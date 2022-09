Comunicado de prensa de Business Wire: Alvaria, Inc.

En el día de hoy, Alvaria, Inc. tiene el agrado de anunciar la implementación exitosa de Alvaria Cloud? en Google Cloud Platform (GCP). La incorporación de GCP a su oferta de productos actual de AWS y Azure expande las opciones de nube pública disponibles que ofrece Alvaria para apoyar sus estrategias de experiencia de cliente (CX) y participación de empleados (EX).

Ofrecer varias alternativas de nube pública, entre ellas GCP, forma parte del compromiso que ha asumido Alvaria para que sus clientes tengan la posibilidad de brindar opciones a sus clientes para que puedan cumplir sus objetivos comerciales con los productos y los servicios adecuados. Como proveedor de CCaaS empresarial, ahora Alvaria ofrece soporte líder en el sector para ayudar a que marcas empresariales con requisitos de configuración complejos y específicos evolucionen a fin de satisfacer las expectativas de los clientes, que cambian rápidamente.

ACE 2022, Alvaria U iniciará a las 9:00 a.m. (hora de verano del Pacífico) con TheModern Contact Center (El centro de contacto moderno), una exposición del director ejecutivo Jeff Cotten. Él será el encargado de revelar un nuevo y atractivo marco de trabajo, The Alvaria Enterprise Modernization Journey.

"Asistiremos a los clientes durante el proceso de identificación de objetivos comerciales y tecnológicos, con el propósito de entender en qué posición se encuentran hoy y el estado final buscado", explicó Jeff Cotten. "Luego asignaremos la mejor opción de productos y servicios en función de sus objetivos comerciales, ya que con Alvaria no se trata de un enfoque único para todos. Nuestro objetivo es presentar opciones y flexibilidad".

Además de la exposición del director ejecutivo, Alvaria tiene una agenda completa programada para exclientes y socios de Aspect Software, Noble Systems y Alvaria, que incluye demostraciones de nuevos productos, opiniones calificadas de especialistas de la industria, además de consejos y trucos de productos. Por último, el orador principal Gibson Biddle, emprendedor, asesor y exvicepresidente de gestión de productos de Netflix, presentará su exposición Customer Obsession: How to Satisfy Inherently Unsatisfiable Customers (Obsesión por el cliente: cómo satisfacer a clientes inherentemente inconformistas).

Un aspecto fundamental del éxito de ACE cada año es la participación de socios de Alvaria. Desde Alvaria queremos agradecer a un grupo selecto de socios que han patrocinado el evento: Call Design, Communik.me, CS Infocomm, ITFor, Resolutte, Rich Communication Technology, Rising Interactions y Waterfield Technologies. Además, este año Alvaria presentó la iniciativa ACE Partner Certified Seller, diseñada para que socios de Alvaria de todo el mundo cuenten con herramientas para obtener nuevos negocios.

Colleen Sheley, vicepresidenta sénior global de marketing de Alvaria, agregó: "La pandemia ha enfatizado fuertemente la necesidad de que las empresas sean resilientes y seguras para poder ofreciendo experiencias de cliente excepcionales. Las marcas quieren invertir en la aceleración de sus iniciativas de tecnología del consumidor, y con el reciente lanzamiento de Alvaria Cloud en GCP, hay menos fricción y más opciones que nunca antes".

Sigue abierta la inscripción para el evento virtual, al que se puede acceder de manera gratuita con el código: VIRTUAL-ACE22-BEMYGUEST

Para inscribirse, visite www.alvaria.com/ace

Alvaria se fundó luego de la fusión de Aspect Software y Noble Systems. Somos el líder mundial en soluciones de experiencia de cliente (CX) y gestión de participación de fuerza laboral (WEM) de escala empresarial. Nuestro nombre deriva del latín de "colmenas", una forma perfecta de la naturaleza por millones de años. Aportamos soluciones que son escalables, resilientes y seguras, con eficiencia, rapidez y precisión milimétrica. ALVARIA?. Reshaping Customer Experience?. Para más información, visite www.alvaria.com

Colleen Sheley, vicepresidenta sénior global de marketing de Alvaria, Inc. Press@alvaria.com

