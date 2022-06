Comunicado de prensa de Business Wire: Alvaria

Hoy, Alvaria, el líder mundial en experiencia del cliente a escala empresarial y gestión del compromiso de la fuerza laboral, anunció a Jeff Cotten como director ejecutivo. Tim Dahltorp, quien ha sido director ejecutivo interino y director financiero desde febrero, continuará como director financiero.

Un innovador, Jeff Cotten es un líder ejecutivo impulsado por la cultura y centrado en el cliente con más de dos décadas de resultados de alta entrega en el sector de la tecnología de la información. Ha liderado transformaciones y crecimiento en grandes organizaciones empresariales, además de incubar múltiples negocios nuevos con ingresos de más de 100 millones de USD. Es muy eficaz en la creación y dirección de equipos con una profunda experiencia operativa en estrategia de mercado, la creación de equipos y modelos de lanzamiento al mercado para la aceleración del crecimiento y el impulso de la excelencia operativa en toda la empresa.

Más recientemente, Jeff fue director ejecutivo de Tenfold, una empresa emergente respaldada por capital de riesgo. Antes de Tenfold, Jeff pasó 10 años en Rackspace, donde ocupó muchos puestos y funciones diferentes, incluida la creación de su primer equipo de ventas empresarial, la ejecución de operaciones internacionales mientras vivía en Europa y el cargo de director ejecutivo y presidente interino.

"Después de una búsqueda exhaustiva, creemos que Jeff es el líder ideal para Alvaria", indicó Tomer Yosef-Or, socio de Abry Partners. "La amplia experiencia de Jeff en el espacio empresarial ayudará a Alvaria a continuar construyendo y haciendo crecer sus soluciones y servicios centrados en el cliente. Con su liderazgo comprobado, su conocimiento de la industria y su compromiso con la cultura de la empresa, Jeff será parte integral del éxito continuo en Alvaria".

"Estoy muy emocionado de unirme a Alvaria", afirmó Jeff Cotten. "La empresa tiene un modelo de negocios sólido, productos impresionantes y un equipo talentoso que nos posiciona de manera única para brindar soluciones de centros de atención superiores a empresas en todo el mundo".

Escuche directamente a Jeff en Alvaria Customer Experience (ACE) (Experiencia del Cliente de Alvaria), Alvaria U, del 11 al 15 de septiembre de 2022, en persona, en el Venetian Resort en Las Vegas, o virtualmente en la experiencia de transmisión de ACE. ¡Regístrese hoy para guardar su lugar en ACE!

Acerca de Alvaria

Alvaria es el líder mundial en soluciones de experiencia del cliente (customer experience, CX) y de gestión del compromiso del personal (workforce engagement management, WEM) a escala empresarial. El nombre de la empresa viene de la palabra latina "hives", que significa la forma perfecta de la naturaleza por millones de años, y ofrece soluciones escalables, resilientes y seguras con eficiencia, velocidad y exactitud milimétrica. ALVARIA?. Reshaping Customer Experience?. Para obtener más información, visite www.alvaria.com.

Acerca de Abry Partners

Abry es una de las firmas de inversión de capital privado centrada en el sector más experimentada y exitosa de Norteamérica. Desde que se fundó en 1989, la firma ha realizado transacciones apalancadas de más de 82 000 millones de USD y asignaciones de otros capitales privados o capital preferente. Actualmente, la firma maneja un capital de más de 5000 millones de USD entre todos sus fondos activos. Para obtener más información sobre Abry, visite www.Abry.com.

Contacto

Colleen Sheley, vicepresidenta de Comercialización, Alvaria Press@alvaria.com

