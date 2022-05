Comunicado de prensa de Business Wire: Akur8

Akur8, la solución de tarificación de seguros de próxima generación impulsada por la IA transparente, se enorgullece de anunciar su patrocinio de plata de InsureTech Connect Asia (ITC) 2022, la mayor reunión de líderes e innovadores en materia de seguros de la región, que tendrá lugar del 7 al 9 de junio en Singapur.

Diseñada específicamente para el sector de las aseguradoras, la solución de Akur8 mejora los procesos de fijación de precios mediante la automatización del sistema de elaboración de tarifas, con la tecnología patentada "Transparent Artificial Intelligence". Algunas de las principales ventajas para las aseguradoras son el aumento del rendimiento predictivo y la rapidez en la precisión para lograr que el mercado tenga una mayor reactividad y un impacto comercial inmediato, al tiempo que se mantiene la total transparencia y el control de los modelos creados.

En la feria ITC Asia se reunirán 30 000 expertos del sector y más de 100 ponentes de alto nivel para debatir las últimas tendencias e innovaciones en el ecosistema de los seguros y las tecnologías aplicadas a los seguros o "insurtech". El 8 de junio, Akur8 participará en una mesa redonda con sus distinguidos clientes y socios AXA Direct Japan y Munich Re. SATO Kenichi (director de tecnología de AXA Direct Japan), Thibault IMBERT (director de soluciones de seguros de Munich Re) y Samuel FALMAGNE (director ejecutivo de Akur8) debatirán sobre el futuro de la tarificación de los seguros y el impacto de las nuevas tecnologías y las normativas en este sector.

"Como empresa insurtech internacional en pleno crecimiento, estamos orgullosos de patrocinar el mayor evento sobre tecnología de seguros de Asia. También me siento especialmente halagado por poder debatir el futuro de la tarificación de los seguros con clientes y socios tan destacados. Akur8 tiene el honor de contribuir a las iniciativas de liderazgo de opinión para la comunidad de expertos en fijación de precios de seguros, y estoy deseando compartir ideas con la audiencia de ITC Asia", declaró Samuel Falmagne, director ejecutivo de Akur8.

"La región de APAC es prioritaria para nosotros, por lo que hemos ampliado de forma activa nuestra presencia local en los últimos meses. Patrocinar este encuentro de emprendedores tecnológicos, inversores y empresas del sector de los seguros, el más importante de Asia, es el siguiente paso natural para Akur8, lo que demuestra nuestro compromiso con la región. Nuestro equipo está deseando reunirse con los equipos de tarificación de seguros y los profesionales expertos en innovación en nuestro stand", añadió Brune de Linares, directora de clientes de Akur8.

Acerca de Akur8

Akur8 está revolucionando la tarificación de seguros con IA transparente, impulsando las capacidades de fijación de precios de las aseguradoras con una velocidad y precisión sin precedentes en todo el proceso de tarificación sin comprometer la auditabilidad. Nuestra plataforma modular automatiza la modelización de la prima técnica y comercial y permite a las aseguradoras calcular tarifas ajustadas y precisas en línea con su estrategia comercial mientras impacta materialmente en su negocio. Además, los especialistas mantienen un control absoluto de los modelos creados, como lo exigen los reguladores. Con Akur8, el tiempo dedicado a la modelización se reduce hasta 10 veces. El poder predictivo de los modelos aumenta un 10% y el potencial de mejora del índice de siniestralidad es entre un 2 y un 4%. Akur8 ya tiene más de 45 clientes en 20 países, incluyendo AXA, HDI Seguros, Ergo (ERV) y Munich Re; aseguradoras especializadas como Canopius y Tokio Marine Kiln; insurtechs tales como Wakam y wefox, y la aseguradora mutualista Matmut. 700 actuarios usan Akur8 diariamente para construir sus modelos de tarifas en todas las líneas de negocios.

Contacto

Contacto de prensa Anne-Laure Klein +33 (0)6 63 79 44 74 anne-laure.klein@akur8.com

