Comunicado de prensa de Business Wire: Alium

Un consorcio de patentes puede desempeñar un papel fundamental en la adopción de la tecnología Open RAN, según un informe reciente publicado por el profesor de la Facultad de Economía de Harvard, Josh Lerner, y Bella Private Markets.

El informe, titulado "Accelerating innovation in connectivity: The case for an Open RAN patent pool" (Agilizar la innovación en materia de conectividad: Los argumentos a favor de establecer un consorcio de patentes Open RAN), que se puede consultar aquí, fue encargado por Alium, una empresa conjunta de MPEG LA y Unified Patents. Alium presentó el año pasado la licencia de cartera de patentes Open RAN https://www.alium-llc.com/blog/alium-introduces-open-ran-patent-portfolio-license

"Los consorcios de patentes han desempeñado históricamente un papel fundamental en el apoyo a la innovación, al reducir los riesgos en torno a la propiedad intelectual y promover la inversión en nuevas tecnologías. Una de estas tecnologías es Open RAN, un componente crucial a la hora de promover la adopción generalizada de las 5G", explicó al respecto el profesor Lerner. "El consorcio Alium representa la labor emprendida para acelerar la adopción de Open RAN y ayudar a concretar sus enormes beneficios potenciales".

"Apreciamos el trabajo de Josh Lerner y Bella Private Markets, que han demostrado la importancia de un consorcio de patentes en la adopción de la tecnología Open RAN", manifestó Craig Thompson, ejecutivo de licencias de Alium. "Si bien Open RAN puede llegar a remodelar el mercado de las telecomunicaciones móviles al aumentar la diversidad de proveedores, reducir los costos y el consumo de energía, facilitar una mayor adopción de 5G y darles a los operadores un mayor control sobre sus redes, depende de un panorama de patentes abarrotado y complejo, con poca o ninguna información de referencia en cuanto a regalías. Ahí es donde entra en juego Alium Patent Pool. Dada nuestra experiencia, confiamos en que el consorcio de Patentes Open RAN de Alium reducirá el apilamiento de regalías, la retención y los riesgos de litigios tan costosos, ayudando así a los implementadores de Open RAN a ahorrarse miles de millones en costos y al mismo tiempo, agilizar el crecimiento futuro de los ingresos, la rentabilidad y los despliegues de nuevos servicios".

El objetivo de Alium es ofrecer en todo el mundo acceso al mayor número posible de patentes esenciales de Open RAN, en las mismas condiciones y con una única licencia. Alium recibe con los brazos abiertos a cualquier parte que tenga al menos una patente esencial para el estándar Open RAN. Para más información, visite https://www.alium-llc.com/licensors.

Bella Private Markets se dedica exclusivamente a ofrecer soluciones para los desafíos que afronta el sector del capital privado. Dirigida por el Dr. Josh Lerner, catedrático de la Facultad de Economía de Harvard, Bella combina metodologías académicas rigurosas con experiencia en el mundo real de la industria para ofrecerles a sus clientes una gama de perspectivas prácticas. Bella se especializa en proyectos complejos y personalizados que requieren un análisis exhaustivo, ya sea de naturaleza cuantitativa o cualitativa, para ayudar a sus clientes a mejorar el rendimiento, optimizar las operaciones y trazar estrategias ganadoras para el futuro.

Alium, una empresa conjunta de MPEG LA y Unified Patents, financia Open RAN con el primer fondo común de patentes para infraestructuras de telecomunicaciones. Open RAN les otorga a los operadores de redes más control y más flexibilidad en la implementación de las redes 4G y 5G de próxima generación y el consorcio de patentes Alium ofrece una solución integral a la incertidumbre y el riesgo que plantean las decenas de miles de patentes propiedad de numerosos titulares que abarcan las funcionalidades estandarizadas 3GPP de la capa física inferior, realizadas por las unidades de radio que aplican la división 7-2x de la arquitectura de banda base de la Alianza O-RAN.

