversiones primarias en 2016, también se convertirá en miembro del Comité Ejecutivo de la firma como parte de su nueva función.

Jeevarathnam sucede a Kelly Meldrum, que se jubila tras 17 años como socia y directora de Inversiones primarias de la firma. Meldrum realizará la transición de sus funciones a finales de año y estará disponible hasta el final del primer trimestre de 2023.

"A lo largo de su larga trayectoria en Adams Street, Kelly ha realizado innumerables aportes a la empresa, entre los que destaca la creación de un equipo de socios experimentados magnífico, que contribuyen de forma significativa al éxito de nuestros clientes", afirmó Jeff Diehl, socio director y responsable de inversiones de Adams Street. "Estoy encantado de que Brijesh asuma ahora este papel más amplio y confío en que se basará en el éxito de Kelly tras una transición de liderazgo sin problemas durante los próximos seis meses".

Desde que se incorporó a Adams Street, Jeevarathnam ha cumplido una función fundamental en la creación y ampliación de los programas de innovación y líderes en emprendimientos de la empresa, además de ser el gestor de carteras en cuentas diversas, gestionadas por separado. Antes de trabajar en Adams Street, Jeevarathnam estuvo 10 años en Commonfund Capital, donde desempeñó un cargo directivo y ayudó a gestionar una cartera de capital privado global valuada en 14.000 millones de dólares.

También como parte de la transición directiva, Saguna Malhotra, actual socia de Inversiones primarias, será promovida a la función de socia y directora de Inversiones globales en fondos de compra. Malhotra se centrará en la calibración y estrategia global de las carteras de fondos de compra de Adams Street a nivel mundial. Malhotra se incorporó a la firma en 2015 desde Stanford Management Company, donde supervisó una cartera de capital privado global de 6.000 millones de dólares.

"Todo el equipo de Adams Street va a extrañar mucho a Kelly, tanto a nivel personal como profesional y le deseamos lo mejor en su próxima etapa", manifestó Diehl. "Tanto Brijesh como Saguna se han ganado sus merecidas funciones ampliadas y espero con ansias sus aportes en el futuro".

Acerca de Adams Street Partners

Adams Street Partners es una firma internacional gestora de inversiones en mercados privados que invierte en más de treinta países de los cinco continentes. La empresa es 100% propiedad de sus empleados y gestiona activos valuados en 50.000 millones de dólares. Adams Street se esfuerza por generar una visión de inversión procesable a lo largo de los ciclos del mercado, aprovechando sus 50 años de experiencia en mercados privados, inteligencia propia y relaciones de confianza. Adams Street tiene sucursales en Austin, Pekín, Boston, Chicago, Londres, Menlo Park, Múnich, Nueva York, Seúl, Singapur y Tokio. Visite www.adamsstreetpartners.com.

