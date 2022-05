Comunicado de prensa de Business Wire: Andersen Global

Andersen Global refuerza su plataforma europea actual a través de un acuerdo de colaboración con thg, uno de los estudios contables y fiscales más grandes de Bélgica.

thg, que fue fundado en 1983 por el socio Joseph Faymonville, tiene capacidades de servicio completo en servicios de contabilidad, impuestos, consultoría y nómina. Lleva a cabo actividades con un equipo de profesionales en cuatro oficinas de distintos lugares de Bélgica para brindar soluciones personalizadas y centradas en el cliente a empresas locales e internacionales, así como a pymes y grandes empresas.

"A lo largo de los años, hemos crecido enormemente como estudio debido a nuestro compromiso de brindar las mejores soluciones de su clase a nuestros clientes", dijo Joseph. "La colaboración con Andersen nos permite partir de esa base para fortalecer nuestra presencia en la región y el mundo con un equipo cuyos valores reflejan los nuestros".

El presidente de Andersen Global y director ejecutivo de Andersen, Mark Vorsatz, agregó: "thg es uno de los estudios fiscales líderes de Bélgica en el sur, y el equipo aporta experiencia y conocimientos diversos que son clave para mantener una ventaja competitiva en la región. Este es un mercado muy importante para Europa y toda nuestra organización global, y nos permite brindar a nuestros clientes servicios integrales de manera transparente".

Andersen Global es una asociación internacional de estudios miembro independientes, con autonomía legal, que incluye a profesionales de las áreas jurídica y fiscal de todo el mundo. Fundada en 2013 por el estudio miembro estadounidense Andersen Tax LLC, Andersen Global ahora cuenta con más de 10 000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 340 ubicaciones a través de sus estudios miembro y colaboradores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

Vea la versión original en businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20220503005346/es/

Contacto

Megan Tsuei Andersen Global 415-764-2700

© 2022 Business Wire, Inc. Advertencia: Este documento no es un documento de AFP y AFP no será responsable de su contenido. Para cualquier pregunta en relación con dicho contenido, por favor póngase en contacto con las personas/entidades mencionadas en el comunicado de prensa.