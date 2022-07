Comunicado de prensa de Business Wire: AM Best

AM Bestha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A (Excelente), la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de "a+" (Excelente), y la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de "aaa.MX" de Atradius Seguros de Crédito, S.A. (Atradius México) (Ciudad de México, México). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Atradius México es miembro de grupo Atradius, el cual, en una base consolidada, tiene una fortaleza de balance que AM Best evalúa como muy fuerte, así como su desempeño operativo fuerte, perfil de negocio favorable y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las calificaciones de Atradius México también reflejan su importancia estratégica para el grupo Atradius dada su posición líder dentro del segmento de seguros de crédito en México, su importancia como puerta de acceso a los mercados aseguradores de América Latina, la buena flexibilidad financiera derivada de su fuerte capitalización, el respaldo de reaseguro por parte del grupo y su experimentado equipo directivo. Estos factores positivos de calificación se ven parcialmente contrarrestados por la volatilidad del resultado neto de la compañía debido a la volatilidad intrínseca del mercado de seguros de crédito.

La compañía se beneficia de su integración dentro del grupo Atradius, basando su operación en las mismas prácticas y procedimientos, esquemas de reaseguro, facilidades de liquidez y criterios de suscripción. Adicionalmente, las prácticas de ERM muestran un alto nivel de integración con Atradius N.V.

Atradius México ofrece seguros de crédito en el mercado mexicano y es el mayor asegurador de crédito en el país en 2021. Los tres mayores participantes en esta línea de negocio representan más del 90% de la participación de mercado.

A pesar de que los resultados de la compañía históricamente han sido presionados por pérdidas a capital no realizadas y un incremento material en la siniestralidad prepandemia, el desempeño financiero de Atradius México ha mejorado significativamente desde 2020, impulsado por los ajustes en sus prácticas de suscripción y de recuperaciones. La constante rentabilidad de la compañía se ve reflejada en un índice combinado por debajo del 64.5% y un retorno a capital del 12.9% al cierre de 2021, comparando favorablemente con competidores de la industria de seguros de crédito en México. AM Best espera que la rentabilidad de la compañía continúe y dependa principalmente de sus sólidas prácticas de suscripción y control de gastos, así como también de sus altas comisiones por reaseguro, las cuales se traducen en costos de adquisición negativos y su producto financiero consistente, que apalanca la posición larga de la compañía en dólares estadounidenses.

La capitalización de Atradius México, con base en el Índice de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés) sobre una base consolidada, se mantuvo en el nivel más fuerte, y como resultado, la compañía mantiene una flexibilidad financiera significativa. Asimismo, AM Best espera que la compañía mantenga su nivel de capitalización. El programa de reaseguro de Atradius México es proporcionado completamente por Atradius Reinsurance Designated Activity Company, demostrando aún más el apoyo recibido por el grupo.

Si hubiera acciones de calificación positivas en las principales subsidiarias operativas de Atradius N.V., como resultado de un cambio en los fundamentos de calificación clave de la empresa matriz de Atradius N.V., Grupo Catalana Occidente, S.A., las calificaciones de Atradius México probablemente se moverían en conjunto. De la misma manera, si hubiera acciones de calificación negativas en el grupo Atradius, como resultado de una disminución sostenida en el desempeño operativo o un deterioro sostenido y material en la capitalización ajustada por riesgos consolidada de Atradius N.V., las calificaciones de Atradius México reflejarían esas mismas acciones.

Un cambio en la percepción de AM Best respecto al nivel actual o percibido de importancia estratégica de Atradius México para el grupo de empresas Atradius también podría impactar las calificaciones de la compañía.

