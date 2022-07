Comunicado de prensa de Business Wire: AIDS Healthcare Foundation

La AIDS Healthcare Foundation (AHF) realizará una conferencia de prensa virtual y en vivo en el standn.º 1024dela AHF en la Conferencia Internacional sobre el SIDA 2022 (AIDS 2022) el viernes 29 de julio a las 11:00 a. m. Hora de verano del este (EDT) en Montreal, Canadá en el centro de convenciones Palais des congrès de Montreal y virtualmente a través de Zoom. El período previo a la AIDS 2022 se ha visto envuelto en controversia porque a muchos destacados expertos y defensores de la salud pública se les han negado las visas canadienses o su proceso de solicitud tardó demasiado en llegar a Canadá a tiempo para la conferencia.

Durante la conferencia de prensa, los expertos en salud pública discutirán cómo la equidad en salud mundial se ve socavada por las restricciones de visas que impiden un libre y valioso intercambio de ideas y, más ampliamente, por el acaparamiento de vacunas por parte de los países ricos y su falta de voluntad en compartir conocimientos biomédicos vitales con los países en desarrollo. En el mundo de las epidemias y pandemias emergentes, una respuesta efectiva no es posible sin equidad, rendición de cuentas y transparencia.

-0- *T QUÉ: La AHF organizará una CONFERENCIA DE PRENSA EN VIVO y VIRTUAL durante la conferencia AIDS 2022 de la Sociedad Internacional del SIDA. CUÁNDO:VIERNES 29 DE JULIO a las 11:00 a. m. Hora de verano del este (EDT) Montreal, Quebec, Canadá DÓNDE:En el STAND n.º 1024 de la AHF en AIDS 2022 en el centro de convenciones Palais des congrès de Montréal y VIRTUALMENTE A TRAVÉS DE ZOOM. QUIÉN:Expertos y defensoresde la salud pública: Terri Ford, jefa de Promoción y Políticas Globales de la AHF Dra. Adele Schwartz Benzaken, directora médica global sénior de la AHF Ray Mwareya, miembro de la World Ethical Data Foundation y periodista de Al Jazeera y Reuters Oluwakemi Gbadmosi, directora de Promoción, Política y Marketing, Oficina de la AHF África Dr. V. Sam Prasad, director del Programa Nacional, AHF India Cares Dr. Jorge Saavedra, director ejecutivo del Instituto Mundial de Salud Pública AHF de la Universidad de Miami NOTA DE REDACCIÓN DE NOTICIAS Y MATERIAL DE ARCHIVO VISUALESLa conferencia de prensa se transmitirá en vivo en Facebook desde el stand n.º 1024 en la conferencia AIDS 2022 de la AHF. Visite la página de FACEBOOK de la AHF o el ENLACE DE ZOOM para verlo. CONTACTO CON LOS MEDIOS: Denys Nazarov, director de Política Global y Comunicaciones de la AHF, +1.323.308.1829, denys.nazarov@ahf.org *T

"Después de que la COVID-19 desvió la atención de muchos otros problemas apremiantes de salud pública mundial, es vital que mantengamos la atención en el VIH/SIDA y otros aspectos de la equidad en salud que afectan a millones de personas en todo el mundo", dijo la jefa de Defensa Global y Política de la AHF, Terri Ford. "Por ejemplo, esta conferencia, la cual se suponía que reuniría a los activistas del VIH/SIDA más experimentados y apasionados que representaban a los países con la peor carga de enfermedades, ni siquiera pudo ingresar al país [Canadá]. Esos defensores luchan por nuestras poblaciones más vulnerables y las personas sin voz. El marcado contraste de cómo se trata a las personas en el Norte Global en comparación con el Sur Global es inaceptable y un perjuicio significativo a la capacidad del mundo para poner fin a la 'otra pandemia' del VIH/SIDA".

Otros temas de discusión incluirán la respuesta mundial insuficiente al brote mundial de la viruela del mono, que recientemente, aunque lamentablemente con retraso, fue declarado una Emergencia de salud pública de importancia internacional (PHEIC, por sus siglas en inglés) por la Organización Mundial de la Salud. Los defensores también destacarán el hecho de que el VIH/SIDA sigue siendo una importante crisis mundial de salud pública, que es responsable de 650 000 muertes cada año en todo el mundo, y requiere un compromiso serio por parte de los países ricos para garantizar un éxito y un acercamiento rápido a una Séptima Reposición del Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria.

Según ONUSIDA, había más de 38 millones de personas que vivían con el VIH en 2021, incluidas 1,5 millones de personas que adquirieron el virus por primera vez. Desde que comenzó la epidemia/pandemia del SIDA, más de 40 millones de personas han muerto a causa de enfermedades relacionadas con el SIDA.

La fundación AIDS Healthcare Foundation (AHF) es una organización global sin fines de lucro que proporciona apoyo y medicina de avanzada a más de 1,5 millones de personas en 45 países en todo el mundo, como los EE. UU., África, América Latina y el Caribe, la Región de Asia Pacífico y Europa. Actualmente somos el mayor proveedor sin fines de lucro de atención médica para el VIH/SIDA en el mundo. Para conocer más sobre la AHF, visite nuestro sitio web: www.aidshealth.org, encuéntrenos en Facebook: www.facebook.com/aidshealth y síganos en Twitter: @aidshealthcare e Instagram: @aidshealthcare

Denys Nazarov, director de Política Global y Comunicaciones de la AHF, +1.323.308.1829, denys.nazarov@ahf.org

