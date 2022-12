Comunicado de prensa de Business Wire: AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics, líder en soluciones para la cadena de suministro reafirmó su compromiso con la protección del medioambiente como signatario de The Climate Pledge. The Climate Pledge, cofundado por Amazon y Global Optimism, es un compromiso firmado por casi 400 empresas de 34 países para alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2040, una década antes de la meta del Acuerdo de París de 2050. AIT tiene como propósito alcanzar esta meta aún más rápido, para 2035.

Este comunicado de prensa trata sobre multimedia. Ver la noticia completa aquí: https://www.businesswire.com/news/home/20221228005035/es/

"AIT se enorgullece de reforzar nuestro compromiso en materia de sostenibilidad y de unirse a la comunidad que compartirá conocimientos, ideas y las mejores prácticas para combatir el cambio climático", expresó el vicepresidente ejecutivo y director informático de AIT, Ray Fennelly. "Como signatario de The Climate Pledge, esperamos tomar medidas colectivas para lograr cero emisiones netas de carbono para 2035, cinco años antes del objetivo del compromiso de 2040. Esta meta no solo se ajusta a nuestros valores centrales, sino también que creará un planeta mejor para nuestros compañeros de equipo, clientes, socios y las comunidades en las que vivimos y trabajamos para las generaciones venideras".

Como signatario de The Climate Pledge, AIT acuerda medir e informar las emisiones de gases de efecto invernadero de manera periódica, implementar las estrategias de descarbonización en consonancia con el Acuerdo de París a través de cambios comerciales reales e innovaciones, que incluye mejoras en la eficacia, energía renovable, reducciones de materiales y otras estrategias de eliminación de emisiones de carbono. La empresa también acuerda tomar medidas para neutralizar las emisiones restantes con compensaciones adicionales, cuantificables, reales, permanentes y socialmente beneficiosas para lograr cero emisiones anuales netas de carbono.

AIT elaboró sus propias iniciativas de sostenibilidad ambiental en línea con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, con el propósito de apoyar el consumo y la producción sostenibles y combatir el cambio climático y sus impactos. Para lograr estos objetivos, AIT planifica alcanzar el estado de cero emisiones netas de carbono para 2035, tanto a través de las prácticas de reducción de emisiones como de compras de compensaciones de emisiones de carbono.

De manera interna, los compañeros de equipo de AIT también supervisan las emisiones, el desperdicio, y los procesos y programas de gestión de energía, que incluye un compromiso de toda la empresa para reciclar y reducir el uso del papel. Además, AIT utiliza su sistema de gestión de transporte para rastrear y medir las emisiones de dióxido de carbono hasta el nivel de envíos.

Para descargar el informe sobre sostenibilidad de AIT y obtener más información sobre las iniciativas de sostenibilidad de AIT, visite aitworldwide.com/corporate-social-responsibility.

Obtenga más información sobre The Climate Pledge en theclimatepledge.com.

Acerca de AIT Worldwide Logistics

AIT Worldwide Logistics es un agente de carga global que ayuda a las empresas a crecer mediante la expansión del acceso a los mercados de todo el mundo donde pueden vender o adquirir sus materias primas, componentes y productos terminados. Durante más de 40 años, el líder de soluciones de cadena de suministro con sede en Chicago ha confiado en un enfoque consultivo para construir una red global y asociaciones confiables en casi todas las industrias, incluida la aeroespacial, automotriz, minorista de consumo, alimentos, gobierno, de atención médica, alta tecnología, ciencias industriales y de la vida. Respaldado por tecnología escalable y fácil de usar, el modelo de negocio flexible de AIT personaliza las entregas puerta a puerta por mar, aire, tierra y ferrocarril, a tiempo y dentro del presupuesto. Con compañeros de equipo expertos que trabajan en más de 100 ubicaciones en todo el mundo en Asia, Europa y América del Norte, las opciones de servicio completo de AIT también incluyen el despacho de aduanas, la gestión de almacenes y los servicios de guante blanco. Obtenga más información en www.aitworldwide.com.

Nuestra misión

En AIT, buscamos enérgicamente oportunidades para ganarnos la confianza de nuestros clientes, gracias a nuestras soluciones logísticas excepcionales en todo el mundo, al tiempo que valoramos con pasión a nuestros compañeros de trabajo, socios y comunidades.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221228005035/es/

Contacto

Matt Sanders Director de Relaciones Públicas +1 (630) 766-8300 msanders@aitworldwide.com

800-669-4AIT (4248) www.aitworldwide.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.