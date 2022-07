Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestrevisó su perspectiva del segmento de mercado de la industria de seguros de Chile a estable de negativa, debido a la dinámica del mercado, las medidas regulatorias efectivas y la recuperación económica.

En su Informe de segmento de mercado de Best, titulado "Perspectiva del segmento de mercado: Seguros en Chile", AM Best señala que el mercado de seguros de Chile, valorado en USD 10 400 millones, es el quinto más grande de América Latina y uno de los más desarrollados en términos de penetración, flexibilidad financiera y profundidad. Los mercados financieros volátiles, las presiones inflacionarias y un marco regulatorio cambiante han afectado el desempeño operativo de la industria, pero AM Best espera que la industria crezca en una economía que mejora.

Las primas de seguros de daños aumentaron un 9.6 % en 2021, mientras que el segmento de vida se mantuvo estable debido a eventos regulatorios y de mercado. En general, el mercado creció año tras año un 2.9 %, con un aumento de los ingresos netos del 58 % debido a los excepcionales resultados de inversión de las compañías de vida. Los resultados netos del segmento de no vida fueron positivos, pero planos en comparación con el año anterior. AM Best espera un mayor crecimiento en este segmento, a medida que mejora el gasto público y las condiciones económicas globales.

El segmento de salud también fue rentable en 2021, según el informe. Las primas de salud cayeron un 2.5%, pero el número de pólizas de seguro más que se duplicó debido a la cobertura obligatoria de COVID-19, que los empleadores del sector privado debían adquirir para sus empleados.

"Todavía quedan desafíos para las aseguradoras de Chile, incluidos los efectos del COVID-19, la inflación global, la devaluación de la moneda y, en menor medida, los eventos sociales y políticos nacionales. Sin embargo, los niveles de capital ajustado por riesgos entre las aseguradoras nacionales siguen siendo sólidos y resistentes frente a los cambiantes riesgos del mercado", dijo Elí Sánchez, director asociado de AM Best.

AM Best ha observado menos factores que limitan el desempeño general de las compañías de seguros de Chile, ya que la economía del país se ha beneficiado de la pronta acción de las autoridades monetarias y fiscales. Se puede esperar que los desarrollos recientes del mercado global y nacional se sientan a lo largo de 2022, pero más levemente que en 2021. AM Best continuará monitoreando los desarrollos en el mercado de seguros de Chile, así como su exposición a los riesgos naturales nacionales y globales y a la volatilidad financiera.

