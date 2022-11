Comunicado de prensa de Business Wire: Amazon.com, Inc.

Amazon y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés) emprenden una asociación público-privada para abordar las desigualdades de género que existen para las mujeres en el ecosistema de financiación de proyectos climáticos. La finalidad es apoyar a las empresarias con los recursos que necesitan para acelerar las innovaciones en materia de cambio climático.

Amazon destinará 53 millones de dólares para ayudar a agilizar las soluciones climáticas a cargo de mujeres, con 3 millones de dólares para la colaboración con USAID y 50 millones de dólares que Amazon invertirá directamente en empresas de tecnología climática dirigidas por mujeres.

Amazon se convertirá en socio fundador del Fondo para la Equidad de Género en el Clima de USAID, un nuevo mecanismo de financiación diseñado para eliminar las barreras sistémicas del mercado que impiden a mujeres y niñas acceder a fondos para cuestiones climáticas. USAID también igualará la inversión de 3 millones de dólares de Amazon para ayudar a poner en marcha el fondo.

El Fondo para la Equidad de Género en el Clima tendrá un enfoque global y proporcionará subvenciones a empresas, ONG, aceleradoras, incubadoras y organizaciones de base que trabajen en soluciones climáticas dirigidas por mujeres. También financiará actividades para ayudar a las mujeres a acceder a las redes y los conocimientos técnicos que necesitan para impulsar el desarrollo de sus tecnologías para el cambio climático.

Como cofundador del fondo de compromiso climático "The Climate Pledge", cuyo objetivo es alcanzar cero emisiones netas de carbono para 2040, Amazon trabajará con los firmantes y otras empresas para fomentar su apoyo adicional y la inversión corporativa en este nuevo fondo. La asociación buscará impulsar los objetivos mutuos en torno al liderazgo climático de las mujeres y la igualdad de género, incluidos los objetivos de sostenibilidad de Amazon, el trabajo de "The Climate Pledge" y la Estrategia Nacional de Equidad e Igualdad de Género de la administración Biden.

Además, Amazon asignará 50 millones de dólares de su "Climate Pledge Fund" para invertir en empresas de tecnología climática fundadas y dirigidas por mujeres, así como en incubadoras y aceleradoras que den prioridad a las entidades dirigidas por mujeres. "The Climate Pledge Fund", el programa de capital riesgo de Amazon que invierte en empresas pioneras en tecnologías y soluciones de descarbonización, colaborará con USAID y el Fondo para la Equidad de Género en el Clima para buscar nuevas oportunidades de inversión y ampliar su cartera de candidatas.

"Un paso muy importante si queremos resolver el cambio climático es abordar las desigualdades de género que persisten en la financiación de iniciativas climáticas, además de garantizar que las mujeres empresarias tengan un lugar de igualdad en las negociaciones y acceso a la financiación, las redes y el apoyo técnico que necesitan para ampliar las soluciones en esta materia", comentó Kara Hurst, vicepresidenta de Sostenibilidad Mundial de Amazon. "Nos enorgullece colaborar con USAID y el gobierno de Biden para ayudar a ampliar las soluciones climáticas lideradas por mujeres en todo el mundo. Esto no es más que una parte de nuestro objetivo más amplio del "Climate Pledge" de alcanzar un nivel cero de carbono para 2040. Animamos a otras empresas a unirse a nosotros en este esfuerzo".

Las empresas fundadas por mujeres suelen recibir una fracción del capital de riesgo mundial, y ese porcentaje se redujo durante la pandemia. Sin embargo, las investigaciones demuestran que las mujeres empresarias tienen más probabilidades que los hombres de innovar para satisfacer las necesidades sociales. Las empresas dirigidas por mujeres también generan más ingresos por cada dólar invertido y producen un mayor retorno de la inversión para los inversores.

Recientemente, Amazon ha puesto en marcha varias medidas adicionales para promover la igualdad de género en toda su cadena de valor, entre ellas:

-- Comprometerse con los Principios de Empoderamiento de la Mujer de las Naciones Unidas (WEPs, por sus siglas en inglés), que ofrecen a las empresas orientación sobre cómo promover la igualdad de género y capacitar a las mujeres en el lugar de trabajo, el mercado y la comunidad.

-- Conceder un millón de dólares al Fondo de Resiliencia para las Mujeres en las Cadenas de Valor Globales, que invierte en organizaciones que apoyan a las mujeres en las cadenas de valor internacionales, como la industria manufacturera, la confección y la agricultura, centrándose en la violencia de género y la salud reproductiva.

-- Asociarse con el proyecto HERproject de BSR para luchar contra la discriminación de género en China, Bangladés, Vietnam e India mediante la participación de proveedores, trabajadores de fábricas y directivos. Estos avances han llegado a casi 10 000 mujeres.

-- Invertir en el Elevate Future Fund, un proyecto que amplía la financiación a mujeres y otros fundadores infrarrepresentados que trabajan en soluciones tecnológicas para el clima, así como a empresas que crean oportunidades económicas para comunidades desfavorecidas o en dificultades. Esta inversión forma parte de la nueva iniciativa "Amazon Catalytic Capital" destinada a proporcionar a los emprendedores infrarrepresentados acceso al capital.

-- Colaborar con Greentown Labs, la mayor incubadora de tecnología climática de Norteamérica, para localizar y asumir compromisos con nuevas empresas. El fondo "The Climate Pledge" participa en eventos de presentación, como "Access to Success", un evento comunitario para fundadores muy diversos. Amazon también forma parte del Consejo de Liderazgo Industrial de Greentown Labs.

-- Trabajar con Elemental Excelerator, una aceleradora de startups de tecnología climática que es líder en la promoción de los principios de diversidad, equidad e inclusión en la tecnología climática. Elemental Excelerator ha lanzado recientemente un programa de Equidad y Acceso que ayuda a los fundadores de startups a incorporar la equidad en los equipos y actividades de sus organizaciones.

Descubra más sobre las actividades de sostenibilidad de Amazon.

