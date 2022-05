Comunicado de prensa de Business Wire: Amazentis

Amazentis, una escisión del Instituto de Tecnología Federal de Suiza (EPFL), pionera en descubrimientos científicos relacionados con la nutrición y la salud celular, anunció hoy que Cell Reports Medicine, publicación clínica y translacional sujeta a revisión de pares, hizo públicos nuevos resultados clínicos que demuestran los beneficios en la salud muscular del posbiótico de microbioma intestinal urolitina A. El deterioro muscular asociado a la edad puede comenzar ya a los 40 años y, actualmente, no hay intervenciones efectivas para contrarrestarlo más allá del ejercicio físico.

Este estudio clave demostró que la ingesta diaria de Mitopure, la urolitina A patentada por Amazentis, mejoró significativamente la fuerza muscular en un 12 % tras cuatro meses. Estos hallazgos no hacen más que validar los beneficios de Mitopure para la salud muscular y mitocondrial, y demuestran que su consumo es seguro y bien tolerado. Mitopure funciona asistiendo a las células en su capacidad de renovar sus fuentes de energía, la mitocondria, durante el proceso de envejecimiento. Los músculos tienen una alta demanda de energía, y hay una gran cantidad de mitocondria en las células musculares.

Las investigaciones anteriores demostraron que Mitopure mejoraba la resistencia muscular, reducía la inflamación y provocaba un funcionamiento mitocondrial más saludable en adultos mayores entre 65 y 90 años. Este nuevo ensayo doble ciego y controlado por placebo en adultos de mediana edad entre 40 y 64 años (n=88) se realizó en Londres y Ontario (Canadá), luego de las aprobaciones de Health Canada y una junta de revisión institucional independiente. Los participantes fueron randomizados para recibir un suplemento diario de 500 mg de Mitopure, 1000 mg de Mitopure o bien placebo durante 4 meses. Se evaluaron la fortaleza muscular, las pruebas de rendimiento físico, los biomarcadores de funcionamiento saludable de la mitocondria y la inflamación en biopsias musculoesqueléticas y plasma con valores de referencia, a los 2 meses y a los 4 meses.

-- Dos valores de fuerza musculoesquelética se mejoraron en los grupos suplementados respecto de los grupos que recibieron placebo. La fuerza muscular en el tendón musculoesquelético aumentó significativamente en los grupos de 500 mg (+12 %) y 1000 mg (+9,8 %). La fuerza muscular durante la flexión de rodilla también mejoró significativamente en las dosis de 500 mg (+10,6 %) y 1000 mg (+10,5 %)

-- Se observaron mejoras clínicamente relevantes en resistencia aeróbica (+ 10 % en consumo de oxígeno pico [VO2]), rendimiento físico (+ 33 metros en la prueba de caminata de 6 minutos) y potencia (+5 %) en el grupo de 1000 mg, aunque no fueron estadísticamente significativas

-- Los análisis de sangre y las biopsias demostraron una mejora significativa en los biomarcadores de funcionamiento mitocondrial saludable y una reducción de la inflamación

"Estos resultados son muy promisorios, ya que se trata de la primera demostración en seres humanos de que la urolitina A repara la mitocondria a través de la mitofagia, y esto puede traducirse en beneficios fisiológicos concretos. Además, la mejora en términos de fuerza y rendimiento físico se produjo sin que hubiera cambios en la rutina de ejercicio de los participantes", explicó Johan Auwerx, médico, doctor en filosofía, coautor y profesor del Instituto de Tecnología Federal de Suiza (EPFL).

Se trata de un hallazgo importante en la investigación de la longevidad y la salud muscular. El envejecimiento está asociado con un deterioro en el funcionamiento mitocondrial que puede provocar menor capacidad para realizar ejercicio físico, resistencia y fortaleza muscular. La urolitina A es el primer y único compuesto que está clínicamente demostrado en cuanto a su capacidad de mejorar el rendimiento muscular, gracias a la renovación de la mitocondria a través de un potente mecanismo de control de calidad biológico denominado mitofagia. Al activar este importante recurso biológico, Mitopure promueve un envejecimiento saludable y una salud y un rendimiento muscular mejorados.

