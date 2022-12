Comunicado de prensa de Business Wire: AGCO

AGCO Corporation (NYSE: AGCO),líder mundial en diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología agrícola de precisión, recibió diez Premios AE50 de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Agrícolas y Biológicos (ASABE, por sus siglas en inglés) para el año 2023. Cada año, un panel internacional de expertos en ingeniería reconoce los 50 diseños más innovadores del año en productos o sistemas de ingeniería para las industrias alimentaria y agrícola. Los diez premios AE50 de AGCO abarcan la sólida cartera de marcas de la empresa, incluidas Fendt, Fuse, Intelligent Ag, Massey Ferguson y Precision Planting.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221213005080/es/

AGCO Corp. won ten 2023 AE50 Awards from ASABE for innovative design in engineering products or systems for agriculture. AGCO's awards span the company's strong brand portfolio, including Fendt, Fuse, Intelligent Ag, Massey Ferguson, and Precision Planting. Pictured above are the AE50 Award-winning Massey Ferguson WR Series Windrower and Fendt 700 Gen7 Vario tractor.(Photo: Business Wire)

"La innovación es fundamental para nuestra visión de ser el socio más confiable de los agricultores para soluciones agrícolas inteligentes líderes en la industria y nos sentimos honrados de ser reconocidos con diez Premios AE50 en toda nuestra cartera de marcas", afirmó Eric Hansotia, presidente y director ejecutivo de AGCO. "Ayudar a los agricultores a maximizar el rendimiento al tiempo que se reducen los insumos y el impacto aporta un valor real a los agricultores y motiva a nuestro equipo para acelerar el ritmo de la innovación orientada al agricultor en todas las áreas de nuestro negocio".

El Fendt® 700 Gen7 Vario® es el tractor de trabajo más popular de la marca. Este tractor, rediseñado para mejorar el rendimiento, reducir los costes y aumentar la productividad, es uno de los tractores más versátiles y fáciles de manejar de su segmento de mercado, con cinco modelos que van desde los 203 a los 283 CV, una transmisión variable continua VarioDrive?, una estación del operador FendtONE?, un motor AGCO Power? de 7,5 litros de bajo consumo y funciones de mejora agronómica como el sistema central de inflado de neumáticos VarioGrip? (CTIS, por sus siglas en inglés).

Geo-Bird® de Fuse® es una aplicación web gratuita e intuitiva que optimiza automáticamente las líneas de trabajo para múltiples campos e implantaciones, lo que permite a los agricultores ahorrar tiempo y dinero y contribuye a una mayor sostenibilidad. Las líneas de trabajo de tráfico controlado (CTF, por su siglas en inglés) ayudan a los agricultores a reducir el tiempo y los costes necesarios; los giros, el tráfico de las ruedas y el solapamiento de las cabeceras; el consumo de combustible y la huella de CO2; y la compactación del suelo, que perjudica el rendimiento. Las líneas de Geo-Bird se pueden exportar a terminales de múltiples marcas para facilitar su uso en operaciones dispares.

El monitor de nivel de foso Pit Level Monitor Model AP-6010 de AP (Automated Production®) utiliza transductores electrónicos de presión para medir eficazmente la profundidad del efluente en las fosas para estiércol situadas bajo las instalaciones de confinamiento porcino. Esta innovación proporciona a los operadores de las instalaciones porcinas información de gestión más precisa sobre las fosas para estiércol, incluidas alertas tempranas de fugas de agua y capacidades de almacenamiento restantes.

La empacadora Massey Ferguson® LB2200 Series Large Square Baler fusiona la confiabilidad de los modelos anteriores con nuevos avances tecnológicos de vanguardia. Un nuevo diseño del recogedor mejora la alimentación de la empacadora y la confiabilidad de las piezas, al tiempo que reduce el ruido. Las nuevas propuestas de ejes y neumáticos con suspensión de bogie único mejoran la distancia al suelo y la facilidad de conducción. La Arquitectura Eléctrica Común (CEA, por sus siglas en inglés) proporciona mayor información y control a través de la terminal ISOBUS para la Gestión de Implementos del Tractor (TIM, por sus siglas en inglés), la longitud de las pacas, la expulsión de pacas y el plegado de la tolva de pacas.

La hileradora Massey Ferguson® WR Series Windrower proporciona hasta 282 caballos de potencia máxima y un sistema hidráulico de centro cerrado exclusivo del sector para aumentar la eficiencia del combustible y la potencia disponible en cabecera. Esto también prescinde de la necesidad de una bomba secundaria para funciones auxiliares como un accesorio de triple hilera (TWA, por sus siglas en inglés). Las actualizaciones tecnológicas mejoran la eficacia sobre el terreno, reducen el estrés del operador y permiten el seguimiento y la gestión de datos en tiempo real. MF Guide garantiza una dirección automática precisa para minimizar el solapamiento entre pasadas. La dirección trasera opcional está disponible para velocidades de transporte por carretera de hasta 24,5 mph.

