Comunicado de prensa de Business Wire: ANANDA Scientific Inc.

ANANDA Scientific Inc., una empresa biofarmacéutica centrada en la investigación, ha anunciado hoy la aprobación por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) de la solicitud IND para un ensayo clínico que evalúa Nantheia? A1002N5S, un fármaco en fase de investigación que utiliza cannabidiol (CBD) en el sistema patentado de ANANDA Liquid Structure? como un tratamiento potencial para el Trastorno de ansiedad social. El Centro Nacional de Salud Complementaria e Integrativa (HCCIH, una división de los NIH) financia este ensayo que se llevará a cabo en NYU Grossman School of Medicine. (Clinical Trials.gov Identificador: NCT05571592)

Los investigadores principales del ensayo son la Dra. Naomi Simon, MSc., profesora de Psiquiatría y directora del Programa de Ansiedad, Estrés y Duelo Prolongado de la Facultad de Medicina Grossman de la NYU y la Dra. Esther Blessing, PhD, profesora ayudante de psiquiatría en la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York. Este ensayo doble ciego controlado con placebo estudiará Nantheia? A1002N5S frente a placebo durante un periodo de tratamiento de 21 días, con medidas de resultado primarias como el cambio en la ansiedad inducida por el Test de Estrés Social de Trier (TSST) y el impacto en un biomarcador de neuroimagen.

"Nos encanta avanzar con este importante estudio para desarrollar nuevos tratamientos basados en la evidencia para el Trastorno de Ansiedad Social, una afección angustiosa y poco abordada", dijo la Dra. Simon.

La Dra. Blessing señaló: "Es emocionante avanzar en los ensayos clínicos que se basan en los prometedores resultados preclínicos del CBD como tratamiento de los trastornos de ansiedad".

"Nos complace volver a trabajar con la Dra. Simon y la Dra. Blessing en este importante ensayo que podría repercutir en la vida de un gran número de personas", dijo Sohail R. Zaidi, director general de ANANDA. "Esperamos seguir avanzando en las aplicaciones de nuestro medicamento en investigación Nantheia A1002N5S en una indicación con una importante necesidad médica no cubierta".

SOBRE ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA es una empresa biofarmacéutica líder centrada en la investigación y pionera en estudios clínicos de alto calibre que evalúan indicaciones terapéuticas como TEPT, radiculopatía, ansiedad y trastorno por consumo de opiáceos (Mt. Sinai y UCLA). La empresa usa una tecnología de suministro patentada, (con licencia de Lyotropic Delivery Systems (LDS) Ltd, en Jerusalén, Israel) para hacer que los cannabinoides y los compuestos derivados de las plantas sean biodisponibles, solubles en agua y estables durante su vida útil, y se centra en la producción de productos farmacéuticos eficaces y de primera calidad.

