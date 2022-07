Comunicado de prensa de Business Wire: Alter Domus

Alter Domus, proveedor líder de soluciones integradas para el sector de las inversiones alternativas, anunció hoy que ha nombrado a Gus Harris, director de Datos y Análisis de AD, para que integre el directorio del grupo, bajo las órdenes del director ejecutivo Doug Hart.

En su puesto actual, Gus dirige al equipo y a la estrategia de productos de datos y análisis de Alter Domus. Desarrolla ofertas y activos de datos nuevos para brindar soluciones con valor agregado a participantes de mercados alternativos, incluidas las funciones de gestores de riesgos, gestores de inversiones, analistas y soporte en clientes gestores de activos e inversores. El equipo ayudará a que los clientes ingresen sus datos en un moderno entorno activado por la tecnología, lo que les permite desarrollar una ventaja competitiva en su capacidad para generar conocimientos significativos y oportunos de manera eficiente a partir de sus conjuntos de datos más primordiales.

Como extensión de nuestras iniciativas de datos y análisis, Gus supervisa el desarrollo de aplicaciones patentadas en productos de software como servicio (SaaS), que ampliará aún más el alcance de Alter Domus hacia las middle y front offices de su base de clientes en aumento. El desarrollo precoz de los productos se ha centrado en soluciones que mejoran la gobernanza operativa y la eficiencia para que los clientes gestionen el riesgo, supervisen y amplíen sus carteras alternativas de manera eficiente. El equipo ha alineado a varios clientes, incluidos nuevos, y alianzas estratégicas para acelerar su comercialización y tendrá varios productos creados recientemente hacia fin de año.

Desde que se sumó a Alter Domus en octubre, Gus ha contratado a un equipo de primer nivel para supervisar el crecimiento de la empresa en esta importante área. El equipo experimentado, que goza de una vasta experiencia en la creación de soluciones similares para grandes instituciones financieras a nivel mundial, reúne capacidades significativas en torno a las modernas disciplinas de gestión de productos, macrodatos, ciencia de datos y tecnología. Los miembros del equipo han perfeccionado sus habilidades en Alter Domus y se han sumado provenientes directamente de instituciones prestigiosas como Amazon Web Services, Morgan Stanley, Moody's Analytics, KPMG y demás organizaciones multinacionales consolidadas.

"La tecnología ha sido una parte primordial de la columna vertebral de la oferta de Alter Domus para los clientes y Gus ha aportado una visión innovadora y de avanzada para nuestros servicios de datos y análisis. Los clientes soportan una presión cada vez más grande para gestionar y explotar los datos de mejor manera, lo que hace que la voz y la perspectiva de Gus a nivel de ejecutivos de grupo sea especialmente importante", señaló Doug Hart. "Gus aporta un fuerte sentido de liderazgo, compañerismo y un gran conocimiento a nuestro equipo líder, rasgos clave que han ayudado a catalizar el crecimiento de su equipo y la oferta en un período relativamente breve".

"Me enorgullece unirme al directorio del grupo Alter Domus y espero asociarme con este talentoso y dinámico grupo de líderes ejecutivos. El equipo de datos y análisis de Alter Domus, compuesto por profesionales de la industria expertos y experimentados, está atravesando una etapa de gran crecimiento y ya se está asociando con socios generales y limitados líderes en los sectores de capitales privados, deuda privada (incluidos gestores e inversores de obligaciones de préstamo colateralizadas) y bienes raíces comerciales en proyectos complejos e importantes", señaló Gus Harris. "Esto refleja un rol cada vez más importante que los datos y los análisis tendrán en el futuro de nuestras empresas, y la industria de las inversiones alternativas en general. A medida que el mercado madura, la demanda de 'mejores datos' seguirá creciendo y estamos muy bien posicionados para apoyar al mercado en esta travesía transformadora. Como la tecnología atraviesa el espectro de nuestras soluciones de datos (desde la recolección hasta el análisis y la entrega), nos complace ayudar a los clientes a definir los estándares que colocarán a su empresa sobre bases sólidas para lograr un futuro crecimiento sostenible".

Antes de sumarse a Alter Domus en septiembre de 2021, Gus fue ejecutivo fundador de Moody's Analytics donde ayudó a crear varios productos y servicios emblemáticos incluidos los productos de finanzas estructuradas de Moody's, los servicios de datos ESG e investigación, Moody's DataHub (DaaS) y otras herramientas SaaS. Gus es contador público certificado (CPA) y analista financiero certificado (CFA) autorizado y ha obtenido diplomas por estudios avanzados de finanzas de la Escuela de Negocios Columbia, riesgo y estadísticas de la Escuela de Negocios de la Universidad de Nueva York y tecnología de la Universidad Pace.

Alter Domus es un proveedor líder de soluciones integradas, al servicio de los sectores de capital privado, activos reales y mercados de capital de deuda, que cuenta con más de 3600 empleados en 36 oficinas en todo el mundo.

