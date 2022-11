Comunicado de prensa de Business Wire: Amazon.com, Inc.

Amazon Web Services, Inc. (AWS), una empresa de Amazon.com, Inc. (NASDAQ: AMZN), acaba de anunciar el lanzamiento de su octava región de infraestructura en Europa, la región de AWS Europa (España). A partir de hoy, los desarrolladores, las empresas emergentes, los emprendedores y demás empresas, así como las organizaciones gubernamentales, educativas y sin fines de lucro, tendrán aún más opciones para ejecutar sus aplicaciones y dar servicio a los usuarios finales desde los centros de datos ubicados en España, utilizando las tecnologías avanzadas de AWS para impulsar la innovación. AWS estima que su gasto previsto en la construcción y operación de la nueva región redundará en más de 1300 puestos de trabajo a tiempo completo, con una inversión prevista de 2500 millones de dólares (aproximadamente 2500 millones de euros) en España durante 10 años. AWS también estima que la nueva región añadirá 1800 millones de dólares (aproximadamente 1800 millones de euros) al producto interno bruto (PIB) español en 10 años. Como parte de su compromiso con la región, AWS también ha anunciado un Fondo AWS InCommunities de 150 000 dólares (aproximadamente 150 000 euros) en Aragón, donde se encuentra la región de AWS Europa (España), para ayudar a los grupos, escuelas y organizaciones locales a poner en marcha nuevos proyectos comunitarios. Para obtener más información sobre la Infraestructura global de AWS, visite aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

"La nube permite a las organizaciones de cualquier tipo y tamaño acelerar la innovación, mejorar los procesos de negocio y reinventar las experiencias para sus clientes y usuarios finales", comentó Prasad Kalyanaraman, vicepresidente de Servicios de infraestructura de AWS. "Estamos cumpliendo nuestra promesa de construir nuevas infraestructuras de primera categoría mundial a nivel local para ayudar a los clientes en España a alcanzar los más altos índices de seguridad, disponibilidad y resiliencia. También nos enorgullece invertir en Aragón para apoyar proyectos comunitarios liderados por escuelas y organizaciones locales. La inversión que realizamos en la región de AWS Europa (España) refleja el compromiso a largo plazo de AWS de apoyar el desarrollo económico del país, la creación de empleo y el crecimiento empresarial".

"Celebramos la inversión de una de las principales empresas tecnológicas del mundo en España", declaró Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España. "La apertura de la región de AWS Europa (España) es un hito importante que ayuda a posicionar a nuestro país como una economía digital líder".

Con el lanzamiento de la región de AWS Europa (España), AWS cuenta con 93 zonas de disponibilidad en 29 regiones geográficas, con planes anunciados para lanzar 18 zonas de disponibilidad más en seis regiones de AWS en Australia, Canadá, India, Israel, Nueva Zelanda y Tailandia. Las regiones de AWS se componen de zonas de disponibilidad que colocan la infraestructura en ubicaciones geográficas distintas y separadas. La región de AWS Europa (España) consta de tres zonas de disponibilidad y se une a las siete regiones europeas de AWS existentes en Dublín, Fráncfort, Londres, Milán, París, Estocolmo y Zúrich. Las zonas de disponibilidad están situadas lo suficientemente lejos unas de otras para respaldar la continuidad del negocio de los clientes, pero lo suficientemente cerca como para proporcionar una baja latencia para las aplicaciones de alta disponibilidad que utilizan múltiples zonas de disponibilidad. Cada zona de disponibilidad tiene energía, refrigeración y seguridad física independientes y está conectada a través de redes redundantes de latencia ultrabaja. Los clientes de AWS centrados en la alta disponibilidad pueden diseñar sus aplicaciones para que se ejecuten en varias zonas de disponibilidad y, de ese modo, conseguir una tolerancia a fallas aún mayor.

El lanzamiento de la región de AWS Europa (España) brinda a los clientes que crean aplicaciones que cumplen con el Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) acceso a otra región segura de AWS en la Unión Europea (UE) que ayuda a cumplir con los más altos niveles de seguridad, conformidad y protección de datos. AWS también cuenta con la certificación del Esquema Nacional de Seguridad (ENS), lo que significa que su infraestructura cumple con los máximos niveles de seguridad y conformidad para las agencias gubernamentales y las organizaciones públicas en España.

