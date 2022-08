Comunicado de prensa de Business Wire: AdvanCell

AdvanCell, empresa radiofarmacéutica australiana, con una plataforma tecnológica para una terapia revolucionaria para el cáncer llamada Targeted Alpha Therapy, anunció hoy el cierre de la ronda de financiación de Serie B por 18 millones de dólares australianos liderada por Morningside.

Andrew Adamovich, director, presidente ejecutivo y fundador de AdvanCell señaló: "Estamos muy complacidos con nuestro progreso hasta la fecha y encantados de continuar nuestro rápido crecimiento con el apoyo de nuestros accionistas. Hemos tenido una larga relación con nuestro principal inversor, Morningside, y nos entusiasma acercarnos aún más a nuestro objetivo para 'cambiar el curso del tratamiento del cáncer'".

Las Targeted Alpha Therapies representan la oportunidad más emocionante para tratar los cánceres que no se pueden tratar en la actualidad. La tecnología aprovecha las propiedades radioquímicas y de desintegración natural de ciertos elementos, en combinación con moléculas diana específicas, para administrar selectivamente la radiación que mata a las células tumorales. AdvanCell cree que este tratamiento preciso y poderoso se convertirá rápidamente en el pilar líder del tratamiento para el cáncer, con tratamientos para enfermedades para las cuales no hay opciones eficaces en la actualidad. Las Targeted Alpha Therapies demuestran una eficacia increíble; sin embargo, la adopción generalizada y el lanzamiento de productos comerciales a gran escala requieren un suministro global de isótopos escalable y confiable. AdvanCell se creó para resolver este problema.

La capacidad de AdvanCell para producir isótopos a demanda y a gran escala, y su experiencia en la fabricación radiofarmacéutica interna posiciona a la empresa para desempeñar una función líder en este mercado de rápido crecimiento. AdvanCell, con el apoyo adicional del NSW Health Medical Devices Fund y el incentivo tributario para investigación y desarrollo del gobierno federal, ha desarrollado la primera plataforma de fabricación escalable a nivel mundial para producir isótopos emisores alfa para investigación, uso preclínico y clínico, y para progresar en sus propios productos radiofarmacéuticos y los de sus socios.

Anthony Aiudi, de Morningside, comentó: "AdvanCell está aprovechando su capacidad para producir isótopos alfa en escala y en cantidades útiles a nivel clínico, junto con su experiencia en radioquímica, para desarrollar una cartera emocionante de Targeted Alpha Therapies. Las Targeted Alpha Therapies conllevan una promesa increíble; sin embargo, su desarrollo ha sido limitado por la falta de suministro de radioisótopos. Junto con el equipo de AdvanCell, esperamos ansiosamente escribir un nuevo capítulo en la oncología para centrarnos en grandes poblaciones de pacientes con importantes necesidades no satisfechas".

El Sr. Aiudi ha sido nombrado en la Junta Directiva de AdvanCell, uniéndose al Sr. Adamovich, Bill Ferris AC, cofundador de CPE Capital, Adrian "Adi" Patterson, exdirector y presidente ejecutivo de la Organización Australiana de Tecnología y Ciencia Nuclear (Australian Nuclear Science and Technology Organisation, ANSTO) y Kevin Cameron, director y presidente ejecutivo de Ionetix.

Bill Ferris AC, presidente, recalcó: "Nuestro equipo ejecutivo ha articulado una trayectoria preclínica y clínica para la entrega de las innovadoras Targeted Alpha Therapies de la empresa. Habiendo desarrollado con éxito la plataforma de fabricación esencial para el suministro confiable y escalable de isótopos, la empresa está dentro de los plazos con su trabajo preclínico y está pasando a los primeros ensayos en seres humanos. AdvanCell sigue adelante para convertirse en la principal empresa radiofarmacéutica con la plataforma tecnológica que permite tratamientos innovadores para el cáncer".

Acerca de AdvanCell

AdvanCell es una empresa radiofarmacéutica que desarrolla tratamientos para el cáncer de última generación. Las Targeted Alpha Therapies de AdvanCell están impulsadas por una plataforma tecnológica, la primera generadora de isótopos alfa a nivel mundial que aborda las grandes necesidades no satisfechas en la Targeted Alpha Therapy: el suministro confiable y escalable de isótopos. AdvanCell tiene un equipo de clase mundial y tiene el honor de estar asesorada por una Junta Directiva y un Panel Asesor Científico destacados. Para obtener más información, visite www.advancell.com.au.

Acerca de Morningside

Morningside, fundada en 1986 por la familia Chan, es una firma de inversión de capital en las áreas de tecnología y ciencias biológicas. La firma, que cuenta con oficinas en Boston, Shanghái y Londres, invierte a nivel global. El grupo está administrado por profesionales de la inversión que son empresarios, tienen un profundo conocimiento en el sector y son eficaces en el entorno local en el que operan. Morningside se asocia con fundadores y emprendedores del mundo académico para desarrollar empresas a nivel mundial que quieren mejorar de manera notable el estado actual de la medicina y, finalmente, la vida de los pacientes. Además de sus actividades de inversión, Morningside Ventures está muy comprometida con la responsabilidad social. Para obtener más información, visite www.morningside.com.

