Comunicado de prensa de Business Wire: Alium

Alium, una empresa conjunta entre MPEG LA y Unified Patents, anunció hoy la disponibilidad de la Licencia de cartera de patentes de RAN Abierta ("Licencia de RAN Abierta" o "Licencia"), el primer grupo de patentes para abordar la incertidumbre de licencia en el espacio de infraestructura RAN ("Acceso de radio Network"). La RAN Abierta reduce los costos y aumenta la competencia, brindando a los operadores de red un mayor control y flexibilidad en la implementación de redes 4G y 5G de próxima generación; y la accesibilidad a las patentes esenciales que son posibles gracias a la licencia de RAN Abierta que respalda la adopción de RAN Abierta.

"La RAN Abierta es una tecnología innovadora lista para florecer y crecer con la disponibilidad de una licencia de grupo que ofrece acceso asequible, libertad para operar, menor riesgo de litigios y certeza comercial para proveedores y usuarios", dijo Larry Horn, gerente de Alium. "Con su potencial para acelerar la adopción y el crecimiento del mercado de RAN Abierta, la licencia de grupo de Alium ayudará a acelerar la adopción de 5G y la entrega de servicios 5G al público".

"Alium se enorgullece de presentar una serie de características innovadoras en el panorama de las licencias de patentes", dijo el gerente de Alium, Kevin Jakel. "El uso de una herramienta basada en IA para determinar las asignaciones de regalías permite la participación sin costo para los titulares de patentes y asegura la viabilidad de un grupo de patentes con decenas de miles de patentes que de otro modo no sería posible. Además, Alium ofrece un programa de calidad de patentes diseñado para promover la confianza del mercado en el Estándar de RAN Abierta. Aplaudimos al grupo inicial de líderes tecnológicos por su previsión al embarcarse en esta innovadora iniciativa".

Los propietarios iniciales de la patente de la Licencia de RAN Abierta de Alium son Acer Incorporated; AT&T Intellectual Property, LLC; Cable Television Laboratories, Inc.; Comcast Cable Communications, LLC; Godo Kaisha IP Bridge 1; Koninklijke Philips N.V.; Meta Platforms, Inc.; Mitsubishi Electric Corporation; Pantech Corporation (inclyendo a Pantech Wireless, LLC); SK Telecom Co., Ltd.; y Verizon Patent and Licensing Inc.

La licencia de Cartera de Patentes de RAN Abierta y un resumen de los términos de la Licencia se pueden encontrar aquí.

El objetivo de Alium es ofrecer acceso mundial a tantas patentes esenciales de RAN Abierta como sea posible para todos, en los mismos términos, bajo una sola licencia. Por lo tanto, Alium da la bienvenida a la participación de cualquier parte con al menos una patente que sea esencial para el Estándar de RAN Abierta. Para obtener más información, visite https://www.alium-llc.com/licensors.

Alium, una empresa conjunta entre MPEG LA y Unified Patents, respalda la RAN Abierta con el primer grupo de patentes para infraestructura de telecomunicaciones. La RAN Abierta brinda a los operadores de red un mayor control y flexibilidad en la implementación de redes 4G y 5G de próxima generación, y el conjunto de patentes de Alium brinda una solución integral a la incertidumbre y el riesgo que plantean decenas de miles de patentes propiedad de numerosos propietarios de patentes que cubren las funcionalidades de capa física inferior estandarizadas 3GPP realizadas por unidades de radio que aplican la división de arquitectura de banda base 7-2x de O-RAN Alliance.