Los clientes reciben con satisfacción la región de AWS Europa (España)

Las organizaciones en España se encuentran entre los millones de clientes activos que utilizan AWS cada mes en más de 190 países de todo el mundo, lo que incluye a decenas de miles de clientes en la Península Ibérica y más del 75 % de las empresas que cotizan en el IBEX35, el índice bursátil español. Empresas como Acciona, Atresmedia, Ávoris, Banco Santander, Bankinter, BBVA, CAF, Celsa, Cepsa, Dorna Sports, Endesa, Grup Mediapro, Grupo Henneo, Hijos de Rivera, Madrileña Red de Gas, Mahou San Miguel, Mapfre, Mediaset España, Meliá International Hotels (Meliá), Naturgy, NH Hoteles, Repsol, Santalucía, Securitas Direct y Volotea eligen AWS para mejorar la agilidad y la innovación. Organizaciones e instituciones del sector público español como el Servicio Cántabro de Salud, el Ayuntamiento de Madrid, Correos, la Junta de Andalucía, el Gobierno de Aragón, Renfe, la Real Academia Española, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, la Universidad Jaume I y la Universidad Oberta de Catalunya utilizan AWS para ahorrar costos y prestar un mejor servicio a los ciudadanos. Empresas emergentes españolas como Cabify, Devo, Fever, Fintonic, Flywire, Glovo, Holaluz, Job and Talent, LactApp, LetGo, Monei, Odilo, RavenPack, Signaturit, Smile and Learn, Telecoming, Wallbox, Wanup, Webbeds y Wefox construyen sus negocios en AWS para escalar rápidamente y ampliar su alcance geográfico. Las pequeñas y medianas empresas de España, como Ayesa, Cash Converters, Fashiola, Help Flash, Imagina Energía, Materiales de Fábrica, Spherag y Wikiloc, están adoptando AWS para aumentar la seguridad y la escalabilidad.

BBVA es un grupo financiero global centrado en el cliente que opera en más de 25 países con activos totales de 738 000 millones de dólares, más de 87 millones de clientes y más de 114 000 empleados. "AWS nos ha ayudado a desarrollar proyectos con rapidez, a expandirnos sin demoras y a aumentar la seguridad cumpliendo con la normativa europea e internacional. Junto con AWS, hemos desarrollado proyectos innovadores en la nube como BBVA C-fit, una plataforma basada en AWS para simplificar la gestión de los datos de mercado utilizados para fijar los precios o gestionar el riesgo contable. También hemos desarrollado e implementado un sistema de pagos sin contacto totalmente compatible, con el que hemos podido reducir significativamente los costos con el escalado bajo demanda", señaló José Luis Elechiguerra Joven, responsable global de Ingeniería de BBVA. "Damos la bienvenida a la región de AWS en España. Nos ayudará a seguir acelerando nuestra transformación digital y a ofrecer las mejores experiencias bancarias a nuestros clientes".

Como primer "unicornio" (empresa emergente tecnológica que alcanza 1000 millones de dólares de valoración de mercado) de la historia de España, Cabify opera una aplicación de movilidad múltiple en más de 40 ciudades de ocho países y conecta a más de 42 millones de usuarios y empresas con el medio de transporte que mejor se adapte a sus necesidades. Cabify confía en AWS para potenciar su aplicación principal y rastrear la ubicación de los vehículos, lo que permite la interacción entre conductores y pasajeros. "El alcance global de AWS tiene una importancia enorme para una empresa tecnológica como Cabify, que ofrece servicios en tiempo real a los usuarios y se centra en la innovación sostenible. Con AWS, Cabify dispone de la confiabilidad necesaria en un sector en el que el tiempo es fundamental. También nos ha permitido reducir la latencia de acceso a las bases de datos críticas, de dos segundos a menos de 45 milisegundos, para ofrecer a los conductores y pasajeros una experiencia de máxima calidad", explicó Carlos Herrera, director de tecnología de Cabify. "Esta nueva región de AWS representa un gran paso hacia la creación de una comunidad tecnológica local en España. Alrededor del 80 % de nuestro equipo tecnológico se encuentra en España, por lo que trasladar nuestra inversión en la nube a nuestro país contribuye a desarrollar el talento técnico local. En Cabify, trabajamos incansablemente para estar a la vanguardia de la privacidad y la seguridad de nuestros usuarios, y la región de AWS Europa (España) simplifica enormemente nuestro cumplimiento de la privacidad conforme a las regulaciones europeas y españolas".

