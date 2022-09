Comunicado de prensa de Business Wire: Alkegen

Alkegen, una plataforma líder de materiales especializados que proporciona materiales de alto rendimiento utilizados en aplicaciones avanzadas, anunció que lanzará tres nuevos productos de filtración de alta eficiencia (HEF) durante su exposición en el próximo Congreso Mundial de Filtración en San Diego, CA. Se trata de los primeros productos de filtración nuevos lanzados bajo la marca Alkegen desde la fusión de Lydall y Unifrax el pasado mes de octubre.

"Este trío de medios de HEF, uno para aire, otro para líquido y otro para aplicaciones moleculares, representa la primera oleada de materiales avanzados desarrollados y lanzados bajo nuestro nuevo equipo de desarrollo de productos de filtración Alkegen. Estos lanzamientos combinan la conocida experiencia en filtración y fabricación de Lydall con la capacidad de innovación rápida y probada de Unifrax", informó Paul Vallis, presidente del Grupo de Filtración y Catálisis. "Esta es la primera de muchas innovaciones que esperamos ofrecer a medida que nuestra cartera evoluciona para satisfacer la continua demanda de una eficiencia cada vez mayor y un menor consumo de energía".

TriboStatiX?

El nuevo medio de filtración de aire de Alkegen, TriboStatiX?, es un medio de plisado de alto rendimiento MERV 13 fabricado en un nuevo activo de primera clase. El medio proporciona una menor resistencia inicial, reduciendo la cantidad de energía necesaria en la unidad de calefacción, ventilación, aire acondicionado (HVAC) y disminuyendo los costos de operación en general. TriboStatiX? mejora la calidad del aire interior a través de un rendimiento de filtración consistente y una alta capacidad de retención de suciedad, proporcionando una mayor vida útil y una menor demanda de energía.

"Con TriboStatiX, los clientes pueden esperar un alto rendimiento con una vida útil más larga", afirmó John Albert, líder de crecimiento mundial. "Esto significa cambiar los filtros con menos frecuencia para una solución más sostenible".

LyPore® MB

La nueva línea de medios de filtración de líquidos por soplado en fusión de Alkegen, LyPore® MB, está diseñada para satisfacer los requisitos de las aplicaciones más críticas, a la vez que proporciona una alta eficacia de filtración, una baja caída de presión y una excelente capacidad de retención de la suciedad. Disponible en polipropileno y PBT, de una sola capa o compuesto y calandrado para satisfacer los desafíos de filtración de líquidos más complejos. Elegido para aplicaciones tales como alimentos y bebidas y aceite lubricante, la incorporación de Lypore MB en el diseño de su filtro mejora la eficiencia de la filtración y prolonga la vida útil del filtro, lo que resulta en un filtro terminado de mayor rendimiento y un menor costo total para el usuario final.

"Además de nuestra cartera ampliada de grados disponibles, nuestro talentoso equipo de investigación y desarrollo personaliza habitualmente LyPore MB para satisfacer las necesidades específicas de los clientes", afirmó Aaron Frost, líder de crecimiento.

LydAir® GP

El nuevo medio de filtración molecular de Alkegen, LydAir GP, ofrece un rendimiento superior con capacidades ampliadas. La fabricación de vanguardia facilita una uniformidad excepcional y la estratificación de una amplia gama de adsorbentes funcionales, incluidos el carbón activado y las resinas de intercambio iónico. Además, los medios filtrantes de partículas pueden laminarse en línea, proporcionando una combinación de medios para la filtración molecular y de partículas. LydAir GP ofrece un rendimiento entre un 20% y un 30% mayor por cada gramo específico de medio filtrante, lo que se traduce en una mayor eficiencia y en un rendimiento del producto que puede diseñarse para satisfacer las demandas específicas de la aplicación.

Behzan Shoar, director de la plataforma, presentará el medio de absorción de gases multisorbente LydAir GP en el Congreso Mundial de Filtración el sábado 8 de octubre de 2022.

Los expertos en filtración de Alkegen estarán disponibles para hablar sobre estos materiales innovadores y más durante el Congreso Mundial de Filtración en San Diego, CA del 5 al 8 de octubre en el stand #101. Para obtener más información, visite Alkegen.com

Acerca de Alkegen

Alkegen, anteriormente Unifrax y Lydall Inc., crea materiales especiales de alto rendimiento que se utilizan en aplicaciones avanzadas, como vehículos eléctricos, almacenamiento de energía, filtración, protección contra incendios y aislamiento a altas temperaturas, entre otras muchas. Los productos de Alkegen se diseñan con el objetivo final de ahorrar energía, reducir la contaminación y mejorar la seguridad de las personas, los edificios y los equipos, cumpliendo nuestra misión de ayudar al mundo a respirar mejor, vivir de forma más ecológica y llegar más lejos que nunca. Alkegen cuenta con 75 instalaciones de fabricación en 12 países y emplea a más de 9.000 trabajadores en todo el mundo. Puede obtener más información en www.alkegen.com.

Acerca de Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. es una empresa de inversión fundada en 2006 que opera con negocios integrados de capital privado, crédito y otras estrategias relacionadas. Con un enfoque centrado en el sector, la empresa busca asociarse con equipos de gestión experimentados proporcionando capital paciente y a largo plazo a empresas dinámicas que puedan beneficiarse del enfoque de mejora operativa de Clearlake, O.P.S.® Los principales sectores objetivo de la empresa son el industrial, el tecnológico y el de consumo. En la actualidad, Clearlake cuenta con unos $30.000 millones en activos gestionados y sus principales inversores han dirigido o codirigido más de 300 inversiones. La empresa tiene oficinas en Santa Mónica y Dallas. Para obtener más información, visite www.clearlake.com y en Twitter @ClearlakeCap.

