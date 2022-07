Comunicado de prensa de Business Wire: AFRY

El mundo necesita un método efectivo para reducir las emisiones de carbono para alcanzar el objetivo propuesto en el Acuerdo de París de contener el calentamiento global a 2oC. En economías que dependen mayoritariamente de combustibles fósiles como el petróleo y el carbón, este aumento supondría una mayor liberación de CO2.

A pesar del crecimiento en la participación de fuentes alternativas sostenibles, como hidráulica, eólica y solar, en la matriz energética de Chile y otros países, la producción de energía hidroeléctrica ha sido cuestionada, por el impacto ambiental. En Chile, la participación de la energía hidroeléctrica, en 2014, se redujo al 40%, mientras hubo un rápido ascenso de las Energías Renovables No Convencionales Sostenibles (ERNC), que en 2015 ya representaban el 11,43% de la generación eléctrica.

Pero aún queda un largo camino hasta que Chile pueda alcanzar las metas estipuladas en su política energética. Sin embargo, existe un desafío por superar. El lado positivo es que hay soluciones tecnicas disponibles. Una de ellas es la tecnología Power-to-X (P2X), que transforma la energía eléctrica en otra cosa. Propone opciones viables para el uso eficiente y flexible de los excedentes de energías renovables, cuando estos no son necesarios. Este excedente se puede convertir en algo diferente, a través de procesos P2X, de manera que sea posible transformarlo y almacenarlo, como combustibles sintéticos, incluidos gasolina, gas y diésel sintéticos, otras energías, productos químicos, hidrógeno, movilidad y calor.

En este contexto, AFRY, empresa internacional de ingeniería, proyecto y consultoría, cree que el hidrógeno y los combustibles sintéticos derivados de energías renovables, a través de la tecnología Power-to-X, serán una parte vital para lograr los objetivos climáticos. La implementación de la tecnología y los productos P2X permitirá la integración de fuentes de energía renovable en otros sectores de consumo, incluidos el transporte, la industria manufacturera y de procesos y la agricultura.

En el corazón de las tecnologías renovables Power-to-X se encuentra el proceso de electrólisis. Los electrolizadores alimentados con energía renovable convertirán el agua en hidrógeno y oxígeno "verdes".

En AFRY, estamos preparados para ayudar a Chile en este camino, combinando nuestra amplia experiencia intersectorial, en particular las industrias de fabricación y proceso, pero también en sectores como minería y productos químicos.

