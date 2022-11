Comunicado de prensa de Business Wire: American Express

American Express Travel publicó hoy la lista 2023 Trending Destinations 1, en la que se recogen los diez destinos más populares para viajar el próximo año, identificados por las reservas de viaje globales de los miembros de la tarjeta global American Express ® . Para cada uno de estos destinos, los Consultores de Viajes de American Express también han creado itinerarios de tres días, que brindan inspiración sobre los mejores lugares para alojarse, comer, ir de compras y explorar la cultura local, incluido cómo los Miembros de la Tarjeta Platinum® pueden pasar el "día de vacaciones extra" que reciben con la salida garantizada a las 16:00 horas cuando reservan una propiedad de Fine Hotels + Resorts® a través de American Express Travel.

"Cuando los titulares de la tarjeta reservan viajes a través de American Express Travel, nos confían su recurso más valioso, su tiempo", dijo Audrey Hendley, Presidenta de American Express Travel. "Nuestra huella global, más de 100 años de experiencia en viajes y el profundo conocimiento de nuestros titulares de tarjeta nos dan una capacidad única para inspirar a los viajeros con la lista de Destinos de Tendencia de este año, hacer que el proceso de planificación sea fácil y aconsejarles con confianza sobre qué hacer cuando lleguen allí".

La última encuesta de Amex Trendex2 descubrió que el 50% de los adultos dicen que pasan al menos cinco horas planificando sus vacaciones. Para ayudar a los viajeros a ahorrar tiempo y aprovechar al máximo sus viajes, los consultores de viajes de American Express elaboraron itinerarios de fin de semana de tres días para cada uno de los Destinos de Moda con el fin de proporcionar inspiración sobre los mejores lugares para alojarse, comer y actividades para explorar la cultura local.

El 81% de los encuestados en Amex Trendex2 coinciden en que quieren aprovechar al máximo cada hora de sus viajes, por lo que la orientación de los expertos en los itinerarios de Trending Destinations es un recurso valioso. Ya sea aventurándose en solitario, explorando con un grupo de amigos o pasando tiempo con la familia, los itinerarios incluyen algo para todo el mundo, desde encontrar los mejores churros en la Ciudad de México y participar con koalas en Sydney hasta tratamientos en un spa de lujo en París y explorar un bosque de arce en Vermont.

Además, el 88% de los encuestados coinciden en que desearían que sus viajes fueran más largos. Los Socios de la Tarjeta Platinum tienen garantizado el beneficio de la salida tardía a las 16:00 horas cuando reservan una propiedad de Fine Hotels + Resorts a través de American Express Travel. El check-out tardío, uno de los muchos beneficios premium desbloqueados al reservar con American Express Travel, ofrece a los viajeros un "día extra" para extender sus vacaciones. Los itinerarios de Trending Destinations destacan formas de pasar ese tiempo, para que los titulares de la Tarjeta aprovechen al máximo sus viajes, incluyendo una clase magistral sobre quesos en París, una navegación por las Islas del Príncipe en Estambul y una excursión de compras de auténticos productos portugueses en Lisboa.

Además de los principales destinos, American Express Travel ha identificado las tendencias clave que impulsarán los viajes en 2023:

-- Nuevas aventuras a pedido: El 70% de los encuestados coinciden en que quieren viajar a los destinos de la lista de deseos en 2023

-- Vacacionar con la salud general en mente: El 89% de los encuestados coincide en que quiere hacer un viaje para escapar de la rutina, y el 74% planea viajar más en 2023 por su bienestar

-- Buscar experiencias personalizadas: El 88% de los encuestados coincide en que le gusta buscar experiencias locales y conocer la cultura cuando viaja, y el 73% está dispuesto a gastar más por el itinerario de viaje que desea

-- De los propósitos de Año Nuevo a los viajes de verano: el 43% de los encuestados coincide en que quiere viajar más como propósito de Año Nuevo, y el 50% de los encuestados ya ha empezado a pensar en dónde quiere ir en sus próximas vacaciones de verano de 2023

-- Gastar más por la escapada definitiva: el 74% de los encuestados coincide en que es más probable que gaste más en viajes en 2023, y el 40% dice estar dispuesto a pagar más por la salida tardía al hacer sus alojamientos de viaje

1METODOLOGÍA DE LOS DESTINOS TENDENCIA 2023Los Destinos en Tendencia 2023 de American Express Travel se seleccionan sobre la base de las reservas globales de los titulares a la Tarjeta American Express a través de American Express Travel, observando el crecimiento interanual de los viajes entre 2019 y 2022.

2METODOLOGÍA DE ENCUESTAEsta encuesta online de Amex Trendex fue llevada a cabo por Morning Consult entre el 30 de septiembre y el 3 de octubre de 2022 en una muestra de 2.000 viajeros estadounidenses que tienen ingresos familiares de al menos 70.000 dólares y se definen como adultos que suelen viajar en avión al menos una vez al año. Las entrevistas se realizaron en línea. Los resultados de la encuesta completa tienen un margen de error de más o menos 2 puntos porcentuales.

