Comunicado de prensa de Business Wire: Advancis

Advancis anuncia el lanzamiento estratégico de su nuevo software de Gestión de Información de Seguridad Física (PSIM), WinGuard X5, y la salida al mercado de un producto completamente nuevo, Advanced Identity Manager, denominado AIM. El Consejo directivo de Advancis afirma que el lanzamiento de los nuevos productos está estratégicamente alineado con su estrategia de crecimiento y se produce tras los buenos resultados económicos obtenidos por la empresa en los últimos años.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20230315005084/es/

WinGuard is used wherever maximum security is indispensable. The major release X5 is based on the Advancis Open Platform (AOP) and offers many new functions. (© Advancis)

Durante 2022, se pusieron en marcha más de 160 nuevos proyectos de Advancis en 28 países, en colaboración con integradores locales certificados por Advancis. Además, se añadieron más de 30 integraciones de terceros a la biblioteca de interfaces de Advancis, que ahora supera las 500 integraciones en múltiples sistemas de seguridad, protección, gestión de edificios y comunicación. Durante el mismo período, las inversiones destinadas al crecimiento en mercados estratégicos también han dado lugar a nuevos avances en la expansión internacional de Advancis. "Nuestra estrategia de crecimiento global está dando más y más frutos, y nos entusiasma ver cómo se consolida con bastante rapidez nuestra favorable posición en el mercado. La entrada oficial en el mercado estadounidense a finales de 2022 marcó un hito importante para Advancis, ya que la convirtió realmente en una empresa global. Ese éxito ha sido posible gracias a nuestro personal dedicado, a nuestros clientes y socios leales, y a nuestros productos de software de alta calidad que impulsan nuestros equipos, año tras año", declaró Jan Meiswinkel, director ejecutivo y cofundador de Advancis.

Andre Meiswinkel, director de operaciones de Advancis, añadió: "Para favorecer nuestro crecimiento y expansión, Advancis también está poniendo en marcha dos nuevas unidades de negocio, Global Business Development y Global Account Management, que se centrarán en apoyar a los socios internacionales y a los clientes finales, además de proporcionar un único punto de contacto para las cuentas clave en todos los mercados. Este año invertiremos de forma significativa en el desarrollo de productos y en servicios profesionales para reforzar nuestros procesos. Así lograremos una colaboración aún más estrecha con los socios y estaremos preparados para satisfacer la creciente demanda de nuestros productos en el mercado".

"WinGuard X5 incluye un núcleo totalmente nuevo y moderno y muchas funciones nuevas", anunció Lars Waldow, director de producto de Advancis. "Esta versión se basa íntegramente en nuestra nueva Advancis Open Platform (AOP) y permite el desarrollo de nuevas interfaces de aplicación por terceros y funciones personalizadas para la interfaz de usuario/experiencia de usuario (UI/UX)". Hartmut Nöll, director de tecnología y fundador de Advancis añadió: "La AOP cambia por completo el juego y supone una gran transformación del mercado en el sentido de que ofrece a los socios y clientes de Advancis una flexibilidad total para escalar sus despliegues a su elección aprovechando todos los componentes del programa de software de Advancis, además de ampliar las funcionalidades del software, las interfaces e incluso de componentes individuales de interfaz de usuario basados en modernas API que, en principio, se pueden utilizar con cualquier lenguaje de programación".

Advancis también ofrecerá un producto de software completamente nuevo, denominado AIM, que es una plataforma para consolidar el control de accesos y los sistemas de TI existentes mediante la gestión centralizada de identidades. "La función principal de AIM es garantizar que los derechos de acceso lógicos y físicos asociados a la función de un empleado estén siempre sincronizados. Ahora, con AIM, ofrecemos un excelente complemento a nuestra cartera, al tiempo que mantenemos nuestra filosofía de integración neutral con respecto al proveedor. Estamos muy entusiasmados con la respuesta del mercado y esperamos que surjan proyectos interesantes", señaló Lars Waldow.

Acerca de Advancis:Advancis Software & Services GmbH es una empresa de software global con certificación ISO 9001 que ofrece una plataforma de software de integración abierta y aplicaciones basadas en API abiertas, que se crean en torno a las políticas y los procedimientos exclusivos de cada organización, destinadas a ayudar a resolver problemas del mundo real a escala. Fundada en 1994, Advancis lidera el sector a nivel mundial con más de 2100 instalaciones en más de 70 países, lo que incluye algunas de las principales empresas de Fortune 500 y agencias gubernamentales, con productos desplegados en todo el mundo en más de 20 idiomas. La empresa ofrece soluciones multiempresa totalmente redundantes, integradas y de espera activa, utilizando entornos SaaS y en las instalaciones, que incluyen sistemas integrados de seguridad, automatización de edificios, TI y comunicaciones. Advancis tiene su sede en Alemania y cuenta con oficinas y socios en todo el mundo. Para obtener más información sobre las galardonadas soluciones de Advancis, visite advancis.net y síganos en las redes sociales.

Síganos en las redes sociales:

Hashtags:

#advancis #winguard #aim #aop #openintegrationplatform #software #physicalsecurity #psim #enterprisesecurity

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230315005084/es/

Contacto

Contacto de prensa: Advancis Software & Services GmbH Uli Schunk Teléfono: +49 6103 80735 271 uli.schunk@advancis.de

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.