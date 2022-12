Comunicado de prensa de Business Wire: Amazon.com, Inc.

Los equipos de Amazon Games y Crystal Dynamics anunciaron hoy la firma de un acuerdo conjunto para la producción de la nueva entrega multiplataforma de Tomb Raider. En ese sentido, Crystal Dynamics llevará a cabo el desarrollo del juego y Amazon Games se encargará de su distribución y soporte alrededor del mundo.

El nuevo juego de Tomb Raider (cuyo nombre aún no es revelado) nos sumergirá en una aventura individual y narrativa que continúa la historia de Lara Croft en la saga Tomb Raider. Este título incluye todos los elementos que hicieron de Tomb Raider una de las franquicias más reconocidas de la escena de los videojuegos: adquiere el control de Lara Croft (nuestra intrépida y multifacética heroína) y recorre un entorno donde se recompensa la exploración y la creatividad para hallar tu propio camino, resuelve enigmas alucinantes, y enfrenta y derrota a una gran variedad de enemigos. La compañía Crystal Dynamics emplea la tecnología de vanguardia que ofrece el motor de juego Unreal Engine 5 para catapultar la experiencia narrativa al siguiente nivel y así desarrollar la entrega más grande y extensa de Tomb Raiderhasta la fecha. El juego se encuentra actualmente en la fase inicial de desarrollo. Compartiremos más información en otro momento.

"Tomb Raideres una de las PI más queridas en la historia del entretenimiento", dijo Christoph Hartmann, vicepresidente de Amazon Games. "En Amazon Games, tenemos el compromiso de traer videojuegos de la más alta calidad para nuestros jugadores, creados por los mejores equipos de desarrollo y de una gran variedad de plataformas y géneros de juego. En ese sentido, nos honra tener la oportunidad de trabajar con una franquicia y un equipo de desarrollo tan famoso. Nuestro equipo está muy emocionado de colaborar con el visionario y talentoso equipo de Crystal Dynamics para llevar el siguiente capítulo en la saga de Lara Croft a los jugadores de todo el mundo".

"Tras la adquisición de Crystal Dynamics por parte del grupo Embracer, tenemos la extraordinaria oportunidad de redefinir el modelo de distribución para Tomb Raider", comenta Scot Amos, jefe de estudio en Crystal Dynamics. "Queremos brindar una experiencia transformadora. En ese sentido, el equipo de Amazon Games comparte nuestra visión creativa, ambiciones y valores que nos permite explorar el universo de Lara Croft y aplicar todo un espectro de posibilidades. Su equipo cuenta con una posición privilegiada que nos permitirá reescribir la manera en que se llevan a cabo la distribución y el desarrollo de estos productos. Queremos forjar codo a codo este nuevo camino, ¡y el primer paso será la creación del mejor y más grande Tomb Raider hasta el momento!"

La compañía Crystal Dynamics desarrolló y distribuyó decenas de títulos galardonados en las últimas tres décadas, como las mundialmente aclamadas franquicias de Legacy of Kain y Tomb Raider. En el caso de Tomb Raider, se trata de una franquicia querida por más de 170 millones de personas alrededor del mundo1 y cuyos más de 20 títulos han vendido más de 95 millones de copias desde que se lanzó su primera entrega en el año 1996. La trilogía "Survivor" (la más reciente de la franquicia) está compuesta de los títulos Tomb Raider (2013), Rise of the Tomb Raider(2015) y Shadow of the Tomb Raider(2018), que obtuvieron más de 200 premios y nominaciones.

El acuerdo con Crystal Dynamics marca un aumento de los esfuerzos de Amazon Games por ampliar su oferta de juegos de calidad AAA, entre los que se incluyen Lost Ark, del estudio Smilegate RPG, y el recientemente anunciado Blue Protocol, de Bandai Namco Online, Inc.El próximo título de la saga Tomb Raider será el primer juego narrativo e individual de Amazon Games tras sus exitosos títulos multijugador New World y Lost Ark.Para obtener más información y estar al tanto de nuestras novedades, visita https://www.amazongames.com/es-mx/.

Acerca de Amazon Games

En Amazon Games, nuestra meta es crear nuevas y arriesgadas experiencias que fomenten la formación de comunidades dentro y fuera de nuestros juegos. Nuestro equipo de veteranos en la industria de los videojuegos está creando experiencias de juego fascinantes a través de los servicios de Prime Gaming, Twitch, la venta minorista de Amazon, Amazon Web Services (AWS), entre otros, que nos ayuden a superar los límites de la creatividad y deleitar la imaginación de nuestros jugadores. Amazon Games desarrolla videojuegos multijugador de calidad AAA gracias a PI originales (como New World) de nuestros estudios y equipos en Seattle, Orange, San Diego y Montreal. Amazon Games también publica los mejores juegos de terceros, entre ellos, Lost Ark, de Smilegate RPG, y Blue Protocol, de Bandai Namco Online, Inc.

Acerca de Crystal Dynamics

La compañía Crystal Dynamics desarrollo y publicó más de 30 títulos durante sus 30 años llenos de éxito en la escena de los videojuegos. Entre las franquicias más queridas producidas por la compañía se encuentran Legacy of Kain y TOMB RAIDER, juego que ha vendido más de 95 millones de copias alrededor del mundo. Lara Croft, protagonista y heroína de TOMB RAIDER, ha sido un ícono cultural durante más de 25 años, apareció en más de 20 juegos, y ha dejado una marca imborrable en casi toda la industria del entretenimiento. Además de su sede en San Mateo, California, Crystal Dynamics cuenta con dos oficinas adicionales: Crystal Northwest (en Bellevue, Washington) y Crystal Southwest (en Austin, Texas).

Acerca de TOMB RAIDER

La franquicia de videojuegos TOMB RAIDER, la cual acaba de celebrar su vigésimo quinto aniversario, ha vendido más de 95 millones de copias en todo el mundo. La popularidad de la franquicia se expandió en una serie de películas taquilleras con base en el videojuego original de Tomb Raider y en su versión renovada de 2013. Su protagonista, Lara Croft, ha sido un ícono del mundo contemporáneo durante más de dos décadas. La más reciente entrega de esta famosa franquicia, Shadow of the Tomb Raider, recibió numerosas nominaciones y premios en la industria de los videojuegos y es una conclusión maravillosa a la historia de origen de Lara Croft. Todos estos éxitos hacen que TOMB RAIDER sea una de las franquicias más conocidas entre los videojuegos de acción y aventura.

