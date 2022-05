Comunicado de prensa de Business Wire: Alter Domus

Alter Domus, proveedor líder de soluciones integradas para el sector de las inversiones alternativas, acaba de anunciar el lanzamiento de una solución de información medioambiental, social y de gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés) líder en el sector.

Aunque no se dispone de modelos ESG estandarizados, la demanda de datos ESG está en auge.1 Este fenómeno ha supuesto una presión adicional para los gestores de productos alternativos, que cada vez reciben más solicitudes de datos ESG por parte de los inversores, los reguladores y las organizaciones no gubernamentales, sin una directriz clara sobre cómo informar o compartir estos datos.

Diseñada expresamente para los activos alternativos, la ESG Reporting Solution de Alter Domus es una plataforma digital integrada en la nube que proporciona informes completos y adaptados a los clientes que recopilan, almacenan y difunden datos ESG corporativos. El acceso a esta solución de informes de ESG de Alter Domus se realizará a través de un portal en línea fácil de usar que garantiza en todo momento la seguridad de los datos de los clientes y su gestión.

Otras características de la ESG Reporting Solution de Alter Domus:

-- Puntuación y calificación de un fondo o una cartera según normas reconocidas internacionalmente.

-- Análisis de datos que pueden compartirse con las partes interesadas, incluidos los reguladores, para su divulgación, cumplimiento y otros fines informativos.

-- Evaluación comparativa personalizada con sus homólogos y asistencia técnica.

"El anuncio de hoy refuerza el compromiso de Alter Domus con el desarrollo y la oferta de los productos más innovadores que nuestros clientes necesitan a escala global", señaló Alex Traub, director comercial. "Los aspectos ESG se han convertido en una parte importante de las filosofías de inversión para los inversores de todos los niveles, y creemos que esta tendencia continuará aún más a medida que se estandarice y se generalice el ESG con los gestores de productos alternativos".

"Hemos escuchado a los clientes de todo el mundo hablar de la necesidad de un marco y una solución estandarizados de presentación de informes ESG que puedan integrarse en todas sus operaciones sin problemas", afirmó Antonis Anastasiou, director general de Alter Domus Management Company S.A. "Nos hemos dedicado a desarrollar esta solución que ayuda al cliente no solo a navegar por las complejidades de la normativa ESG, sino también a proporcionar a sus propios inversores los tipos de informes que necesitan".

Por su parte, y como organización que se expande con una presencia cada vez más global, Alter Domus se asegura de que los factores ESG se tengan en cuenta como práctica habitual en toda la planificación estratégica del negocio y en la toma de decisiones. Además, Alter Domus es signataria de los Principios de Inversión Responsable apoyados por las Naciones Unidas, y está alineada con el marco "Measuring Stakeholder Capitalism; Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation", publicado por el Foro Económico Mundial (FEM).

En los últimos 12 meses, Alter Domus ha constatado un aumento de la demanda de inversiones alternativas, especialmente en Europa y Estados Unidos. En ese período, Alter Domus ha duplicado sus activos administrados y está a la vanguardia de la oferta de soluciones oportunas y tecnológicas para los gestores de activos alternativos, las entidades crediticias y los propietarios de activos de todo el mundo.

