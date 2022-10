Comunicado de prensa de Business Wire: AIDS Healthcare Foundation

¡Es el Día Internacional de la Niña 2022! La AIDS Healthcare Foundation (AHF) organizará en todo el mundo actos con el lema "Nuestros derechos, nuestro futuro" en los que se educará y capacitará a las niñas para que asuman el control de su salud y puedan alcanzar sus objetivos.

En todo el mundo, al menos 129 millones de niñas no asisten a la escuela, un problema que se agrava por la falta de acceso a productos e instalaciones de higiene menstrual. Los confinamientos de la COVID-19 también provocaron mayores índices de violencia de género, mientras que los embarazos de adolescentes se dispararon durante la pandemia. En el África subsahariana, seis de cada siete nuevas infecciones por el VIH entre los adolescentes de 15 a 19 años corresponden a niñas, y las niñas y mujeres jóvenes de 15 a 24 años tienen el doble de probabilidades que los hombres jóvenes de vivir con el VIH.

"En el Día Internacional de la Niña, acompañamos a las niñas de todo el mundo con la celebración de los actos "Nuestros derechos, nuestro futuro". También instamos a los gobiernos y a las partes interesadas a que apliquen programas y políticas que igualen las condiciones de las jóvenes y las niñas y garanticen el mismo acceso a una atención sanitaria de calidad, a la educación y a oportunidades económicas", señaló Loretta Wong, responsable adjunta de Promoción de derechos y política mundial de AHF. "Las niñas y las jóvenes se ven afectadas de forma desproporcionada por el VIH y por muchos otros problemas relacionados con la salud pública, por lo que AHF se compromete a trabajar más que nunca para garantizar que tengan todas las oportunidades de prosperar con la ayuda de programas como Girls Act. El Día Internacional de la Niña 2022 (IDGC 2022) es la conmemoración perfecta para darles las herramientas de empoderamiento que necesitan para tomar las riendas de su salud y alcanzar todo su potencial".

El IDGC se celebra cada año el 11 de octubre y tiene como objetivo promover los derechos de las niñas y concientizar sobre los retos a los que se enfrentan. Para este Día Internacional de la Niña, los equipos nacionales de AHF celebrarán eventos con el lema "Nuestros derechos, nuestro futuro" en todo el mundo. En ellos se reunirá a las niñas a través de sesiones divertidas, educativas y de capacitación. Además, los promotores abordarán la gestión de la salud menstrual, la educación sexual integral acorde con la edad, la permanencia en la escuela, la prevención de los embarazos no deseados, el fomento de la confianza en sí mismas y muchas otras cuestiones vitales para las niñas y su salud.

AHF lanzó su exitoso programa Girls Act en África en 2016, que se ha ampliado a 33 países de África, América Latina, Asia y Europa. Descubra más sobre el programa a través de un conmovedor documental que acompaña a varias integrantes de Girls Act y muestra cómo prosperan y ganan con valentía sus batallas contra el VIH.

AIDS Healthcare Foundation (AHF) es una organización mundial sin fines de lucro que brinda medicina de vanguardia y promueve los derechos de más de 1,6 millones de personas en 45 países de todo el mundo en los Estados Unidos, África, América Latina y el Caribe, la región de Asia Pacífico y Europa. En la actualidad, somos el mayor proveedor de atención médica para el VIH/SIDA sin fines de lucro en el mundo. Para saber más sobre AHF, visite nuestro sitio web: www.aidshealth.org, encuéntrenos en Facebook: www.facebook.com/aidshealth y síganos en Twitter: @aidshealthcare e Instagram: @aidshealthcare

