Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global, líder mundial en servicios fiscales y jurídicos, da la bienvenida a 11 firmas miembro a su plataforma, con lo que aumenta su capacidad de ofrecer un servicio independiente, multidisciplinar y sin fronteras a sus clientes globales. A través de sus firmas miembro y colaboradoras, Andersen Global cuenta con más de 13 000 profesionales y está presente en más de 390 localidades en más de 170 países de seis continentes. Todo ello le confiere una de las mayores improntas globales entre las firmas multinacionales y multidisciplinares de servicios profesionales.

Las nuevas firmas miembros de la organización son:

-- A&A Tax (Australia)

-- Law Firm SAJIC (Bosnia y Herzegovina)

-- CN Law (Burundi)

-- Nimba Conseil (Guinea)

-- Saint Lawrence Tax Consultancy (Jordania)

-- Unicase (Kazajistán)

-- Halim Hong & Quek (Malasia)

-- Tax & Legal Advisers LLC (Tayikistán)

-- ECC Denetim (Turquía)

-- MGC Legal (Turquía)

-- Intuit Management Consultancy (Emiratos Árabes Unidos, Singapur, India)

"En el último año, como firma, hemos avanzado enormemente en la profundización de nuestras capacidades en mercados y especialidades clave, que incluyen fusiones y adquisiciones, valoración y movilidad global, para convertirnos en una verdadera ventanilla única para nuestros clientes multinacionales", señaló Mark Vorsatz, presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen. "Estas firmas miembro refuerzan nuestro enfoque global, unifican aún más la marca Andersen y nos permiten ofrecer un servicio global impecable, que nos posiciona favorablemente para un crecimiento continuo".

Desde su fundación en 2013, Andersen Global ha crecido rápidamente. Solo en los últimos cinco años, la organización global se ha expandido a más de 150 países, con más de una operación por semana de media durante ese período. Solo en 2022, Andersen Global añadió una nueva presencia o amplió la actual en más de 50 nuevas localidades y aumentó sus filas en más de 2000 profesionales.

Entre los países para los que Andersen ha anunciado una mayor presencia en 2022 figuran:

África República Centroafricana, Chad, Etiopía, Ghana, Mali, Ruanda, y Tanzania

América y el Caribe Brasil, Islas Vírgenes Británicas, Canadá, Guadalupe, Montserrat

Asia y Asia Pacífico Australia, Bangladés, Indonesia, Nueva Zelanda, Corea del Sur, Sri Lanka, Taiwán y Tailandia

Europa Austria, Bélgica, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia, Letonia, Lituania, Reino Unido y Suiza

Oriente Medio Pakistán

Andersen Global es una asociación internacional de firmas miembro independientes y separadas a nivel legal, compuesta por profesionales fiscales y jurídicos de todo el mundo. Fundada en 2013 por la firma miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global cuenta en la actualidad con más de 13 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 390 localidades con sus firmas miembro y colaboradoras.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20230131005359/es/

Contacto

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2023 Business Wire, Inc. Advertencia: Este comunicado de prensa no es un documento producido por AFP. AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta relacionada, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.