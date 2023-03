Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de B (Adecuada), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "bb" (Adecuada) y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de "a.MX" (Excelente) de Armour Secure Insurance S.A. de C.V. (Armour) (México). La perspectiva asignada a la FSR es estable, mientras que la perspectiva asignada a la ICR de Largo Plazo y la NSR es positiva.

Las calificaciones de Armour reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos marginal.

La perspectiva positiva de la ICR de Largo Plazo y la NSR refleja las medidas correctivas tomadas sobre el apalancamiento financiero a nivel de la compañía tenedora, derivadas de los cambios en la estructura organizacional del grupo.

La evaluación de su fortaleza de balance como fuerte refleja la base de capital de Armour, fortalecida consistentemente a través de la reinversión de las ganancias. La compañía ha sido capaz de mantener una operación rentable en el país a través de sus resultados de suscripción e ingresos por inversiones.

El perfil de negocio de Armour es limitado debido a su concentración en el nicho de mercado de seguros de título en México, aunado con los desafíos futuros para el mercado inmobiliario en medio de una economía mexicana debilitada.

La opinión de AM Best sobre la administración integral de riesgos de la compañía es marginal debido a preocupaciones sobre el gobierno corporativo y la disponibilidad de la información a nivel de su compañía tenedora, Trebuchet Group Holdings Limited.

Se podrían tomar acciones positivas de calificación si, en la opinión de AM Best, la compañía tenedora de Armour mantiene una estrategia de crecimiento prudente y estabiliza su estructura y gestión de capital. También podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el desempeño operativo se deteriora a un nivel que afecte la capitalización ajustada por riesgos de la compañía.

AM Best es una agencia global de calificación crediticia, y proveedor de noticias y datos especializado en la industria de seguros. Con sede en los Estados Unidos, la empresa opera en más de 100 países con oficinas regionales en Londres, Amsterdam, Dubai, Hong Kong, Singapur y Ciudad de México. Para más información, www.ambest.com.

