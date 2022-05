Comunicado de prensa de Business Wire: AGIC Capital

AGIC Capital, el fondo de capital privado europeo-asiático especializado en inversiones en empresas industriales y médicas de alta calidad, anuncia que ha adquirido a sus actuales accionistas una participación mayoritaria en Grafotronic AB y sus filiales ("Grafotronic"), fabricante líder de soluciones de fabricación automatizada de rollo a rollo, por un importe que no se ha dado a conocer.

Fundada en 2004, Grafotronic desarrolla soluciones modulares altamente específicas para los mercados del acabado digital de etiquetas y de las baterías para vehículos eléctricos. En los últimos cinco años ha logrado un notable crecimiento desde que se centró en el segmento del acabado digital, y está consolidando su posición en las tecnologías de fabricación de una serie de productos en el mercado de las baterías para vehículos eléctricos en asociación con los principales operadores del sector.

AGIC ha estado interesada en el posicionamiento de Grafotronic en mercados resistentes y de alto crecimiento, en su concepto de producto modular, en su fuerte capacidad de innovación, que incluye la automatización y la conectividad de productos y servicios, en su modelo de negocio con pocos activos, en su equipo de gestión dinámico y dedicado y en su atractivo perfil financiero. En colaboración con el equipo directivo, AGIC impulsará el crecimiento internacional continuado de Grafotronic en los segmentos del acabado digital y de las baterías para vehículos eléctricos, en los actuales mercados clave de Europa, Estados Unidos y Asia.

Håkan Sundqvist, fundador de Grafotronic, señaló: "Este es un paso importante para alcanzar nuestros sueños, cumplir nuestras aspiraciones como empresa y una decisión empresarial acertada para asegurar un futuro sostenible. Con el respaldo de AGIC, seremos capaces de acelerar nuestro potencial de crecimiento futuro, ofrecer a nuestros clientes soluciones aún más innovadoras y, al mismo tiempo, aumentar sustancialmente nuestra capacidad de producción e I+D. Con AGIC, podemos alcanzar nuestro máximo potencial de desarrollo en todo el mundo".

Ben Mitchell, director y responsable de AGIC en el Reino Unido, comentó: "Estamos encantados de haber realizado la inversión en Grafotronic y de respaldar al equipo directivo para que pueda afrontar la siguiente fase de crecimiento. La adquisición de Grafotronic es un ejemplo de la estrategia de inversión de AGIC, que consiste en asociarse con los equipos directivos de destacadas PYMES europeas que muestran un importante potencial de crecimiento y proporcionarles un apoyo proactivo y práctico para hacer realidad ese potencial".

Acerca de AGIC Capital

Fundado en 2015, AGIC es un fondo europeo-asiático centrado en inversiones en empresas de tecnología industrial y médica avanzada. Con más de 2200 millones de dólares de activos gestionados, su objetivo es la inversión en fase de compra y crecimiento en pequeñas y medianas empresas y emplea enfoques personalizados y prácticos para guiar y apoyar a las empresas de la cartera en el desarrollo y la ejecución de planes de penetración en el mercado. AGIC tiene oficinas en Hong Kong, Londres, Múnich, Pekín y Shanghái. Para obtener más información, visite www.agic-group.com