Para consultar más historias de clientes, incluidos los casos del Hospital Clínic de Barcelona; Meliá; el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración; Renfe; y Repsol; visite press.aboutamazon.com.

Los socios de AWS con sede en España también acogen con satisfacción la región de AWS Europa (España)

La red de socios AWS Partner Network (APN) incluye decenas de miles de proveedores de software independientes e integradores de sistemas de todo el mundo. Los socios de AWS crean soluciones y servicios innovadores en AWS, y la APN ayuda proporcionando soporte empresarial, técnico, de marketing y de lanzamiento al mercado a los clientes. Los integradores de sistemas, socios consultores y proveedores de software independientes de AWS ayudan a las empresas y a los clientes del sector público a migrar a AWS, a implementar aplicaciones de misión crítica y a proporcionar una gama completa de servicios de monitorización, automatización y gestión para los entornos de nube del cliente. Algunos ejemplos de socios de AWS en España son Accenture, ACKStorm, Anadat, Apser, Arrow, Atos, ATSistemas, Audiense, BBVA Next, Capgemini, Claranet, Crayon, Deloitte, Devo, Devoteam, DXC, Evolutio, Fujitsu, IBM, Indra, Inetum, Ingram Micro, Itera, IThinkUPC, Keepler, Kyndryl, Logicalis, MagicBeans, NTT Data, Optiva Media, Outsystems, Paradigma Digital, RedPoints, Seidor, SoftwareOne, Syntax, TD Synnex, TechEdge, Telefónica Tech, T-Systems y Zoi.

NTT DATA, la novena empresa de servicios de TI del mundo y socio de AWS desde 2010, asiste a los clientes en la planificación, evaluación, desarrollo y oferta de soluciones de AWS que transforman sus negocios, combinando un alcance global con un enfoque local en el cliente. "Trabajamos con AWS para ayudar a las organizaciones en España a innovar, escalar sus negocios y acelerar el crecimiento. Este lanzamiento de la región de AWS en España es un hito para la aceleración de la transformación digital en el país. La región de AWS Europa (España) ofrecerá ventajas adicionales a nuestros clientes como baja latencia, eficiencia energética y cumplimiento de los requisitos de datos del país. Con la región de AWS y nuestro equipo altamente capacitado de expertos en la nube, ayudaremos a nuestros clientes a migrar las aplicaciones a AWS con mayor rapidez, a desarrollar rápidamente nuevos servicios nativos en la nube y a modernizar sus negocios", afirmó Sergi Biosca, director ejecutivo de NTT DATA España. "Nuestros empleados reciben capacitación continua en tecnologías en la nube. Ya hemos certificado a más de 550 personas en AWS en los últimos dos años para ofrecer soluciones transformadoras a nuestros clientes e impulsar el progreso de España".

Para descubrir más historias de socios de AWS, incluido un caso de uso de Telefónica Tech, visite press.aboutamazon.com

