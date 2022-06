Comunicado de prensa de Business Wire: AIDS Healthcare Foundation

Los líderes de las Américas se reúnen en su Cumbre de las Américas en Los Ángeles esta semana, después de que la COVID-19 devastara una parte importante de la región con 1,3 millones de muertes solo en América Latina.

Para continuar luchando contra la pandemia actual y prepararse para futuras crisis de salud internacionales, AIDS Healthcare Foundation (AHF) insta a los líderes a trabajar para garantizar la equidad en los productos básicos de la pandemia, impulsar los esfuerzos de secuenciación genómica y fomentar una colaboración sincera y transparente en todos los asuntos de salud pública mundial, particularmente en los brotes de enfermedades infecciosas.

"América Latina representa una parte significativa de las Américas y fue más afectada por la COVID-19 que cualquier otra región a nivel mundial. Los líderes deben aprovechar absolutamente esta cumbre para priorizar cómo los países pueden trabajar de manera más cooperativa en toda la región para gestionar las respuestas a las pandemias", dijo la Dra. Patricia Campos, jefa de la Oficina de AHF para América Latina y el Caribe. "La riqueza de una nación, o la falta de ella, no debe determinar quién puede o no acceder a los bienes o servicios de atención médica. Los líderes de las Américas deben comprometerse a crear una nueva Convención Mundial de Salud Pública que sea transparente y responsable, y que trabaje y proteja a todos".

El número de muertos por la COVID-19 hasta la fecha en las Américas es de casi 3 millones de personas, aunque la Organización Mundial de la Salud estima que las cifras reales son mucho más altas. Un nuevo y equitativo Convenio Mundial de Salud Pública reduciría el número de muertes prevenibles y garantizaría que productos vitales como vacunas, equipos de protección personal, diagnósticos y terapias lleguen a las personas que más los necesitan.

La AIDS Healthcare Foundation (AHF), la mayor organización mundial de lucha contra el SIDA, brinda actualmente atención o servicios médicos a más de 1,6 millones de clientes en 45 países a nivel mundial, en los Estados Unidos, África, América Latina y el Caribe, la región del Pacífico Asiático y Europa.

