Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B++ (Buena) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "bbb" (Buena) de Redbridge Insurance Company Limited (RICL) (St. James, Barbados). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de RICL reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos apropiada.

Las calificaciones también reflejan la más fuerte capitalización ajustada por riesgos de la compañía al cierre de 2021, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), la sólida estrategia de negocios de la compañía y un experimentado equipo directivo. Limitando parcialmente estos factores positivos de calificación, se encuentra el pequeño tamaño de la compañía y el entorno desafiante en el que ésta opera, lo cual podría presionar su desempeño de suscripción y crecimiento futuro.

RICL es una compañía de seguro y reaseguro establecida en diciembre de 2010, y forma parte de Redbridge Holding, LLC. (Redbridge Holding), una compañía especializada en administración de seguro y reaseguro. La mayoría de los miembros del equipo administrativo han trabajado juntos durante muchos años en el desarrollo y expansión de RICL y, en consecuencia, la compañía ha logrado un crecimiento significativo en los últimos años. Durante 2020, un conjunto de compañías que originalmente pertenecían a Redbridge Holding fueron incorporadas a la estructura organizacional de RICL. Estas compañías proporcionan sus servicios principalmente a RICL, impulsando aún más el compromiso gerencial de expandir RICL.

La principal línea de negocio de RICL es el seguro de salud, con una red robusta de operaciones que ha permitido su crecimiento en los mercados de América Latina y el Caribe. A diciembre de 2021, la cartera de RICL estaba compuesta 92% por seguros de salud y el 8% restante representado por seguros de vida. La compañía se encuentra diversificada geográficamente en 30 países del Caribe y América Latina, con una mayor concentración en Venezuela (21%).

La mejora en la capitalización ajustada por riesgos de RICL al cierre de 2019 resultó en mayor medida de dos aportaciones de capital de 1 millón de dólares en 2019. Desde 2020, la capitalización ajustada por riesgos de la compañía refleja la incorporación de las nuevas entidades a la organización. En general, el balance parece fortalecido después de la consolidación, sin embargo, todavía está sujeto a la volatilidad resultante de la distribución y el crecimiento del portafolio de negocios neto de la compañía.

El costo medio de siniestralidad de RICL presentó un deterioro en 2021 con respecto a los resultados de los años anteriores; sin embargo, posterior a la incorporación de las nuevas entidades a la organización en 2020, la estructura de costos-ingresos de la compañía ha cambiado, lo cual mejoró la rentabilidad de la compañía, a pesar del aumento en las reclamaciones. La compañía ha incrementado gradualmente su retención, pero mantuvo su suscripción en un volumen saludable con respecto a la creciente base de capital, y se espera que mantenga contenidas las métricas del apalancamiento de suscripción en el corto plazo.

Se podrían tomar acciones de calificación positivas como resultado de una mejora continua en el desempeño operativo al mismo tiempo que la compañía ejecuta exitosamente su expansión de negocios. Podrían ocurrir acciones de calificación negativas si el crecimiento de la prima o el deterioro de los resultados de suscripción erosionan la base de capital de la compañía y reducen la capitalización ajustada por riesgos a un nivel que ya no respalde las calificaciones. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación como resultado de un deterioro en el perfil de la compañía tenedora de RICL.

