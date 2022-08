Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha asignado una Calificación de Fortaleza Financiera de B++ (Buena) y una Calificación Crediticia de Emisor de Largo Plazo de "bbb" (Buena) a Spheric Assurance Company, Ltd. (Spheric) (Islas Vírgenes Británicas). La perspectiva asignada a estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Spheric reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas estables se basan en la expectativa de AM Best de que Spheric mantendrá una capitalización ajustada por riesgo en niveles que respalden la calificación, de acuerdo con el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR por sus siglas en inglés), mientras mantiene un nivel adecuado de desempeño operativo, s impulsado principalmente por buenos resultados de suscripción, reflejados en una suficiencia de primas recurrente.

Spheric ha fortalecido constantemente su base de capital mediante la reinversión de sus utilidades. La evaluación de su fortaleza de balance también toma en cuenta el conservador portafolio de inversión de la empresa, integrado principalmente por fondos de inversión y certificados de depósito. A pesar de la dependencia de reaseguro de la compañía a lo largo de los años, Spheric ha logrado aumentar su retención a medida que agudiza su experiencia en los nichos de mercado que suscribe.

La empresa ha mostrado resultados positivos a lo largo de los años; el desempeño operativo de Spheric, se ha visto respaldado por resultados técnicos positivos, mientas busca nuevas oportunidades de nicho en el mercado. AM Best espera que la empresa mantenga los niveles de suficiencia de prima, mientras implementa su estrategia de expansión.

AM Best evalúa el perfil de negocio de la empresa como limitado; Spheric concentra sus esfuerzos comerciales en nichos de mercado, así mismo, la diversificación geográfica de sus primas y su base de clientes es en cierta medida limitada. La empresa tiene su sede en las Islas Vírgenes Británicas y es propiedad total de Global Insurance Group Holding Company. Spheric suscribe primas brutas emitidas compuestas por embarcaciones (con mayor participación), secuestro y rescate y accidentes personales.

La administración integral de riesgos de Spheric se considera apropiada, y está bien integrada en sus operaciones. La compañía cuenta con un sólido programa de reaseguro con reaseguradoras altamente calificadas.

Acciones de calificación negativas podrían tener lugar, si hay un deterioro en la capitalización ajustada por riesgo de la compañía, debido a importantes afectaciones en su base de capital, o una tendencia negativa en sus resultados operativos.

Este comunicado de prensa se refiere a la calificación (es) que han sido publicadas en el sitio web de AM Best. Para toda la información adicional de las calificaciones relativa a la publicación y divulgación pertinentes, incluyendo los detalles del responsable en la oficina de la emisión de cada una de las calificaciones individuales mencionadas en este comunicado, por favor consultar el sitio de internet conComunicados de Prensade AM Best. Para obtener información adicional sobre el uso y las limitaciones de las opiniones sobre la calificación crediticia, consulte Guía de las Calificaciones Crediticias de Best. Para más información sobre el uso adecuado de las Calificaciones Crediticias de Best, Evaluaciones deDesempeño de Best, Evaluaciones Crediticias Preliminares de Best y comunicados de prensa de AM Best, por favor visite la Guía de Uso Adecuado para las Calificaciones y Evaluaciones de Best.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

Copyright © 2022 por A.M. Best Rating Services, Inc. y/o sus afiliadas.TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220805005381/es/

Contacto

Ricardo Rodríguez Analista Financiero +52 55 1102 2720, int. 139 ricardo.rodriguez@ambest.com

Alfonso Novelo Director Senior de Análisis +52 55 1102 2720, int. 107 alfonso.novelo@ambest.com

Christopher Sharkey Gerente de Relaciones Públicas +1 908 439 2200, int. 5159 christopher.sharkey@ambest.com

Jeff Mango Director Gerente, de Estrategia y Comunicación +1 908 439 2200, int. 5204jeffrey.mango@ambest.com

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.