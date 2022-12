Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "a-" (Excelente) de El Águila, Compañía de Seguros, S.A. de C.V. (El Águila) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificación) es positiva. Al mismo tiempo, AM Best ha afirmado la Calificación en Escala Nacional México de "aaa.MX" (Excepcional) de El Águila. La perspectiva de esta Calificación Crediticia (calificación) es estable.

Las calificaciones de El Águila reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como su desempeño operativo marginal, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos apropiada.

Las perspectivas positivas reflejan la expectativa de AM Best sobre la capacidad de El Águila para seguir creciendo su capital con base en resultados netos positivos y suscripción rentable.

Las calificaciones de El Águila también reflejan el apoyo de su compañía matriz, Great American Insurance Company, la cual actualmente cuenta con una FSR de A+ (Superior) y una ICR de Largo Plazo de "aa-" (Superior), cada una con perspectiva estable; y mejoras continuas en la calidad de suscripción de El Águila en 2021. Contrarrestando estos factores positivos de la calificación se encuentra el tamaño relativamente pequeño de la compañía.

El Águila, establecida en México en 1994, es una subsidiaria perteneciente en su totalidad a Great American Insurance Company. Desde 2016, El Águila se ha diversificado otras líneas de daños aparte de seguros de automóvil, sin embargo, con un enfoque en el mercado de las pequeñas y medianas empresas a través de una red independiente de distribuidores locales. Acorde al volumen de negocio en relación al mercado, la compañía está expuesta a una mayor concentración geográfica en comparación con sus competidores, siendo vulnerable a una debilitación de los mercados regionales dentro de México. La compañía se ha enfocado en mantener mayores tasas de renovación que las que presentan sus principales competidores, invirtiendo fuertemente en gastos de mercadeo y en su canal de distribución directo en comparación con el segmento mexicano de seguros de autos que típicamente distribuye sus pólizas a través de agentes, agencias automotrices y alianzas con instituciones bancarias.

En línea con las expectativas de la compañía, los ingresos por prima crecieron 12% en 2021 con un desempeño positivo. Aun así, en 2022 la empresa ha presentado un costo medio de siniestralidad mayor, el cual se está contrarrestando con ajustes de tasas. Los indicadores de rentabilidad de la compañía históricamente han estado por debajo del promedio de la industria de seguros de automóvil, principalmente debido a los altos costos de adquisición de la compañía relacionados a desarrollar su propia fuerza de ventas.

La capitalización ajustada por riesgos de El Águila es muy fuerte, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), siendo el riesgo por suscripción el principal componente del capital requerido. A través de su historia, la compañía se ha beneficiado de las contribuciones de capital recibidas por parte de su compañía matriz para impulsar su crecimiento y estrategia. La última aportación de capital tuvo lugar en 2017 por un importe de MXN 57.6 millones, fortaleciendo la capitalización ajustada por riesgos de la compañía.

Se podrían tomar acciones positivas en la calificación si El Águila mantiene mejoras en sus resultados de suscripción y capitalización ajustada por riesgos. Se podrían tomar acciones negativas en la calificación si la base de capital de la compañía y la capitalización ajustada por riesgos se deteriora a niveles que no respalden las calificaciones actuales como resultado de la materialización del riesgo de implementación o limitaciones a su perfil de negocios. Un cambio en la percepción de AM Best con respecto al nivel de importancia estratégica actual o percibida de El Águila para el grupo Great American Insurance Company también podría afectar las calificaciones de la compañía.

