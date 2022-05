Comunicado de prensa de Business Wire: ANANDA Scientific Inc.

El Centro Médico de la Universidad de Nebraska (University of Nebraska Medical Center, UNMC) y ANANDA Scientific Inc anunciaron la colaboración en un nuevo ensayo clínico que investiga el tratamiento en adultos con trastorno de estrés postraumático (Post-Traumatic Stress Disorder, PTSD).

El ensayo está dirigido por el investigador principal Mathew Rizzo, M.D., el profesor Reynolds y presidente del Departamento de Ciencias Neurológicas de UNMC y médico jefe de servicios neurológicos en Nebraska Medicine.

El estudio evaluará la efectividad de Nantheia? ATL5, un fármaco en fase de investigación que utiliza canabidiol con la tecnología de administración patentada por ANANDA. Para este ensayo, la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) de los EE. UU. aprobó una solicitud para nuevo fármaco en fase de investigación (Investigational New Drug, IND).

"Este es nuestro segundo ensayo clínico dirigido al PTSD.Estamos entusiasmados de que el equipo de investigación de UNMC se haya asociado con nosotros para evaluar nuestro fármaco prometedorpara esta afección tan debilitante",señaló Sohail R Zaidi, director ejecutivo de ANANDA. "Es un paso importante en nuestros esfuerzos para proporcionar opciones terapéuticas potencialmente mejores a los pacientes que padecen PTSD".

"Avanzar en la investigación basada en la evidencia sobre nuevas terapias para proporcionar a una gran población de pacientes con PTSD nuevas opciones de tratamiento innovadoras es un objetivo clave para nuestro equipo de investigación", afirmó el Dr. Rizzo. "Estamos encantados de colaborar con ANANDA Scientific en este ensayo".

El Dr. Rizzo también es director de la Great Plains IDeA Clinical and Translational Research Network (Red de Investigación Clínica y Traslacional IDeA de Great Plains) de los Institutos Nacionales de la Salud. Preside el comité ejecutivo de la American Brain Coalition, que aboga por avanzar en la investigación de curas neurológicas.

El equipo de investigación del Dr. Rizzo incluirá a Jennifer Merickel Ph.D., neurocientífica cognitiva y profesora asistente en el Departamento de Ciencias Neurológicas de la UNMC y Brigette Vaughan, enfermera clínica registrada de práctica avanzada e investigadora en el Departamento de Psiquiatría de la UNMC.

Este estudio clínico aleatorizado doble ciego controlado con placebo de fase II planea inscribir a 240 participantes para proporcionar una evaluación clínica y real rigurosa de la eficacia y seguridad de Nantheia? ATL5.

ACERCA DE NANTHEIA? ATL5

Nantheia? ATL5 es un fármaco en fase de investigación que utiliza canabidiol en la tecnología de administración de estructura líquida propiedad de ANANDA. Los estudios preclínicos y los estudios clínicos iniciales muestran que la tecnología de administración Liquid Structure? de ANANDA (cuya licencia fue obtenida de Lyotropic Delivery Systems [LDS] Ltd. de Jerusalén, Israel) mejoran la efectividad y la estabilidad del canabidiol. Nantheia? ATL5 es un producto de administración oral con 100 mg de canabidiol por cápsula blanda.

ACERCA del Centro Médico de la Universidad de Nebraska

Como el único centro académico público de ciencias de la salud de Nebraska, el UNMC está comprometido con la educación de una fuerza laboral de atención médica del siglo XXI, con la búsqueda de curas y tratamientos para enfermedades devastadoras, con la prestación de la mejor atención a los pacientes y con el servicio al estado y sus comunidades a través de divulgación premiada. El UNMC tiene seis colegios y dos institutos, que atienden a más de 4200 estudiantes en dos docenas de programas. Los investigadores del UNMC realizan investigaciones de vanguardia en ciencias neurológicas, oncología, enfermedades infecciosas y otras áreas clave.

ACERCA DE ANANDA SCIENTIFIC

ANANDA es una empresa líder de biofarmacéutica que se enfoca en la investigación y es precursora en estudios clínicos de alta calidad para evaluar indicaciones terapéuticas, como el PTSD, el dolor de la radiculopatía, la ansiedad y el trastorno por consumo de opioides (Mt. Sinai y UCLA). La empresa utiliza la tecnología de administración patentada para lograr que los canabinoides y otros compuestos derivados de plantas tengan alta biodisponibilidad, solubilidad en agua y un período de validez estable, y se enfoca en producir productos farmacéuticos eficaces y de primera calidad. La empresa está expandiendo su base de investigación mediante múltiples acuerdos de investigación patrocinada con universidades para diversificar su cartera clínica. Acorde con sus datos sólidos basados en investigación, la empresa cuenta con una cartera cada vez mayor de productos nutracéuticos de venta libre. ANANDA ha lanzado satisfactoriamente dichos productos en los EE. UU., Australia y el Reino Unido, con expansión a mercados adicionales como la UE, China, África y otros países de Asia.

