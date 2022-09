Comunicado de prensa de Business Wire: Amazon.com, Inc.

Amazon (NASDAQ: AMZN) anunció hoy que El Señor de los Anillos: Los anillos de poderatrajo a más de 25 millones de espectadores globales en su primer día, rompiendo todos los récords anteriores, marcando el mayor estreno en la historia de Prime Video. La serie se lanzó en exclusiva en Prime Video en más de 240 países y territorios de todo el mundo.

Jennifer Salke, directora de Amazon Studios, comentó: "De algún modo, es apropiado que las historias de Tolkien, que están entre las más populares de todos los tiempos y lo que muchos consideran el verdadero origen del género de la fantasía, nos hayan llevado a este momento que nos llena de orgullo. Le agradezco enormemente al patrimonio de Tolkien y a nuestros directores J.D. Payne y Patrick McKay, a la productora ejecutiva Lindsey Weber, al reparto y al equipo, por sus esfuerzos incansables de colaboración y su energía creativa ilimitada. Y son las decenas de millones de fans que nos están viendo, quienes obviamente son tan apasionados por la Tierra Media como nosotros, quienes son nuestra verdadera medida del éxito".

Los episodios de El Señor de los Anillos: Los anillos de poderse estrenarán semanalmente hasta el final de la temporada el 14 de octubre en Prime Video.

Acerca de El Señor de los Anillos: Los anillos de poder

Una obra de Prime Video, El Señor de los Anillos: Los anillos de poder lleva a las pantallas por primera vez las leyendas heroicas de la legendaria Segunda Edad de la historia de la Tierra Media. Este drama épico está ambientado miles de años antes de los acontecimientos de El Hobbit y El Señor de los Anillos de J.R.R. Tolkien y transportará a los espectadores a una época en la que se forjaron los grandes poderes, muchos reinos llegaron a la cima de la gloria para luego caer en la ruina, se pusieron a prueba héroes improbables, la esperanza pendía del más fino de todos los hilos y uno de los mayores malvados que jamás haya salido de la pluma de Tolkien amenazó con sumergir el mundo en la oscuridad. Comenzando en una época de relativa paz, la serie sigue a un conjunto de personajes, tanto conocidos como nuevos, mientras se enfrentan a la tan temida reaparición del mal en la Tierra Media. Desde las profundidades más oscuras de las Montañas Nubladas, pasando por los majestuosos bosques de la capital elfa de Lindon, hasta el impresionante reino insular de Númenor y llegando a los lugares más recónditos del mapa, estos reinos y personajes forjarán legados que perdurarán mucho tiempo tras su desaparición.

La serie cuenta con la dirección de los directores y productores ejecutivos J.D. Payne y Patrick McKay, con la producción ejecutiva de Lindsey Weber, Callum Greene, J.A. Bayona, Belén Atienza, Justin Doble, Jason Cahill, Gennifer Hutchison, Bruce Richmond y Sharon Tal Yguado y la producción de Ron Ames y Christopher Newman. Wayne Che Yip es coproductor ejecutivo y dirige junto a J.A. Bayona y Charlotte Brändström.

El Señor de los Anillos, obra literaria de renombre mundial y ganadora del Premio Internacional a la Fantasía y del Premio Prometeo del Salón de la Fama, fue elegido por los clientes de Amazon como el libro del milenio en 1999 y la novela británica más querida de todos los tiempos en el programa "The Big Read" de la BBC en 2003. Los libros de El Señor de los Anillos se han traducido a más de 38 idiomas y han vendido más de 150 millones de ejemplares.

Visite https://press.amazonstudios.com/us/en/original-series/the-lord-of-the-rings-amazon-original-series/1 para más información.

Contacto

Contactos de prensa: Cory Shields - cshields@amazon.com Tammy Golihew - tamara.golihew@amazonstudios.com Paul Woodmansey - woodmans@amazon.co.uk