Mejora de las competencias de la mano de obra española

AWS sigue invirtiendo en la capacitación de desarrolladores, estudiantes y la próxima generación de líderes de TI en España a través de programas como AWS re/Start, AWS GetIT, AWS Academy y AWS Educate. Desde 2017, AWS ha contribuido con la capacitación de más de 100 000 personas en España con habilidades de computación en la nube. Estos programas educativos de AWS ayudan a los alumnos de todos los orígenes y experiencias a prepararse para las carreras en la nube. Desde cursos universitarios hasta programas de capacitación a tiempo completo y contenido de aprendizaje a su propio ritmo, los programas educativos de AWS ofrecen acceso a las habilidades necesarias para comenzar una carrera en la computación en la nube. AWS y la Cámara de Comercio de Madrid se asociaron para llevar el programa AWS re/Start a España en 2020. El programa de capacitación de AWS re/Start prepara a las personas para los puestos de entrada en la computación en la nube y los conecta con posibles empleadores. AWS también colabora con los gobiernos regionales españoles para introducir el programa AWS Academy en los programas de formación profesional. A lo largo de los próximos dos años, AWS estima que 6000 estudiantes de Andalucía y 2000 de Aragón accederán a la formación de AWS para prepararse para las carreras en la nube más demandadas. Estos programas forman parte del compromiso de Amazon de ayudar a 29 millones de personas en todo el mundo a aumentar sus habilidades tecnológicas con formación gratuita en computación en la nube para 2025.

Compromiso con la sostenibilidad

Amazon se compromete a transformarse en una empresa más sostenible y a alcanzar cero emisiones netas de carbono en todas las operaciones para 2040, 10 años antes de los objetivos del Acuerdo de París, como parte de The Climate Pledge. Amazon cofundó The Climate Pledge y se convirtió en su primer signatario en 2019. Como parte de su compromiso con el Climate Pledge, Amazon está estableciendo una ruta para abastecer sus operaciones con energía totalmente renovable para 2025, cinco años antes de la fecha objetivo inicial de 2030. Amazon, el mayor comprador corporativo de energía renovable del mundo, a finales de 2021 alcanzó el 85 % de energía renovable en todas sus empresas. Amazon ha anunciado 16 proyectos de energía renovable en España con más de 1,5 gigavatios de capacidad de energía limpia. Una vez que esté plenamente operativa, la cartera de energía renovable de Amazon en España generará la cantidad de electricidad equivalente a la necesaria para abastecer a 850 000 hogares en España cada año. Las organizaciones que trasladan las cargas de trabajo informáticas a AWS pueden beneficiarse del efecto neto de las iniciativas de sostenibilidad de Amazon para reducir su huella de carbono.

Acerca de Amazon Web Services

Durante más de 15 años, Amazon Web Services ha sido la oferta de servicios en la nube más completa y con mayor adopción del mundo. AWS ha estado expandiendo sus servicios constantemente para admitir prácticamente cualquier carga de trabajo en la nube y ahora cuenta con más de 200 servicios completos relacionados con cómputos, almacenamiento, bases de datos, redes, analítica, aprendizaje automático e inteligencia artificial (IA), Internet de las cosas (IoT), servicios móviles, seguridad, servicios híbridos, realidad virtual y aumentada (RV y RA), desarrollo y aplicación de medios, despliegue y gestión desde 93 zonas de disponibilidad en 29 regiones geográficas, con planes anunciados para 18 zonas de disponibilidad más y otras seis regiones más de AWS en Australia, Canadá, India, Israel, Nueva Zelanda y Tailandia. Millones de clientes, como las empresas emergentes de más rápido crecimiento, las empresas más grandes y las principales agencias gubernamentales, confían en AWS para impulsar su infraestructura, facilitar su agilidad y reducir los costos. Para obtener más información acerca de AWS, visite aws.amazon.com.

Acerca de Amazon

Amazon se rige por cuatro principios: enfoque en el consumidor y no en la competencia, pasión por la invención, compromiso con la excelencia operativa y planificación a largo plazo. Amazon se esfuerza por ser la empresa más orientada al cliente del planeta, el mejor empleador del planeta y el lugar más seguro para trabajar del planeta. Las opiniones de los clientes, las compras en 1-clic, las recomendaciones personalizadas, Prime, Fulfillment by Amazon (Vender en Amazon), AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, las tabletas Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, la tecnología de compra sin pasar por caja (Just Walk Out), Amazon Studios y The Climate Pledge son algunas de las innovaciones pioneras lanzadas por Amazon. Para obtener más información, visite amazon.com/about y síganos en @AmazonNews.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221115006584/es/

Contacto

Amazon.com, Inc. Línea directa para la prensa Amazon-pr@amazon.com www.amazon.com/pr

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.