"Este estudio valida la función de la salud mitocondrial como pilar importante de vitalidad, además de posicionar a Mitopure como el primer suplemento en su clase que tiene un impacto significativo en la salud muscular. Estamos orgullosos de ofrecer esta forma patentada de urolitina A en nuestra marca Timeline® y dentro de los productos de ciencias de la salud de Nestlé", explicó Chris Rinsch, director ejecutivo y cofundador de Amazentis. "Continuamos con nuestro compromiso de ser pioneros en productos clínicamente validados que optimizan la salud celular, con la misión de que millones de personas puedan estar más saludables durante más tiempo".

Además, Amazentis anunció que el Dr. Eric Verdin se ha incorporado al comité de asesoramiento científico de Amazentis. El Dr. Verdin es el presidente y el director ejecutivo del Instituto Buck de Investigación sobre Envejecimiento, y ha dedicado su carrera al estudio de la longevidad con el objetivo de transformar a todos en saludables centenarios.

"El deterioro mitocondrial es un momento clave del envejecimiento y de una mala salud metabólica. Este estudio marca un hito importante y demuestra que la urolitina A puede ser un cambio de paradigma en nuestro ámbito", afirmó el Dr. Eric Verdin.

Doi: 10.1016/j.xcrm.2022.100633

Acerca de AmazentisAmazentis es una empresa de ciencias biológicas innovadora que emplea las técnicas de investigación líderes y la ciencia clínica actual para desarrollar la próxima generación de productos dirigidos a la salud mitocondrial y la nutrición avanzada. Amazentis ha hecho públicas sus investigaciones anteriores sobre su producto de urolitina A Mitopure? en las principales publicaciones científicas sometidas a revisión de pares, entre ellas Nature Medicine(doi:10.1038/nm.4132), Nature Metabolism(doi: 10.1038/s42255-019-0073-4), JAMA Network Open (doi:10.1001/jamanetworkopen.2021.44279) y European Journal of Clinical Nutrition (https://doi.org/10.1038/s41430-021-00950-1). La firma tiene una alianza estratégica global con Nestlé Health Science para ampliar las aplicaciones de Mitopure? relacionadas con la salud mitocondrial y celular. Para obtener más información sobre Amazentis, visite www.amazentis.com.

Acerca de Mitopure?Mitopure? es una forma de alta pureza de urolitina A, un metabolito dietario bioactivo producido por la flora intestinal después de consumir determinados alimentos, como la granada, aunque para la mayoría de las personas es difícil obtener una cantidad suficiente de este nutriente especializado exclusivamente a través de la alimentación. Se ha demostrado que Mitopure? mejora el funcionamiento mitocondrial al estimular la mitofagia, un proceso mediante el cual la mitocondria envejecida y dañada se elimina de la célula y abre paso para el crecimiento de mitocondria saludable. Mitopure? ha tenido una revisión favorable de la Administración Nacional de Alimentos y Fármacos (FDA) de los Estados Unidos y fue considerada segura tras una presentación para su inclusión en los productos generalmente reconocidos como seguros (generally recognized as safe, GRAS). Mitopure? ha sido sometido a evaluaciones exhaustivas, tanto preclínicas como clínicas, para que su uso sea admitido en seres humanos como suplemento nutricional. Para más información, visite www.mitopure.com.

Acerca de Timeline®Los creadores de Mitopure? tienen el agrado de presentarle Timeline® Nutrition. Esta nueva marca que pone la ciencia en primer plano fue desarrollada por Amazentis con la convicción de que la investigación incansable puede permitir alcanzar una nueva clase de productos nutricionales con validación clínica para optimizar la salud celular. Para más información, visite www.timelinenutrition.com.