Recon SpraySense? de Intelligent Ag? es un producto para pulverizadores de readaptación que mide la presión y el caudal en cada boquilla para ayudar a garantizar que las aplicaciones coincidan con la cobertura y los caudales previstos. La capacidad del GPS y una base de datos de boquillas de los principales fabricantes deducen el tamaño exacto de las gotas. El rendimiento de cada boquilla se condensa en una única puntuación de calidad de pulverización y se proporciona a los operadores a través de una aplicación para iPad. Recon SpraySense es una solución llave en mano y proporciona tecnología de vanguardia en pulverizadores antiguos y nuevos.

ReClaim? de Precision Planting® sustituye las tapas de las barras de boquillas de los pulverizadores y proporciona una vía de retorno al depósito para mejorar la agitación y la circulación del producto, acelerar el cebado de la barra y mejorar la limpieza de la barra. ReClaim también mejora la limpieza del pulverizador con aire comprimido que empuja el producto de vuelta al depósito, donde se drena y se elimina adecuadamente. Estas mejoras reducen las acumulaciones en la barra, los residuos de producto en el suelo y los daños a los cultivos por aplicaciones incorrectas.

Precision Planting's Radicle Agronomics? es el primer laboratorio de suelos totalmente automatizado del mundo. Su reducido tamaño, su tecnología de autocalibración y su capacidad para procesar cientos de muestras sin supervisión sustituyen a los procesos manuales, propensos a errores, y proporcionan una enorme eficiencia y una mayor precisión a los agrónomos profesionales. El software basado en la nube conecta todos los pasos del proceso campo-laboratorio para que los agrónomos puedan ofrecer a sus clientes recomendaciones superiores sobre la gestión de nutrientes.

EM HD de Precision Planting es un nuevo controlador y sensor de fertilizante líquido que utiliza un sensor de caudal electromagnético para proporcionar un control de la dosis de fertilizante líquido fila por fila a alta velocidad en sembradoras de cultivos en hileras, implementos de siembra directa y implementos de siembra en franjas. La respuesta inmediata del sensor de caudal permite al sistema realizar cambios de alta velocidad en el control de la válvula de líquido, lo que mantiene un caudal de fertilizante más preciso y constante en el punto de aplicación del implemento.

El módulo de expansión de bloqueo (BXM, por sus siglas en inglés) de Precision Planting (BXM) es un componente de supervisión para implementos de siembra de cultivos no aislados que combina y conecta múltiples sensores de bloqueo en un único punto de conexión para sistemas de supervisión de semillas 20|20. Al simplificar los componentes electrónicos del implemento y proporcionar datos más fáciles de usar y procesables, BXM mejora la capacidad de los agricultores para diagnosticar los problemas que surgen en la entrega de productos desde los depósitos de materias primas hasta el punto de aplicación.

Para obtener más información sobre estos productos galardonados con el premio AE50, visite su distribuidor AGCO más cercano, los enlaces anteriores o AGCOcorp.com.

Versión en línea

Hay disponible una versión en línea de este anuncio con descargas multimedia AQUÍ.

Fendt, Fuse, Geo-Bird, Massey Ferguson, Precision Planting, y Vario son marcas registradas de AGCO. AGCO Power, FendtONE, Intelligent Ag, Radicle Agronomics, Recon SpraySense, VarioDrive, y VarioGrip son marcas de AGCO.

Acerca de AGCO

AGCO (NYSE:AGCO) es líder mundial en el diseño, fabricación y distribución de maquinaria agrícola y tecnología agrícola de precisión. AGCO ofrece valor al cliente a través de su cartera de marcas diferenciadas que incluye marcas principales como Challenger®, Fendt®, GSI®, Massey Ferguson®, Precision Planting® y Valtra®. Impulsada por las soluciones agrícolas inteligentes Fuse®, la línea completa de equipos y servicios de AGCO ayuda a los agricultores a alimentar nuestro mundo de forma sostenible. Fundada en 1990 y con sede en Duluth, Georgia, EE. UU., AGCO tuvo unas ventas netas de aproximadamente 11.100 millones de dólares en 2021. Para más información, visite www.AGCOcorp.com. Para conocer las noticias, información y eventos de la empresa, síganos en Twitter: @AGCOCorp. Para noticias financieras en Twitter, siga el hashtag #AGCOIR.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221213005080/es/

Contacto

Bob Blakely, AGCO | Bob.Blakely@AGCOCorp.com | 770-232-8018

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.