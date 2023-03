Comunicado de prensa de Business Wire: AIDS Healthcare Foundation

Activistas y expertos en salud pública en México exigen que los funcionarios de la Secretaría de Salud de México (SSA) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), autoricen el uso de las vacunas contra la viruela símica (mpox) en el país.

"A pesar de que mpox fue declarada Emergencia de Salud Pública de Preocupación Internacional por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en julio de 2022, la vacuna recomendada por la OMS para prevenir infecciones aún no está autorizada para su uso en México". Dijo el Dr. Jorge Saavedra, Director Ejecutivo del Instituto AHF de Salud Pública Global, y uno de los autores de la carta replica publicada en The Lancet Regional Health Americas. El Dr. Saavedra agregó: "Extrañamente, México es el único país del top 10 con más casos acumulados de mpox, que no ha autorizado la vacuna, como lo han hecho los otros top 9: EE. UU., Brasil, España, Reino Unido, Colombia, Alemania, Francia, Perú y Canadá."

En el brote actual, el mpox ha afectado desproporcionadamente a hombres gay y bisexuales, y de manera grave a aquellos con VIH en estadíos avanzados. incluyendo casos que terminaron en muerte.

Para hacer frente a esta emergencia sanitaria, la OMS y los Centros para el Control de Enfermedades han recomendado el uso de la vacuna para personas con mayor riesgo de exposición; además, la Agencia Europea de Medicamentos y la FDA de Estados Unidos, también han autorizado el uso de la vacuna.

Curiosamente el uso de las vacunas mpox también fue recomendado por funcionarios de la Secretaría de Salud de México como medida de contención de la enfermedad en un estudio que publicaron la prestigiosa revistaThe Lancet, estos funcionarios en su calidad de autores, señalaron correctamente que las medidas de contención deben, siempre que estén disponibles, incluir vacunas dirigidas a grupos de mayor riesgo. Entre los autores de este estudio, se encuentra el máximo responsable de la toma de decisiones en salud pública en México: el Dr. Hugo López-Gatell, Subsecretario de Salud.

El Dr. Gatell y los otros autores de este estudio, que incluyen al Dr. Gustavo Reyes Terán (Titular de la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad), la Dra. Alethse de la Torre (Directora General del Centro Nacional del SIDA-CENSIDA), quien está a cargo de las políticas de VIH, ITS y de crear los materiales de comunicación sobre mpox, así como el Dr. Gabriel García Rodríguez, Director General de Epidemiología, son a su vez los máximos responsables de la formulación de la política de mpox en México.

"Es desconcertante que el Dr. López Gatell y estos altos funcionarios de la Secretaría de Salud, que son autores de este estudio, recomienden el uso de vacunas cuando se dirigen a una audiencia internacional de profesionales de la salud a través de The Lancet, pero se niegan a autorizar cualquier uso de la vacuna mpox en su propio país", dice Alain Pinzón de VIHve Libre, una ONG local que aboga por una respuesta efectiva al VIH y a mpox. "Dicen que no hay suficiente evidencia científica para autorizar la vacuna, pero fueron ellos mismos los que promovieron la autorización en México de las vacunas chinas, rusas y cubanas contra el Covid19, las cuales contaban con mucha menos evidencia científica; entonces para muchos de nosotros esto no solo suena a hipocresía, sino a homofobia institucional", concluyó el Sr. Pinzón.

El activista de derechos humanos y salud pública, el Dr. Ricardo Baruch, como otro autor de esta carta, que ha estado presionando para que se autorice la vacuna desde el comienzo de este brote, describe que "cuando leímos el artículo por primera vez, nos sentimos muy alentados, porque los funcionarios de alto nivel de la Secretaría de Salud de México expresaron una opinión que estaba completamente alineada con nuestros esfuerzos de promoción, así como con las recomendaciones de la OMS, la UE y los CDC". "Sin embargo", continúa, "esto no fue lo que sucedió: a pesar de intentar crear conciencia entre los funcionarios de muchas maneras, se han mostrado reacios a autorizar su uso".

Después de muchos intentos frustrados de convencer a los funcionarios de la Secretaría de Salud de seguir la ciencia y aprobar el uso de las vacunas mpox en México, los activistas y profesionales de la salud pública, decidieron escribir una réplica a The Lancet para resaltar la contradicción y expresar su preocupación. La carta fue aceptada y finalmente publicada por la misma revista en su sección de correspondencia bajo el título "Se necesitan vacunas MPOX en México", el día 6 de marzo de 2023. Los autores de la carta resaltan la discrepancia entre palabras y acciones, así como que, a la fecha, las vacunas mpox aún no están autorizadas para uso de cualquier persona en grave riesgo en el país y tampoco se han comprado desde el sector público.

Queda demostrado que las poblaciones vulnerables en México necesitan acceder a esta vacuna que salva vidas en los casos más graves y evita sufrimiento innecesario en los casos leves o no tan graves. Actualmente los únicos mexicanos que han podido vacunarse contra mpox son aquellos que han tenido dinero y/o visa para viajar a Estados Unidos, Canadá o Europa.

Mpox es una enfermedad viral que hasta el año pasado rara vez se veía fuera de África, pero que desde entonces ha afectado a más de 86000 personas en más de 110 países y territorios. Entre los países más impactados por la enfermedad se encuentra México, que en repetidas ocasiones se ha ubicado entre los diez primeros países no solo con mayor número de casos acumulados de mpox desde el inicio del presente brote, sino con mayor número de nuevos casos en el 2023.

